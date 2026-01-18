Dónde se pueden ver las 46 películas nominadas a los Premios Goya 2026: Movistar+, Netflix, Prime Video, Filmin...

El próximo 28 de febrero de 2026 tendrá lugar en Barcelona la 40º edición de los Premios Goya, los premios de nuestro cine, y que cada vez buscan ser más internacionales, y tener una presencia más fuerte. Este año la gala se traslada a la ciudad condal, concretamente al Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como presentadores.

"Han pasado cuatro décadas desde aquella primera gala. Y veinticinco años desde que los Goya viajaron por primera vez a Barcelona en el año 2000. Volver aquí, en esta fecha tan simbólica, es mucho más que un gesto. Es un reconocimiento profundo a una ciudad que respira cine", comentó el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, durante la presentación de esta edición.

Lo nuevo de Alauda Ruiz de Azúa se coloca como la gran favorita, con 13 nominaciones. No supera el récord de nominaciones, que hasta ahora lo tiene 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa. Ni podrá superar el récord de premios, récord que ostenta 'Mar adentro', con 14 cabezones (de 15 nominaciones). Obviamente, Antonio De la Torre vuelve a estar entre los candidatos, un año más, esta vez con el thriller de Alberto Rodrígez 'Los tigres'.

Y si hay una gran sorpresa este año, son las 9 nominaciones de 'Maspalomas', una historia queer sobre la vejez, que enamoró al público y a la crítica. 'La cena' de Manuel Gómez Pereira, y 'Sirat' son las otras dos más favoritas. ¿Quién se alzará con los grandes premios este próximo 28 de febrero? Pues, si queréis llegar con los deberes hechos, aquí os contamos dónde ver cada una de las películas nominadas.

Los domingos (13 nominaciones)

Sinopsis: Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu son los protagonistas de la película con más nominaciones en esta edición de los Premios Goya. Y merecidas todas, porque ha sido uno de los títulos que más ha movido al público en este año pasado. Más de 4 millones de espectadores se ha llevado hasta el momento el filme de Alauda Ruiz de Azúa, que regresa tras la maravillosa serie 'Querer', que estrenó Movistar Plus+ en 2024. 'Los domingos' ha estado en el centro de la polémica debido a su visión de la religión. Algunos dicen que la defiende, otros que la ataca frontalmente. Para su directora, "lo religioso es la primera capa, es el detonante, la llama que enciende la hoguera de todo lo demás, porque al final estamos hablando de las fragilidades de una familia". Así lo contó en una entrevista para Fotogramas. Claramente es la favorita de la noche.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor Guion Original, Mejor Actor Principal (Miguel Garcés), Mejor Actriz Principal (Patricia López Arnaiz), Mejor Actriz Revelación (Blanca Soroa), Mejor Actor de Reparto (Juan Minujín), Mejor Actriz de Reparto (Nagore Aranburu), Mejor Sonido, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Vestuario.

Plataforma: próximamente Movistar Plus+

Sirât (11 nominaciones)

Sinopsis: Un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

La película ganó este año en Cannes el prestigioso Premio del Jurado, y no es para menos, porque la cinta de Oliver Laxe ha sido un auténtico fenómeno este año. Lleva casi 3 millones de recaudación en taquilla, desde su estreno en cines en el mes de junio, y es que en Francia, que acaba de estrenarse, ya se ha colocado en el top3 de películas en el país galo. Un éxito increíble, y normal, porque la película es diferente, es original, y es una muestra de la diversidad de nuestro cine.

Protagonizada por Sergi López, nos mete de lleno en una rave en Marruecos, y la historia va girando en torno a diferentes géneros continuamente. Tampoco podemos hablar mucho de la trama, porque está repleta de plot twists que es imposible anticipar. Y, pese a que no consiguió llevarse el Globo de Oro a Mejor Película Internacional, aún confiamos en la más que probable nominación al Oscar. Y, por lo que adelantó Variety, podría entrar en varias categorías, lo que sería un éxito indiscutible para la cinta de Oliver Laxe.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Oliver Laxe), Mejor Guion Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Música Original, Mejor Dirección de Arte, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Sonido, Mejores Efectos Especiales.

