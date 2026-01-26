Los más de 30 estrenos que despiden esta semana el mes de enero en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+ o Filmin

Al final este mes de enero no ha sido para tanto, ¿verdad? Otros años se nos ha hecho mucho más cuesta arriba, pero sin comerlo ni beberlo ya estamos con febrero asomando la patita. No ha sido un mes con estrenos muy potentes, a diferencia de otros años. Pero las plataformas (algunas) se han guardado su as en la manga para este final. Porque, por ejemplo, Netflix nos trae la esperadísima temporada 4 de 'Los Bridgerton'. Eso sí, dividida en dos partes, que parece que se ha puesto de moda (la segunda llegará en febrero). Y al parecer es la temporada favorita de la creadora, Shonda Rhimes. Así que habrá que hacerle caso, ¿no? Que por algo la serie tiene millones de fans en todo el mundo.

Y hablando de fenómeno fan, también nos llegan dos buenas muestras de lo que puede significar un buen fandom. Por un lado, el documental sobre el grupo musical 'Take That' (esperemos que salga una entrevista a esas niñas que se perdieron el colegio para luego no poder ver a sus ídolos porque no quisieron pasar por el aeropuerto de Barajas). Por otro lado, 'Cuando nadie me ve', que nos habla sobre la vida y la obra musical de uno de nuestros artistas más internacionales: Alejandro Sanz. Y, por si fuera poco, también tendremos la nueva serie de Marvel, 'Wonder Man', aunque llega con muy poca promoción y muy poco hype.

Además, de cara a prepararnos para los premios Goya que ya están a la vuelta de la esquina, ahí tenemos 'Estrany riu' ('Extraño río'), que se estrena en Filmin este 28 de enero, y es una de las películas más bonitas del cine español del pasado año.

Estrenos en Netflix

Take That

Sinopsis: Desde sus inicios como quinteto formado en Mánchester hasta convertirse en superestrellas del pop, revive la camaradería, el caos y la resiliencia que impulsaron su meteórico ascenso, su dramática separación y uno de los mayores regresos en la historia de la música británica. Contada en sus propias palabras, esta es la historia profundamente personal y definitiva de Take That.

Aunque no lo creamos, Take That fue una de las bandas más importantes de la década de los 90. Sus fans se contaban por millones, y sus singles encabezaban todas las listas de éxitos. Este documental sigue paso a paso toda su historia, desde sus comienzos, hasta el estrellato mundial, su separación y su posterior reconciliación hace algunos años. La serie sigue a Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Robbie Williams y Jason Orange, contándonos en exclusiva cómo vivieron esa fama mundial que les encumbró, pero que también acabó con el grupo. "Cuanto más exitosos nos volvíamos, más grande era la audiencia, pero también fue el principio del fin", confiesa la banda durante el documental, viendo toda esa etapa con la perspectiva que te dan los años.

Fecha de estreno: 27 de enero

Los Bridgerton (Temporada 4 - Parte 1)

Sinopsis: La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Shonda Rhimes firmó un contrato con Netflix para darnos ficciones que nos mantuvieran enganchados a la pantalla, y con 'Los Bridgerton' lo consiguió a la primera. Un auténtico fenómeno cultural, que se basa libremente en las populares novelas de Julia Quinn basadas en la época de la Regencia. Sus temporadas 1 y 3 se encuentran entre lo más visto de la historia de la plataforma. Curiosamente, la 2 no consiguió entrar en el top10, pese a ser la más aclamada por los fans.

Aunque no llega toda esta temporada de golpe. Porque en Netflix se están acostumbrando a dividirlas en dos partes. En este caso, la Parte 1 se estrena ese día y la 2 el 26 de febrero. Los nuevos episodios adaptan 'Te doy mi corazón', el tercer libro, centrado en Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Y Shonda Rhimes ya ha dicho que es su temporada favorita. "Hubo algo que me dijo Jack Murphy, el coreógrafo de la serie, que me ayudó mucho: 'Ser sexy sólo significa estar vivo, estar presente. En vez de preocuparte por si te ves bien, sólo tienes que estar vivo'. Y sí, eso es lo más sexy: estar atento a todo lo que ocurre", confesó Luke Thompson en una entrevista para Cosmopolitan. Y damos fe de ello: el actor está más sexy que nunca.

