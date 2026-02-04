David Uclés se dirige a Pérez-Reverte desde 'La Revuelta': mira a la cámara y le lanza esta petición tras su polémica

David Uclés ha aterrizado este miércoles por primera vez en 'La Revuelta' de David Broncano justo después ser galardonado con el Premio Nadal por 'La ciudad de las luces muertas', su recién estrenada novela que llega tras el éxito de 'La península de las casas vacías'. Y durante su visita, el autor no ha dudado en pronunciarse alto y claro sobre su última polémica con Arturo Pérez-Reverte, lanzando un claro mensaje al escritor.

"No me han llamado y ahora no sé si me van a llamar ya", comenzaba lamentando Uclés nada más entrar al escenario de 'La Revuelta', asegurando que Pablo Motos también lo tachará de la lista de posibles invitados para 'El Hormiguero' tras su paso por el espacio de La 1. "Normalmente van antes pero alguna vez ha pasado que han venido aquí después", puntualizaba Broncano dándole esperanza.

Ha sido entonces cuando el escritor se ha referido de lleno a su polémica. "Bueno, no lo sé, depende del invitado de la semana. Si va Pérez-Reverte no creo que me llamen a mí. Hay muchas cosas que encajar", ha señalado con sorna David Uclés poniendo el tema sobre la mesa. "A mí me contaron hacen un par de semanas o tres que ibas a venir y dije bueno podemos hablar de los libros, pero entremedias... Tremenda movida", ha reconocido entonces el presentador.

"Ahora la gente pensará que estoy aquí por eso pero no", advertía el autor, consciente de que es su semana de mayor exposición y polémica en los últimos meses. "Era de antes, no ha sido entrevista oportunista por polémica. Pero claro, vienes en todo lo más caliente...", ha corroborado Broncano riéndose de la situación. "¿Has hablado con Don Arturo?", le ha preguntado entonces el humorista.

David Uclés se sinceraba así sobre su relación real con el escritor. "No, nunca. Cuando él me ha querido comunicar algo un amigo suyo siempre me ha llamado, yo nunca he tenido el honor de hablar con él", ha reclacado. "Se ha enfadado eh", señalaba entre risas el conductor de 'La Revuelta', dispuesto a repasar la polémica desde su versión. "Un poco, me ha vetado", reconocía el invitado antes de explicar lo sucedido.

"En realidad es bien sencillo. Me invitan a unas jornadas sobre la Guerra Civil y hace unos días, apenas una semana antes de que comiencen, nos mandan un cartel. Ahí yo veo un lema que la mitad de los figurantes no compartimos. En lugar de ser un tema abierto era '1936: La guerra que todos perdimos", ha comenzado explicando. "Yo he estado escribiendo una novela 15 años sobre la guerra civil, tratando de hacer un ejercicio objetivo sobre ella y lo que no podía permitirme era firmar ese lema. No la perdimos todos, la sufrimos todos, pero no la perdimos todos", sentenciaba el autor.

"Entonces, cuando veo eso y veo que entre los invitados están Aznar o Espinosa de los Monteros, cofundador de Vox, yo simplemente hago un vídeo en mis redes diciendo que me bajo, pero vosotros seguid con vuestra fiesta, solo que yo no estoy cómodo y ya está", reiteraba David Uclés entre aplausos, reafirmándose en su decisión pese a la polémica que ha arrastrado.

"Pero la gente empezó a echarse para atrás a raíz de que yo me saliese y lo han tenido que cancelar y aplazarlo a octubre. Entonces ahora me odian y me han vetado", advertía entonces el escritor. "Hay como 40 artículos de esta semana criticándome, ya le he dicho a mi padre que si ve algún artículo que empiece por Uclés que no lo lea. Tampoco es para tanto, pero es que el cartel... Qué apareciésemos todos debajo como si compartiésemos esa idea. Yo no podía, tenía que quedarme con la conciencia tranquila aunque luego hubiese hate", insistía ante Broncano.

A su vez, ha echado por tierra su destierro del evento. "Me ha vetado, pero no puedes vetar a alguien que no quiere ir a un sitio. Es una respuesta como de niño chico, de no quiero ir a tu fiesta, pues no te invito", señalaba David Uclés entre risas y aplausos del público. "Me da pena a su vez. A parte de tu decisión personal es la parte ahí de que dos autores tan importantes y respetados como tú y Pérez-Reverte que haya ahí una pelea siempre es un poco...", señalaba entonces Broncano.

"Yo nunca he dicho nada de su persona ni lo voy a decir, ni de cómo escribe o deja de ser. Él si lo ha hecho conmigo, me ha dicho cosas no bonitas... Que soy un inmaduro, un infantil por tomar esas decisiones. Lo curioso es que el día anterior me había alabado por primera vez en un artículo, dijo que era un escritor muy listo pero al día siguiente era un desgraciado", aclaraba entonces el autor de 'La ciudad de las luces muertas'.

Ha sido entonces cuando David Broncano ha comenzado a proponer el cara a cara entre ambos en 'La Revuelta'. "Nosotros hemos invitado a Don Arturo muchas veces al programa. Le reiteramos su invitación porque igual que tú cuentas lo tuyo nos gustaría que él contase su parte si quiere venir", sugería el humorista. "A mí con él no me importaría hablar, no lo he vetado de mi vida", advertía David Uclés.

"¿Estás abierto a una conversación? ¿Quieres mandarle un mensaje ahí a cámara? Nosotros ya se lo hemos pedido varias veces...", le insistía el presentador consiguiendo un mensaje directo a Pérez-Reverte. "Arturo no te lo tomes personal hijo mío, que no era por ti, era por mi. No eres tú, soy yo. No estaba cómodo yendo y ya está, luego se fue de las manos pero... No te guardo rencor y espero que las jornadas vayan súper bien", terminaba señalando el invitado.