Plataforma: Movistar Plus+

Maspalomas (9 nominaciones)

Sinopsis: Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

La película dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi ('Handia', 'Marco'), y con José Ramón Soroiz ('Patria', 'Cinco lobitos') como protagonista, es una de las grandes sorpresas de este año del cine español. Y, sobre todo, que haya conseguido hacerse con tantas nominaciones. El propio Soroiz obtuvo la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en el Festival de San Sebastián y el Premio Forqué a la mejor interpretación masculina. Y también encontramos aquí a Nagore Aramburu, que de milagro no hace doblete en esta edición de los Premios Goya.

"A Vicente lo quisimos contar casi como un adolescente, con esa etapa que no vivió en su momento”, explica Arregi, en una entrevista para Filmin. "A mí también me pasó, salí del armario tarde y viví esa adolescencia tarde. Luego el protagonista vive un giro en que planteamos hasta qué punto él había superado toda esa homofobia interiorizada, cuando vuelve a vivir todos esos complejos, esos miedos… Al final, hace un viaje a la aceptación personal", puntualiza Goenaga.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), Mejor Guion Original, Mejor Música Original, Mejor Actor Protagonista (Jose Ramón Soroiz), Mejor Actor de Reparto (Kandido Uranga), Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Maquillaje y Peluquería.

Plataforma: próximamente Filmin y Movistar Plus+

La cena (8 nominaciones)

Sinopsis: Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. Adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos.

Manuel Gómez Pereira es un experto en este tipo de películas que mezcla comedia con drama costumbrista. Además de saber gestionar bien repartos corales. 'La cena' es una nueva muestra de ello. Con una cena especial para Franco como telón de fondo, hace un repaso a nuestras diferencias políticas, y cómo las dos Españas se enfrentaron incluso después de la Guerra Civil. Con un Alberto San Juan nominadísimo, porque su trabajo es espectacular, nos encontramos un reparto en el que destacan Mario Casas, Elvira Mínguez, Asier Extendía o Antonio Resines. "Franco en esta película no es ninguna caricatura. El Franco que se ve es un auténtico psicópata. Es un tipo al que la muerte del otro no le perturba lo más mínimo. Él sigue comiendo su sopa cuando matan a un tipo delante de él. La película, de hecho, es claramente antibelicista y pro-democrática", contó San Juan en una entrevista para El Mundo.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor Principal (Alberto San Juan), Mejor Actriz de Reparto (Elvira Mínguez), Mejor Actriz Revelación (Nora Hernádez), Mejor Guión Adaptado, Mejor Canción Original, Mejor Dirección de Arte y Mejor diseño de Vestuario

Plataforma: cine

Sorda (7 nominaciones)

Sinopsis: Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

La película basada en el cortometraje homónimo nominado a Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya en 2023, ha sido también una de las grandes sorpresas de este pasado año en el cine español. En el Festival de Málaga fue una de las grandes ganadoras, logrando seis premios. En concreto, la Biznaga de Oro a Mejor Película, el Premio del Público, el Premio Feroz Puerta Oscura y el Premio Asecan ópera prima, así como dos Biznagas de Plata a la Mejor Interpretación, para Álvaro Cervantes -ex aequo con Mario Casas- y para Miriam Garlo -ex aequo con Ángela Cervantes, hermana de Álvaro-. Un auténtico éxito para esta historia sobre maternidad, y los problemas de las diversidades funcionales en nuestra sociedad actual. Y ojo, es el primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda. "Es el papel con el que más he aprendido. Es el proyecto en el que he tenido más tiempo de preparación, pude empezar a estudiar lengua de signos un año antes del rodaje", contó Cervantes en una entrevista para Vanity Fair.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz Revelación (Miriam Garlo), Mejor Dirección Novel (Eva Libertad), Mejor Actriz de Reparto (Elena Irureta) y Mejor Actor de Reparto (Álvaro Cervantes).

Plataforma: Movistar Plus+

Ciudad sin sueño (6 nominaciones)

Sinopsis: Toni, un chico gitano de 15 años, vive en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de pertenecer a una familia de chatarreros, sigue a su abuelo a todas partes. Pero los derribos se acercan a su parcela y su abuelo se niega a marcharse, sea cual sea el sacrificio. En oscuras noches sin electricidad, mientras las leyendas de su infancia cobran vida, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que se desvanece.

Guillermo Galoe, doble ganador del Goya por el documental 'Frágil equilibrio' y el cortometraje 'Aunque es de noche', deslumbró en Cannes con esta película denuncia sobre el asentamiento gitano más grande de Europa, la Cañada Real. Centrada en Toni, el adolescente protagonista, es una historia que nos pone de frente ante una de las situaciones más complejas que sufre la comunidad gitana en nuestro país. Toda la película se vertebra gracias un reparto de actores no profesionales, que buscan dar veracidad a la historia. Y lo consiguen, aunque ha habido críticas debido a la mezcla de realidad y ficción en la película. "La idea era sentirnos libres a todos los niveles. Que los actores se sintieran libres frente a la cámara, que en un entorno así fue algo que me llevó años y mucho trabajo, con la presencia mía con una cámara por la calle…", comentó su director para la Revista Caimán.

Nominaciones: Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor Revelación (Antonio 'Toni' Fernández Gabarre), Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje.

Plataforma: próximamente Filmin y Movistar Plus+

El cautivo (6 nominaciones)

Sinopsis: Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

Si ha habido una película polémica dentro del cine español este pasado 2025, esa ha sido sin duda 'El cautivo'. La última película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel De Cervantes en Argel tiene a Julio Peña dando vida al célebre escritor. Pero según sus detractores, la historia se centra demasiado en la supuesta homosexualidad de Cervantes, y eso no gustó a ese sector rancio de la sociedad, que ya los conocemos.

"Cuando comencé a escribir 'Cervantes íntimo' sentí también yo una cierta de parálisis, hasta que encontré en el tono humorístico el camino para adentrarme en el tema con total libertad", explicó José Manuel Lucía Megías, autor que ha servido de consultor en la película, en una entrevista para Telecinco. "Por eso, el libro se lee de una manera amena, e incluso me invento entrevistas de la revista del corazón cuando tengo que hablar del libro de Fernando Arrabal, por ejemplo. La verdad es que hablar de la sexualidad de Cervantes me resulta algo semejante a hablar de la vida sexual de nuestros padres". ¿Conseguirá volver a triunfar Amenábar en una gala de los Goya? Tiene demasiados competidores, con más probabilidades de alzarse con la victoria, pero ahí está de nuevo la obra de uno de nuestros realizadores más importantes.

Nominaciones: Mejor Actor de Reparto (Miguel Rellán), Mejor Actor Revelación (Julio Peña), Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Arte, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido.

Plataforma: Netflix - 29 de enero

Romería (6 nominaciones)

Sinopsis: Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo lo que le permite reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma, inventa un cuento, gracias al diario de su madre, que la libera del estigma que su familia siente por ellos y cumple el deseo de entender el pasado...

La nueva película de Carla Simón que cierra la trilogía de su directora sobre la memoria familiar, compuesta por 'Verano 1993' y 'Alcarràs'. Preseleccionada por España para representar a los Oscar, en esta nueva película Simón da visibilidad a una generación olvidada, la de sus padres, estigmatizada por la heroína y el sida. Un drama centrado en la familia, en la memoria, en el olvido, en los recuerdos. Cada momento duele, pero visualmente enamora, al igual que en las interpretaciones de sus protagonistas, Llúcia García, Mitch o Tristán Ulloa.