Fecha de estreno: 29 de enero

Estrenos en Prime Video

Los hermanos demolición

Sinopsis: Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

Jason Momoa y Dave Bautista son los protagonistas de esta nueva película de acción que llega directamente a Prime Video para celebrar el nuevo año. Dos de los duros más duros del cine actual están dispuestos a liarse a puñetazos con cualquiera que se les ponga por delante. Dirigidos por Angel Manuel Soto, encontraremos secretos familiares, conspiraciones bajo la sombra, humor de 'bros' y mucha acción, por supuesto. "Somos dos hombres muy grandes, pero muy sensibles", dijo Momoa en una entrevista para Esquire sobre su trabajo con Bautista. "Dave y yo siempre lo pasamos bien juntos [trabajaron codo con codo en la segunda temporada de la serie 'See']. Es un actor maravilloso".

Completan el reparto de esta buddy movie de acción Morena Baccarin ('Deadpool y Lobezno'), Maia Kealoha ('Lilo y Stitch'), Stephen Root ('Jefes de estado'), Temuera Morrison('Aquaman y el reino perdido') y Jacob Batalon ('Spider-Man: No Way Home'), entre otros.

Fecha de estreno: 28 de enero

Vaka

Sinopsis: Una epidemia de insomnio sume a Estocolmo en el caos. Un primer ministro gestiona la crisis mientras protege a su hijo, una enfermera lucha por salvar a su pareja infectada y una adolescente protege a su vecino en medio de la propagación de la enfermedad.

Producida por Amazon MGM Studios, la islandesa Sagafilm (The Minister) y Skybound Entertainment, la compañía de Robert Kirkman y David Alpert, que produce, entre otras series, ‘The Walking Dead’ o ‘Invencible’, nos llega una nueva serie distócica con firma noruega. Imaginad por un momento no poder dormir. Horrible, ¿verdad? Esas noches de insomnio que tanto nos agobian se convertirían en la dinámica principal. Ya no solo de tu vida, sino de toda la sociedad. Eso es lo que imagina 'Vaka'. Creada por Brynja Bjork y Pauline Woff, y protagonizada por Aliette Opheim ('Fortitude') y Jonas Karlsson (Black Mirror), es una serie distópica de ciencia-ficción que promete hacernos reflexionar, y mucho, sobre nuestro mundo actual.

Dirigida por Henrik Georgsson (creador de la popular 'The Bridge'), tiene todas las papeletas de convertirse en un éxito de la plataforma. Ava Knight, directora de Adquisiciones en Fifth Season, la distribuidora de la serie, comentó en Variety que "'Vaka' es un thriller lleno de acción entrelazado con un potente drama centrado en los personajes, creado por expertos consagrados del género postapocalíptico, Skybound. La serie ofrece una exploración apasionante de la sociedad moderna y de la humanidad llevada al límite, al tiempo que proporciona un escapismo electrizante que la convierte en una incorporación perfecta a nuestro catálogo de dramas premium".

Fecha de estreno: 30 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

Cuando nadie me ve

Sinopsis: documental que repasa la carrera de Alejandro Sanz.

Dirigida por Álvaro Ron, esta docuserie nos muestra al Alejandro Sanz que nadie ve, que nadie conoce, el que lucha por equilibrar su amor por la música y el arte con el precio personal y familiar que ha tenido que pagar por ello. Un viaje emocional en el que el cantante revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión. Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda.

Con más de 200 horas de grabación, material de archivo personal y exclusivo, y testimonios clave de figuras determinantes en su vida personal y profesional, como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra o Nathy Peluso, entre otros. "Me hace mucha ilusión culminar este proyecto con Movistar Plus+ y con la dirección de Álvaro Ron. Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten", confesó el artista durante la presentación del proyecto. En la línea de otros docurealitys similares, como los dedicados a C. Tangana, David Bisbal o Raphael. Pero lo más destacado de este documental, es que el artista habla directamente y sin tapujos sobre la depresión que sufrió hace unos años.

"Todo el mundo los ha pasado alguna vez, aunque hay quien ni siquiera lo ha reconocido. Hay personas que dicen que no se puede confundir la tristeza con la depresión. ¡¿Y usted qué sabrá?! Eso es lo que me dan ganas de responder cuando me lo dicen. Porque si alguien me asegura que no sé distinguir entre la tristeza y la depresión, es que no sabe de lo que está hablando", se confiesa el cantante.

Fecha de estreno: 27 de enero

Maldita trinidad

Sinopsis: Los secretos enterrados de un pueblo de Montana en la década de 1870 provocan una oleada de violencia cuando un joven regresa para reclamar su legado y queda atrapado entre un sheriff decidido a mantener el orden y un misterioso extraño empeñado en destruirlo.

