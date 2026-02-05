La respuesta del presidente de RTVE ante la subida de presupuesto de 'La Revuelta', que señala al sueldo de sus trabajadores

La renovación de 'La Revuelta' en Televisión Española por dos temporadas más ha causado una oleada de críticas por el aumento de su presupuesto total. Y durante su comparecencia de este jueves en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, el presidente de la corporación, José Pablo López, no ha dudado en justificar el reajuste de la cantidad destinada al espacio de David Broncano subrayando su impacto positivo en la cadena pública.

Las 360 nuevas entregas que TVE ha blindado con 'La Revuelta' para los cursos televisivos de 2026-2027 y 2027-2028 se traducirán en un total de 31,5 millones de euros, 3,5 millones más de lo que pagó la corporación por la producción de sus dos primeras temporadas en La 1. Esto supone una subida de los 87.975 euros a 98.000 euros de coste por emisión. Y ante la lluvia de críticas contra el Gobierno, el ente público y Broncano, José Pablo López se ha pronunciado.

José Pablo López respalda la renovación de 'La Revuelta' en TVE y aplaude la labor de David Broncano y su equipo en la cadena

"Transmito un reconocimiento para el programa que fue el inicio de este cambio de target en La 1, que es 'La Revuelta' de David Broncano. Gracias a este programa iniciamos un cambio de target y de tendencia y hemos ofertado a los ciudadanos una alternativa de servicio público en prime time", ha comenzado explicando el malagueño durante su comparecencia, subrayando el impacto que ha tenido 'La Revuelta' en cuanto a la pluralidad de su oferta.

En este sentido, el presidente de RTVE ha querido desmentir que dicha subida de presupuesto responda únicamente a un incremento del salario del presentador, poniendo en valor el trabajo colectivo detrás del espacio de entrevistas. "Hemos actualizado, obviamente, el precio que se paga por las cosas, el sueldo de los trabajadores. En el programa no solo trabaja David, lo hace también un equipo muy amplio y a todos ellos les quiero trasladar mis felicitaciones", ha subrayado.

"La Revuelta es el resultado de un trabajo colectivo y no de una sola figura", insistía José Pablo López, aplaudiendo los buenos resultados de 'La Revuelta' durante su primer año y medio de vida en La 1. "Tras dos ejercicios económicos en los que la Corporación cerró sus cuentas con resultados negativos, las cuentas del ejercicio 2025 van a reflejar un resultado operativo superior a los 45 millones de euros, según el cierre provisional", ha apuntado además el presidente de la corporación.

Así, el malagueño ha lanzado una advertencia sobre la solvencia de la corporación. "Es falso que RTVE le cueste cada vez más dinero al contribuyente", ha sentenciado, explicando que el ente también genera ingresos comerciales propios, que en 2025 se tradujeron en cifras máximas, además de que los gastos financieros se han reducido. A su vez, José Pablo López no ha dudado en pronunciarse sobre las campañas de acoso contra los colaboradores de TVE.

Ha sido entonces cuando ha mandado un mensaje directo a Sarah Santaolalla, uno de los principales target del acoso ultra. "Mis primeras palabras de apoyo quiero que sean a ella y condena firme a una campaña de acoso que ha traspasado todos los límites exigibles dentro de la democracia. Los ataques tanto de RTVE como de sus colaboradores no es casual. Que RTVE tenga una posición muy fuerte dentro del panorama audiovisual y tenga una agenda propia se convierte en una especie de profesión de riesgo", ha sentenciado.

Así, José Pablo López ha denunciado que ese tipo de fijación contra Sarah Santaolalla y otras profesionales del medio responde a "una estrategia misoginia y machista perfectamente trazada donde unos señalan y denigran y otros que se consideran periodistas se atreven a acosarla". "Acaba con los ultras poniéndola en la diana. Para eso vivimos en democracia, para no declararse de derechas. No caben los silencios clamorosos. Me gustaría saber donde está la Asociación de la prensa de Madrid, por qué es tan rápida para otros linchamientos y en esta no", ha añadido el malagueño.

"El matonismo que se está instalando contra colaboradores de RTVE en esta ciudad, en esta Comunidad de Madrid, me preocupa muchísimo. Podremos discutir cuáles son los límites de la libertad de expresión, aunque los marcan los tribunales. Creo que lo primero es condenar la persecución contra los colaboradores", terminaba condenando el presidente de RTVE, dando la cara por los rostros de la información de La 1 que se enfrentan a un linchamiento diario en redes.