"Después de 'Estiu 1993' ya tenía las ideas de 'Alcarràs' y 'Romería', pero nos decidimos por la primera porque necesitaba pausar un poco ese tirar de mi historia más personal. Además, el reto de 'Alcarràs' estaba muy claro. El reto era hacer una película coral con actores no profesionales. El de 'Romería' no lo estaba tanto. Creo que de haber sido mi segunda película, habría resultado menos interesante de lo que es siendo la tercera. La he abordado desde un lugar quizás más lúdico, me he cuestionado, he probado cosas nuevas, y me he atrevido a avanzar y a hacer algo distinto", contó su directora para Fotogramas, que ya sabe lo que es ganar un Goya. En concreto, dos. Con su película 'Estiu 1993', ganando Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original.

Nominaciones: Mejor Dirección (Carla Simón), Mejor Guion Original, Mejor Actor Revelación (Mitch), Mejor Actriz Revelación (Llúcia García), Mejor Actriz de Reparto (Myriam Gallego), Mejor Diseño de Vestuario.

Plataforma: próximamente Movistar Plus+

Los Tigres (6 nominaciones)

Sinopsis: Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo, como ellos. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es "el Tigre", un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre el hoy, sin pensar nunca en el mañana, y su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.

Rodada en la provincia de Huelva, nos lleva a conocer un poco más el duro trabajo del buzo industrial (segunda profesión más peligrosa del mundo), contado con la férrea mano de Alberto Rodríguez, triple ganador del Goya (por 'La Isla Mínima' y 'El hombre de las mil caras'). Uniendo fuerzas con dos titanes como son Antonio De la Torre y Bárbara Lennie, es un duro drama con tintes de thriller que nos habla no solo de la presión de una profesión tan dura, sino de la familia, de las deudas... de todo. "He estado pensando en realizar esta cinta desde que conocimos la profesión del buzo", contó su director en una entrevista para RTVE. "La idea del thriller apareció cuando vimos que había una tubería que salía de la ría de Huelva y se metía ocho millas en el mar, hasta donde llegan los petroleros gigantescos que los buzos enlazan y cuidan".

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Alberto Rodríguez), Mejor Guion Original, Mejor Música Original, Mejor Actor Principal (Antonio de la Torre), Mejor Actriz Principal (Bárbara Lennie), Mejor Sonido.

Plataforma: Movistar Plus+

Un fantasma en la batalla (4 nominaciones)

Sinopsis: Amaia es una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA, con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia...

Inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000 en España. Producido por Bayona, es un thriller que nos recuerda a 'La infiltrada', y que cuenta con la dirección de Agustín Díaz Yanes ('Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto'). De hecho, ambos directores están preparando conjuntamente una nueva película sobre la Guerra Civil Española.

Susana Abaitua es la protagonista, y se mete en la piel de Amaia. "Lo que he aprendido es que no hay una única respuesta", contó la actriz para Vanity Fair. "Por un lado está el tema familiar. Muchos guardias civiles vienen de familias de guardias civiles: tíos, padres, abuelos... Pero, aparte, el gran misterio es por qué alguien estaría dispuesto a dejar su vida atrás. Porque esa gente no existe. Son fantasmas. Y ahí es donde entra la psicología de cada persona. Ese impulso de querer ponerse al límite". Es difícil tratar el tema de ETA en nuestro país. Muy complicado, porque siempre es un tema muy polarizante, pero según han ido pasando los años, hemos podido ver grandes historias sobre uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Y 'Un fantasma en la batalla' no es una película, sino que invita a reflexionar sobre el tema, gracias además a las grandes actuaciones, no solo de Abaitua, sino del resto del reparto: Ariadna Gil, Eduardo Gertrúdix o Raúl Arévalo.

Nominaciones: Mejor Guión Original, Mejor Actriz Protagonista (Susana Abaitua), Mejor Montaje, Mejores Efectos Especiales.