Pierce Brosnan ('Goldeneye', 'El escritor') y Samuel L. Jackson ('Pulp Fiction') encabezan el reparto de 'Maldita Trinidad', un divertido thriller con forma de wéstern ambientado en la turbulenta Montana de 1870 en el que no faltan venganzas, oscuros secretos y tesoros enterrados. Ya solo con sus dos protagonistas tenemos una excusa perfecta para darle una oportunidad a esta película que, aunque en cines no tuvo mucho éxito, puede tener una segunda vida en el mundo del streaming.

"Me encanta los westerns", confesó Pierce Brosnan en una entrevista para Variety. "Crecí viéndolos cuando era niño. He trabajado con muchos directores emergentes: algunos sabían muy bien lo que hacían, otros se perdieron por el camino. Richie puso el corazón y el alma en esto. Estuve acompañado por mis dos hijos; aparecen en la película. Si quieren ser actores, no voy a impedírselo. Saben lo difícil que es".

Fecha de estreno: 30 de enero

Estrenos en Disney Plus

Wonder Man

Sinopsis: El actor de Hollywood Simon Williams se sumerge en el mundo de los superhéroes a medida que obtiene sus propios poderes y se convierte en el nuevo superhéroe Wonder Man.

Yahya Abdul-Mateen II, al que ya vimos como Black Manta en la saga de 'Aquaman' en el cancelado DCU de Zack Snyder, o en la maravillosa serie de 'Watchmen', se pone en la piel de Simon Williams. Wonder Man fue un superhéroe famoso en los cómics de Marvel pero en su época más setentera. Tras llevar su empresa al borde de la quiebra por la competencia desleal de Tony Stark, también conocido como Iron Man, Simon terminó aliándose con los Maestros del Mal. De hecho, su patrón cerebral se usó para crear a Visión en los cómics. ¿Qué relevancia tendrá este nuevo héroe en el MCU? Aún está por ver. Por ahora, sabemos que regresa Trevor Slattery, interpretado nuevamente por Ben Kingsley. "Si quieres una respuesta directa, eso depende de los guionistas y los productores, de los creativos. Yo puedo decir que espero que sí". Esas fueron las declaraciones del actor durante una alfombra roja este pasado octubre. Así que, por lo que sabemos... no sabemos nada.

Y es verdad que la promoción está brillando por su ausencia. Aunque su showrunner, Andrew Guest, confía en que vaya a haber continuidad para su proyecto. Así lo admitió en una entrevista para CBR. "Creo que realmente dependerá de cómo responda el público a esta serie. Creo que nuestro trabajo, al crear esta serie, era crear una que pareciera que podía seguir adelante, sí, pero que también fuera satisfactoria [por sí misma], al final".

Fecha de estreno: 28 de enero

Estrenos en Filmin

Putain

Sinopsis: Cuando Gigi, que vive en Bruselas, descubre que su madre Anaïs está saliendo de nuevo con su ex, con quien compartió no solo una historia de amor sino también una adicción a las drogas en el pasado, le plantea un ultimátum: su hijo o su amante. Cuando Anaïs se niega a elegir, Gigi decide irse de casa. Recurriendo a sus amigos, Gigi intenta abrirse camino en una sociedad implacable.

Esta serie belga es, sin duda, una de las series europeas más sorprendentes del año. Entre 'El Odio' y 'Kids in Crime', estas son las correrías de un joven rebelde por la Bruselas más cruda y descarnada. Una miniserie dramática belga de 10 episodios de 30 minutos, que se centra en la precariedad de una generación que destaca por su falta de horizontes. Sí, la han definido como la 'Euphoria' europea. Ojo a la comparación. La palabra putain es la primera que se escucha en la serie, y define perfectamente todo lo que vemos en pantalla. Es verdad que en Francia es una expresión tan común como aquí nuestro "joder" o "coño" para expresar malestar.

La serie, ideada por el exitoso rapero flamenco Zwangere Guy, contó con un proceso de casting exhaustivo. La productora pidió al rapero, con su enorme seguimiento, que lanzara la convocatoria. Seleccionaron intuitivamente a 80 jóvenes y arrancaron un taller: cada semana, creadores y directores se reunían con ellos para hablar de sus vidas y debatir sobre las drogas y las familias. Estos encuentros lo mantuvieron dos años reescribiendo sin cesar, un proceso que se traduce en un retrato lleno de matices sobre las ambigüedades de la adolescencia.

