Iñaki López entra a mojarse en la polémica entre Pérez-Reverte y David Uclés y se hace dos serias preguntas

Arturo Pérez-Reverte ha reaparecido este lunes ante los medios para hablar de por qué ha decidido cancelar sus jornadas sobre la Guerra Civil después de que David Uclés haya decidido no acudir tras saberse que algunos de los que iban a participar eran Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Y al escucharle en 'Más vale tarde', Antonio Maestre ha sido contundente con el escritor llevando a que tanto Iñaki López como Cristina Pardo lanzaran varias preguntas sobre este tema.

Así, Pérez-Reverte ha asegurado que "fue la amenaza de la extrema izquierda y de Podemos de hacernos escraches" lo que ha llevado a cancelar estas jornadas. "Arturo Pérez-Reverte, que no está acostumbrado a que alguien le lleve la contraria porque tiene ese nombre, con mucho dinero, poder y que todo el mundo le ríe las gracias, pues se ha encontrado ante un ejercicio de libertad plena", defendía Antonio Maestre en 'Más vale tarde' dando la cara por David Uclés y su decisión de no acudir a un debate "revisionista".

"Pero Maestre, una cosa es que David Uclés decida no ir y otra es lo que plantea Pérez-Reverte", le cortaba Cristina Pardo. "Bueno, amenazas y presiones que nadie ha visto y no se sabe donde están. Lo que si sabemos es que David Uclés dijo que no quería participar porque estaba planteado desde un punto de vista revisionista y eso es su libertad", le replicaba el periodista. "Él en concreto dijo que sentía una incompatibilidad intelectual con un antiguo miembro de Vox allí presente que era Espinosa de los Monteros y Aznar", recordaba por su parte Iñaki López.

"¿Pero por qué alguien tiene que poner en duda que no quiera participar? Lo que pasa es que cuando dice que no quiere participar le empiezan a llamar sectario, a insultarle simplemente por decir que no", preguntaba Antonio Maestre. A lo que Iñaki López contestaba con las palabras de Pérez-Reverte sobre "amenazas de la izquierda radical citando a Podemos y medios afines y sectarios".

Tras ello era Juan Fernández-Miranda el que no se reprimía en tachar de "sectario" a David Uclés por no quererse sentar a debatir con el que piensa diferente a él siendo alguien tan joven. "Yo admiro a gente que es capaz de plantarse contra alguien con tanto poder como Pérez-Reverte por sus valores. Y si tú ves tu nombre en un cartel que dice '1936, la guerra que perdimos todos' junto con personajes como Iván Espinosa de los Monteros que pertenece a una familia en la que el primer bando que hubo de los fascistas que llamaba a los republicanos a ir a los campos de concentración a los que fueron represaliados pues yo entiendo que te plantes", le replicaba Antonio Maestre. "Pero que tendrá que ver Iván con su tatarabuelo", le contradecía Fernández-Miranda. "Pero los beneficios económicos si son heredados", apostillaba Maestre.

Las preguntas de Iñaki López sobre la polémica entre Pérez-Reverte y David Uclés

"¿Y eso le inhabilita para mantener un debate sin que sea considerado revisionista?", le planteaba Iñaki López a su colaborador. "No, pero el debate es revisionista porque no es una guerra que perdimos todos, perdieron los republicanos que fueron los represaliados. Los franquistas no perdieron nada, ganaron el beneficio, el expolio, el dinero, los recursos y el poder y todo", le corregía Maestre.

"Pero los organizadores dicen que Uclés sabía quienes iban a participar en esas jornadas y no tuvo ningún problema en participar y fue posteriormente cuando dijo que no podía compartir evento, porque ni siquiera iban a compartir la misma sala y día y hora. Y es verdad que se abre el debate de las amenazas y el debate de si uno no puede hablar con el diferente", exponía Cristina Pardo.

A lo que Antonio Maestre defendía que él es el primero que debate con el diferente pero que respeta la decisión de alguien como David Uclés porque es su libertad. "A lo mejor en el momento en el que a él le han puesto junto a esas personas anunciando unas jornadas en las que no van a participar juntos se ha sentido utilizado y lo veo totalmente lícito", insistía Maestre. "Bueno de todas formas parece lícito que uno primero decida ir y luego no ir, entra dentro de la libertad de cada uno", aseveraba entonces Iñaki López.

"Lo que os pregunto es, ¿quién entonces está capacitado para organizar un congreso de este tipo y qué es lo que hace falta?", reflexionaba el presentador. "Pues otro nombre", le contestaba Antonio Maestre. "¿Otro nombre? Pero no creo que Arturo Pérez-Reverte esté necesariamente vinculado al bando de los ganadores", sentenciaba Iñaki. Después de hacerse eco de las declaraciones de David Uclés, Iñaki López recordaba que "además de Uclés se dieron de baja muchas otras personas y el que alguien se dé de baja y haciendo uso de su libertad no significa que alguien cancele algo, se puede buscar un sustituto", añadía.

"Pero antes veíamos la foto de cómo Fraga introdujo a Santiago Carrillo, ¿hemos perdido capacidad de comunicación para la gente que no piensa como tú?", se preguntaba Iñaki López. "Pero es que los contextos son completamente diferentes. Y no hablamos de que no quiera debatir. El historiador Casanueva que me merece un respeto intelectual profundísimo iba a ir. Uclés dice que no quiere participar con Espinosa de los Monteros pues muy bien, libertad para uno y para otro", terminaba defendiendo Maestre.