Plataforma: Netflix

Gaua (3 nominaciones)

Sinopsis: Montañas vascas, siglo XVII. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino, se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.

Paul Urkijo sigue inmerso en el folklore vasco con esta tercer acercamiento tras las estupendas 'Errementari' e 'Irati'. Ahora llega 'Gaua', y se centra en la caza de brujas del siglo XVII en el norte de España. Gemma Blasco y Ángela Cervantes 'Gaua' mezcla terror con recreación histórica de una época muy poco conocida. Urkijo quería contar su historia, quería arrojar un poco de luz a esa época un poco más oscura. "Porque las brujas son las reinas de la noche y unas de las grandes protagonistas de nuestra mitología. Ya sabéis que soy muy fan de la mitología y el mundo nocturno también me ha fascinado desde niño. Por eso quería sumergirme ese imaginario vinculado a las brujas, los aquelarres… y llevarlo a un lugar épico", contó el director en una entrevista para RTVE.

Nominaciones: Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales, Mejor Maquillaje y Peluquería.

Plataforma: Prime Video - 22 de enero

Una quinta portuguesa (3 nominaciones)

Sinopsis: La desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adueñándose de una nueva vida, que no le pertenece.

Nominaciones: Mejor Guion Original, Mejor Actor Protagonista (Manolo Solo), Mejor Actriz de Reparto (María de Medeiros).

Plataforma: Movistar Plus+ y Filmin

La furia (2 nominaciones)

Sinopsis: Alex, una joven actriz, es violada en una fiesta en Nochevieja y no reconoce a su agresor. Cuando acude a su hermano Adrián en busca de abrigo y compresión, éste reacciona cuestionándola y presionándola. Así, Alex se distancia de su hermano. A lo largo de un año vive sola el asco, la vergüenza y la culpa. Adrián, consumido por la rabia, toma sus propias decisiones en un camino cada vez más oscuro, muy lejos de lo que Álex necesita. Mientras, ella interpreta al vengativo personaje de Medea y encuentra en el teatro la única forma de canalizar su dolor y su ira.

Gemma Blasco y Ángela Cervantes, ambas nominadas, nos traen una historia sobre culpa, sobre la cultura de la violación en nuestro país, y lo complicado que es ir seguir hacia delante después de traumas pasados o recientes. Y además es que Blasco debuta como directora, con una película sobre la violencia sexual "oscura, violenta e incómoda". Así la definió en una entrevista reciente para RTVE. "Surge de mi propia experiencia, porque cuando tenía 18 años me agredieron sexualmente. Y no lograba encontrar en el cine, una mirada que me representara. Ni siquiera que hablara de la violencia sexual desde un lugar que no fuera panfletario, hablando de la mujer desde esa fragilidad o tratando de dar una moraleja".

Nominaciones: Mejor Dirección Novel (Gemma Blasco), Mejor Actriz Protagonista (Ángela Cervantes).

Plataforma: Filmin

Flores para Antonio (2 nominaciones)

Sinopsis: Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

"Ha sido muy bonito", contó Alba Flores, hija de Antonio Flores, cuando se anunciaron las candidaturas de los Goya, en el que el documental sobre su padre ha conseguido dos nominaciones. "Tanto si pasaba como si no, era mejor vivirlo juntos. Así que muy bien, hemos gritado, hemos celebrado, hemos cantado... Hemos hecho de todo antes de venir aquí", contaba entre risas tras conocer la noticia". Así lo contó en una entrevista para la revista ¡Hola! "Esta película es un trozo de mi padre, pero también me gustaría que fuera una reunión familiar. De alguna manera, el público es uno más de nuestra familia. Hemos compartido confidencias, alegría… todo".

Nominaciones: Mejor Canción Original, Mejor Película Documental.

Plataforma: próximamente Movistar Plus+

Tardes de soledad (2 nominaciones)

Sinopsis: Retrato de una figura del toreo en activo, Andrés Roca Rey, que permite reflexionar sobre la experiencia íntima del torero, que asume el riesgo de enfrentarse al toro como un deber personal, por respeto a la tradición y como un desafío estético. Esto crea una forma de belleza efímera a través de la confrontación material y violenta entre la racionalidad humana y la brutalidad del animal.