Fecha de estreno: 27 de enero

Extraño río

Sinopsis: Dídac tiene dieciséis años y viaja en bicicleta por el Danubio con su familia. Entre días calurosos, un encuentro inesperado cambia el rumbo del viaje: un misterioso chico aparece entre las aguas del río. Su presencia enigmática no solo despierta algo nuevo en Dídac, sino que empieza a alterar la relación con su familia.

Presentada en el Festival de Venecia (donde tuvo los premios de Bisato d’Oro a la Mejor Contribución Artística y Premio Gino Votano Best Mediterranean Film 2025) y en el Festival de San Sebastián, 'Estrany riu' ('Extraño río') es la ópera prima de Jaume Claret Muxart. Una película coming of age inspirada en los propios viajes en bici por Europa del director, y que también supone el debut del actor Jan Monter. Una historia de despertar sexual, de primeras veces, primeros amores, primeras decepciones. "No es una película autobiográfica, pero sí habla de la educación sentimental de unos padres a unos hijos y de unos hijos a unos padres, al mismo tiempo que hay algo de la fuerza de la imaginación: alguien que idealiza e imagina tan fuerte que puede ser real", contó el director para RTVE. La película cuenta con dos nominaciones a los premios Goya: Mejor Dirección Novel (Jaume Claret Muxart), Mejor Actor Revelación (Jan Monter Palau).

Fecha de estreno: 29 de enero

Estrenos en SkyShowtime

Ponies

Sinopsis: Moscú, 1977. Dos “PONIES” (“personas sin interés” en términos de los servicios de inteligencia) trabajan de forma anónima como secretarias en la embajada de los Estados Unidos hasta que sus maridos mueren en circunstancias misteriosas en la URSS y ambas se convierten en agentes de la CIA. Bea es hija de inmigrantes soviéticos, habla ruso y está sobrecualificada. Su compañera, Twila, es una chica de pueblo tan mordaz como intrépida. Juntas, trabajan para descubrir una gran conspiración de la Guerra Fría y resolver el misterio que las dejó viudas.

Emilia Clarke y Haley Lu Richardson unen fuerzas en esta nueva serie de espías con mucha mala leche y muchas risas, que nos llega gracias a SkyShowtime, y que en Estados Unidos se estrenará quince días antes en Peacock. Creada por Susanna Fogel, que también escribe los guiones junto a uno de los guionistas de 'Mad Men', David Iserson, 'Ponies' tiene también elementos de thriller, y es la vuelta de Clarke, eterna Daenerys, al terreno televisivo. Haley Lu Richardson es conocida por sus papeles en 'Múltiple' o 'Al filo de los diecisiete'.

Pero si ha saltado a los titulares la serie, ha sido debido a una entrevista de Emilia Clarke para The Wrap, en la que confirmó que se fracturó una costilla rodando una de las escenas de sexo. "Tres hombres, en cuestión de horas", relató la actriz. "Solo seguían trayéndolos —yo me sentaba en aquello, ellos los traían, íbamos a fingir que teníamos sexo... ese día me rompí una costilla".

Fecha de estreno: 30 de enero

The death of Bunny Munro

Sinopsis: Tras la muerte de su esposa, Bunny Munro, un vendedor a domicilio adicto al sexo y lujurioso confeso, se lleva a su hijo pequeño en una caótica gira de ventas por Brighton y más allá, donde se ve obligado a enfrentarse a qué clase de hombre -y de padre- es en realidad.

Basada en la novela de Nick Cave, esta serie es una parábola moderna oscuramente cómoda y conmovedora, así como un retrato de la relación entre padre e hijo. Seis episodios que exploran la paternidad, y cómo enfrentarse a la pérdida. El cantante Nick Cave siempre se ha caracterizado por crear universos bastante oscuros y depresivos, y esta serie que nos trae SkyShowtime no es ninguna excepción.

"Tuve la suerte de contar con una especie de biblia en forma de libro, riquísima en ideas y detalles, de la que tirar. Eso ayuda muchísimo a la hora de construir la vida interior de este personaje", contó Matt Smith para el medio Manofmany. "Leí solo el primer piloto y después fui a conocer a Nick, y me quedé con ganas de saber más. Pensé: '¿Quién coño es este tipo?' Así que fui y leí el libro, y pensé: 'Joder, tengo que hacer este papel'. Tengo que decir que fue una experiencia maravillosa rodarlo. Me encantó".

Fecha de estreno: 30 de enero

