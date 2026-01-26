Del nuevo proyecto de Ana Garcés a la miniserie con José Coronado sobre la novela de Pérez-Reverte, entre lo nuevo de Netflix

Netflix ha presentado su batería de producciones originales para este 2026. A través de un evento en Madrid, la plataforma ha dado a conocer la gran variedad de series, películas y contenido de no ficción -tanto nacionales como internacionales- y ha anunciado que hay en marcha tres nuevos proyectos que hasta ahora se desconocían y que, actualmente, se encuentran en fase de rodaje o postproducción.

Entre las principales series y películas que llegarán al gigante del streaming encontramos los siguientes títulos:

'OASIS', protagonizada por Ana Garcés ('La Promesa') y Tommy Aguilera ('Bienvenidos a Edén'). Se trata de un thriller juvenil original producido por Bambú Producciones y creado por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego.

Ambientado en Tenerife, el reparto lo completan Victoria Kantch ('Por tus muertos'), Berta Castañé ('La Moderna', 'Sigue mi voz'), Manel Duarte, Ada Molina, Alex Mola ('La Calima'), Cande Méndez, Laura Simón ('Mar Afuera'), Jan Buxaderas ('Todos los lados de la cama'), Amanda Palomino ('Gastronauts') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve'). Además, cuenta con la colaboración especial de Paco Tous y Verónica Sánchez.

Sinopsis: 'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida, pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

'EL PROBLEMA FINAL', con José Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas encabezando un elenco artístico que también integran Gonzalo de Castro ('Políticamente incorrectos'), Cristina Kovani ('El silencio', 'La Caza: Guadiana'), José Condessa ('Cacao', 'Rabo de Peixe') o Pepón Nieto ('Smiley', 'Lo nunca visto'), entre otros.

Ambientada en los años 50, asistimos a una miniserie basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. Consta de 4 capítulos, dirigidos por Félix Viscarret. Se tr ata del cuarto proyecto del aclamado Coronado con Netflix tras 'El inocente', 'La chica de nieve' y 'El legado'.

Sinopsis: Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.

'SALVADOR', serie dramática protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas y, en su caso, con fecha de estreno concretada: el próximo 6 de febrero de 2026. Tiene 8 capítulos creados por Aitor Gabilondo ('El Príncipe', 'Vivir Sin Permiso', 'Patria') y Leonor Watling (La vida breve), Fariba Sheikhan (La Unidad), Patricia Vico (Hasta el cielo: La serie), César Mateo (La noche más larga), Alejandro Casaseca (Malaka), Marco Marini (Hasta el cielo: La serie) y Lucas Ares (Hasta el cielo: La serie), entre muchos otros, también componen el elenco.

Sinopsis: 'Salvador' cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.

'EL CRIMEN DE PAZOS'. Está inspirada en un caso real y constará de cuatro capítulos a cargo de la compañía audiovisual Bambú Producciones, la productora de 'La Promesa', 'Valle Salvaje' o 'La Favorita 1922'. Tristán Ulloa lidera un elenco artístico que completan Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Fernando Fraga ('Animal'), Miguel Borines ('El caso Asunta'), Marta Nieto ('Madre'), Verónica Sánchez ('Ángela', 'La Favorita 1922', 'Las hijas de la criada'), Fernando Guillén Cuervo ('Servir y Proteger'), Nacho Fresneda ('El Ministerio del Tiempo') y Tito Asorey ('El caso Asunta'), entre otros intérpretes.

Sinopsis: En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del intento de asesinato, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto finalmente puesto en libertad y con la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad de lo ocurrido a la luz antes de que sea demasiado tarde?

'AQUEL'. Serie biográfica que narrará la vida del cantante Raphael como nunca antes se había hecho, con los actores Javier Morgade y Carlos Santos interpretando al artista en distintos momentos de su vida en este biopic de ocho episodios de duración.

'EL NIÑO', con Belén Cuesta y Karra Elejalde, es uno de los más destacados largometrajes que se verá en Netflix este año. Escrita, dirigida y producida por Mariano Barroso, ha llevado a cabo su rodaje en Madrid y en diversas localizaciones en el País Vasco y adapta la novela homónima de Fernando Aramburu.

Sinopsis: Inspirada en hechos reales, 'El niño' narra la historia de Mariaje (Belén Cuesta) y Nicasio (Karra Elejalde), madre y abuelo de uno de los niños que fallecieron en la explosión de gas en un pueblo de Vizcaya en octubre de 1980. Esta tragedia conmocionó a ese pueblo y a toda España, y cambió sus vidas para siempre. Nuestros protagonistas se rebelan ante la tragedia. En un viaje de búsqueda y superación, lleno de emociones inesperadas, Mariaje y Nicasio buscan y encuentran su peculiar forma de superar la pérdida.

Además, en el evento de Netflix también se ha anunciado el rodaje de la miniserie 'Lobo' y de la película, también en proceso de grabación, 'En nombre de otro'.

'LOBO', protagonizada por Luis Tosar y con Tristán Ulloa, se trata de una miniserie escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes; dirigida por Alberto Marini y Javier Rodríguez Delgado y producida por Vaca Films, que acaba de comenzar su rodaje. Está basada en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, sastre itinerante que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España, en la Galicia rural del siglo XIX. Durante su defensa, alegó ser un hombre lobo… y ahí comenzó la leyenda.

'EN NOMBRE DE OTRO' es la nueva película escrita y dirigida por Oriol Paulo y producida por Juanita Films, que se encuentra en fase de rodaje. Se trata de un frenético thriller donde nada es lo que parece y está protagonizada por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez.

El tercer nuevo proyecto de la plataforma se llama 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López y producida por The Tintirin Team, que abordará los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo; en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.

Otros títulos que Netflix estrenará en 2026

A continuación, el resto de títulos presentados, con contenidos nacionales e internacionales: 'Berlín y la dama del armiño' (Inma Cuesta, Michelle Jenner, Joel Sánchez y Tristán Ulloa), es la segunda temporada de la serie derivada de La Casa de Papel; 53 domingos (Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Javier Cámara); Peaky Blinders: El hombre inmortal; 'Los Bridgerton' temporada 4; 'Clanes' temporada 2; 'Machos alfa' temporada 5; 'Muertos S.L' temporada 4; 'Rabo de Peixe' temporada 3; 'The Gentleman' temporada 2; 'Lupin' parte 4; 'One Piece' temporada 2; 'Avatar: La leyenda de Aang' temporada 2 y temporada 3; Esa noche; Toda la verdad de mis mentiras; El mapa de los anhelos; Heartstopper para siempre; Orgullo y prejuicio; Mi querida señorita; Cortafuego; La desconocida; Los creyentes; El amor es peligroso; Rafa (serie documental sobre Rafa Nadal en la que el propio protagonista reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las pistas de tenis); El cautivo; La tregua; Siempre es invierno; y Torrente Presidente de Santiago Segura.