RTVE está de enhorabuena, porque acumula nominación tras nominación. Una de ellas, este documental sobre el mundo del toreo, que se centra en la figura del torero Andrés Roca Rey. Ganador de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, esta historia dirigida por Albert Serra no busca sentar cátedra ni sermonear. Simplemente busca mostrar las dos caras de un mundo polémico: desde quien ve una crítica de la violencia y salvajismo de lo absurdo hasta quien observa la celebración de la belleza del rito filmando al torero peruano. "He sentido un creciente respeto por el matador y la cuadrilla y todo lo que puede redundar en un bien para ellos me parece bien, aunque nunca pensé en hacerles un bien o un mal con la película, es algo que me daba igual: no he cambiado ni un plano, ni una coma por complacerles", comentó el director en una entrevista para RTVE.

Nominaciones: Mejor Dirección (Albert Serra), Mejor Película Documental.

Plataforma: Movistar Plus+

Enemigos (2 nominaciones)

Sinopsis: ¿Qué harías por tu enemigo? Esta es la historia de Chimo (Christian Checa) y El Rubio (Hugo Wetzel), dos adolescentes de barrio, víctima y verdugo, acosado y acosador, que han crecido siendo enemigos irreconciliables. Un día, Chimo tiene la oportunidad de vengarse y decide llevar a cabo su plan sin imaginarse las consecuencias que esto tendrá en las vidas de ambos.

Dirigida por David Valero y protagonizada por Christian Checa y a Hugo Welzel, 'Enemigos' es una de esas películas del cine español que también sabemos hacer aquí. Costumbrista, realista y con unas actuaciones perfectas, tenemos una historia de bullying y venganza que tiene un par de giros que te dejan con la boca abierta. "Muchos hombres rechazan las emociones porque consideran que son sinónimo de debilidad y yo soy todo lo contrario", dijo Hugo Welzel en una entrevista para Cosmopolitan. "Realmente lo disfruté mucho. Me dedico a la interpretación porque estoy enamorado de las emociones y gozo con ellas. No tienen que ser sólo positivas, pues yo disfruto de todo tipo de emociones. Ha sido un viaje increíble porque el personaje tiene mucha complejidad".

Nominaciones: Mejor Actor Revelación (Hugo Welzel), Mejores Efectos Especiales.

Plataforma: Prime Video

Estrany riu (2 nominaciones)

Sinopsis: Dídac tiene dieciséis años y viaja en bicicleta por el Danubio con su familia. Entre días calurosos, un encuentro inesperado cambia el rumbo del viaje: un misterioso chico aparece entre las aguas del río. Su presencia enigmática no solo despierta algo nuevo en Dídac, sino que empieza a alterar la relación con su familia.

Presentada en el Festival de Venecia (donde tuvo los premios de Bisato d’Oro a la Mejor Contribución Artística y Premio Gino Votano Best Mediterranean Film 2025) y en el Festival de San Sebastián, 'Estrany riu' ('Extraño río') es la ópera prima de Jaume Claret Muxart. Una película coming of age inspirada en los propios viajes en bici por Europa del director, y que también supone el debut del actor Jan Monter. Una historia de despertar sexual, de primeras veces, primeros amores, primeras decepciones. "No es una película autobiográfica, pero sí habla de la educación sentimental de unos padres a unos hijos y de unos hijos a unos padres, al mismo tiempo que hay algo de la fuerza de la imaginación: alguien que idealiza e imagina tan fuerte que puede ser real", contó el director para RTVE.

Nominaciones: Mejor Dirección Novel (Jaume Claret Muxart), Mejor Actor Revelación (Jan Monter Palau).

Plataforma: próximamente Filmin

Más películas nominadas y dónde verlas