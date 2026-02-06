RTVE anuncia un cambio histórico de programación en La 1: Cancela 'Cine de Barrio' y redobla 'Aquí la tierra' este fin de semana

La 1 de RTVE anuncia un movimiento histórico con 'Aquí la tierra', uno de sus principales activos de la programación. Y es que, con motivo del temporal que está golpeando a España y ante la inminente llegada de la borrasca 'Marta', que al igual que Leonardo será de alto impacto según la AEMET, el espacio de divulgación ambiental conducido por Jacob Petrus saltará al sábado, 7 de febrero, con una edición especial.

Hay que puntualizar que no es la primera vez que 'Aquí la tierra' se emite ese día de la semana, pero sí que es inédita la duración que va a tener esta entrega excepcional que estará dedicada a ofrecer la última hora y el minuto a minuto de las consecuencias de las inclemencias meteorológicas, que pondrán en alerta a distintas zonas de la península por lluvias, viento y nevadas.

Se ofrecerá a partir de las 19:05 horas y se prolongará hasta el 'Telediario 2' (21:00 horas) de Lourdes Maldonado y Marc Sala. Esto significa que 'Cine de Barrio' con Inés Ballester y la película prevista ('Relaciones casi públicas', de Manolo Escobar, Concha Velasco y José Sacristán) cancela su emisión este sábado.

Si bien, el especial de 'Aquí la tierra' "pondrá el foco y desplegará puntos de directo en las localidades más afectadas por el temporal. Asimismo, el equipo informará de la última hora sobre la situación meteorológica e hidrográfica de todo el país", indica RTVE en un comunicado.

Entretanto, el geógrafo y meteorólogo Jacob Petrus, director y presentador titular de 'ALT', llevará a cabo un análisis sobre las posibles consecuencias de estas lluvias e inundaciones históricas desde el punto de vista climático, pero también desde el económico. Por otro lado, este programa extra mostrará su apoyo al sector primario, que asiste con temor a que esta situación perjudique a su trabajo de todo el año.

Como decimos, 'Aquí la Tierra' es todo un pilar de la parrilla de La 1 de RTVE y referencia absoluta de la divulgación meteorológica en televisión. El espacio producido por RTVE en colaboración con Catorce cerró enero con una media del 13,4% de share, la segunda mejor cuota de su historia, y con 2,4 puntos más respecto a enero del 2025. Además, la versión de los domingos es líder y culminó enero con un 12% de cuota y una mejora de 1,2 puntos sobre diciembre. Cifras que justifican la apuesta por el formato para un sábado que será muy complicado meteorológicamente hablando.

Así queda la programación vespertina de La 1 este sábado: