10 estrenos de películas que ver el fin de semana del 16 al 18 de enero en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Filmin

Ya estamos a mediados de enero, y las plataformas de streaming siguen apostando por buenos estrenos para entretenernos estos fines de semana de invierno. Porque ya ha llegado el frío, y apetece quedarse en casa viendo películas, ¿vedad? Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Filmin lo saben muy bien. Y lo demuestran una vez más. A Netflix, por ejemplo, llegan varias películas muy esperadas. Tenemos el reencuentro de Ben Affleck y Matt Damon en 'El botín'; el documental definitivo sobre la creación de la última temporada del fenómeno 'Stranger Things', o la llegada a la plataforma de 'Jurassic World: Dominion', última entrega de la trilogía iniciada en 2015.

Por otro lado, tendremos en Movistar Plus+ las películas de '28 años después', el regreso de Danny Boyle a su saga de infectados, con un Ralph Fiennes desquiciado; la interesantísima 'The last showgirl' con una recuperada Pamela Anderson, o la llegada de 'Tetris' a la plataforma, con Taron Egerton como protagonista. O la premiada en Sundance 'Incógnito'. Un fin de semana repleto de estrenos interesantes, desde luego.

El Botín

Sinopsis: La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.

Ben Affleck y Matt Damon vuelven a actuar juntos y eso siempre es noticia. La dupla que nos dio 'El indomable Will Hunting' siempre es una apuesta segura. Y en este caso, con un thriller de ladrones y robos, más aún. Ambos protagonizan una ficción escrita y dirigida por Joe Carnahan ('El Equipo A'), y con un reparto que completa Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Nestor Carbonell, o Kyle Chandler. Matt Damon decidió que quería seguir trabajando con su gran amigo después de ver el documental de Peter Jackson sobre The Beatles 'Get Back'. "Cada vez que trabajo con Matt, es una experiencia muy humilde, porque aprendo a apreciar más lo buen actor que es", contó Affleck en una entrevista para GQ.

Y es que Damon es uno de los actores más reconocidos de su generación. Eso es indiscutible, y ambos se entienden muy bien en pantalla. Y en 'El botín' vuelven a demostrarlo una vez más. Uno de los estrenos más interesantes de este primer mes del año.

Plataforma: Netflix

Una última aventura: Así se hizo 'Stranger Things 5'

Sinopsis: Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación.

No hay final más polémico en los últimos años que el final de 'Stranger Things'. Ha dividido tanto a los fans, que se empeñaron en creer que el pasado 7 de enero habría un capítulo secreto extra que nos desvelaría que todo había sido un 'final falso' (la teoría llamada 'conformity gate'). Pero llego el día y no había capítulo extra, aunque Netflix se cayó debido a la gran afluencia de gente esperándolo. No tendremos ese nuevo desenlace, pero sí este documental exclusivo por Martina Radwan y que se centra en la grabación de esta última temporada tan divisoria. "Pasar todo un año en el set con ellos fue un verdadero privilegio y un disfrute total. Haber podido acercarme y verlos llevar a la pantalla esta serie tan querida en tiempo real fue un absoluto goce", confesó la directora en un comunicado de Netflix.

Eso sí, se echarán en falta dos de las grandes estrellas de la serie. David Harbour y Winona Ryder no salen en el documental. Y así lo confirmó la directora en Variety. "Simplemente no tuvimos el tiempo necesario. Estaban muy ocupados con otros proyectos, así que no tuvimos el momento para sentarnos con ellos". En este documental también aprendemos datos a tener en cuenta, como que empezó a rodarse esta última temporada sin tener un guion terminado (y eso se nota).

Plataforma: Netflix

Vieja loca

Sinopsis: Pedro recibe un mensaje desesperado de una exnovia pidiéndole que cuide de Alicia, su madre senil. Lo que parece una misión sencilla pronto se convierte en su peor pesadilla. Pedro necesita escapar, pero Alicia no le deja…

La premisa ya nos llama la atención. Y si encima esa abuela casi asesina es Carmen Maura más aún. Martín Mauregui es el director de este thriller casi senil que empieza muy bien pero se va desinflando según avanza el metraje, y es una pena. Producida por J. A. Bayona, Belén Atienza, Ramon Campos y Gabriela Carcova, este thriller argentino cuenta con Pablo Hendler como protagonista torturado. "Ser viejecita tiene ventajas, puedes hacer lo que te de la gana", contó Maura en una entrevista para Onda Cero. La película triunfó en festivales de cine fantástico como el de Austin, donde Mauregui ganó el premio a Mejor Director. "Me gustó el guion. Era una cosa muy diferente a lo que había hecho hasta ahora. Y luego me cayó muy bien el director, Martín Mauregui. A mí me importa muchísimo a quién voy a tener que hacer caso, a quién voy a tener que obedecer", contó la actriz en GPS Audiovisual.

Plataforma: Prime Video

Tierras perdidas

Sinopsis: Una reina, desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce, que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

Basada en un relato de George R. R. Martin (autor de 'Juego de tronos'), volvemos a contar con Dave Bautista en Prime Video, pero esta vez acompañado de Milla Jovovich, una de las reinas del cine de acción de las últimas dos décadas. Sobre todo gracias a su saga de 'Resident Evil'. Esta nueva cinta vuelve a estar dirigida por su marido, Paul W.S. Anderson (no confundir con Paul Thomas Anderson), y sí, fue un auténtico fracaso en taquilla. Pero el streaming le va a dar una nueva vida, de eso estamos seguros.

"Hace mucho tiempo quise escribir una serie de historias sobre Gray Alys y acerca de aquellos que tuvieron las suficientes agallas como para comprarle algo... pero la vida y otras historias intervinieron, por lo que nunca pude escribir el segundo cuento", contó el autor en su blog.

Plataforma: Prime Video

28 años después

Sinopsis: El virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados.

Realizada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados, se trata de la tercera parte de la saga de Danny Boyle, tras '28 días después' y '28 semanas después'. El director Danny Boyle ('Trainspotting') y el guionista Alex Garland ('Civil War') vuelven para esta nueva entrega, que ha tenido críticas entusiastas y que ya tiene pendiente de estreno su continuación. La nueva entrega de la saga es extraña, impredecible, divertida, oscura e incluso emotiva, y tiene entre sus protagonistas a Jodie Comer, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson.

"Cuando Alex escribió el guion aluciné, porque de pronto la historia se detiene para discutir sobre la muerte durante quince o veinte minutos. Es algo increíblemente arriesgado para una película de acción y horror mainstream, pero me encantaba el hecho de que, en mitad de este horror, podías extraer que tenga valor", contó Danny Boyle para RTVE.

Plataforma: Movistar Plus+

The last showgirl

Sinopsis: Una experimentada bailarina debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida.

La icónica Pamela Anderson estuvo nominada al Globo de Oro por su papel de una showgirl de Las Vegas que se enfrenta al ocaso definitivo de su carrera en esta película ganadora del Premio Especial del Jurado en San Sebastián 2024. Dirigida por Gia Coppola (sí, del clan Coppola de toda la vida), fue una de las grandes sorpresas del año pasado. Y no solo hay que destacar el papel de Anderson, sino también el de Jamie Lee Curtis, que a punto estuvo de ser nominada a los Oscars 2025.

"Siempre he sentido que me quedaba algo por dar, pero mantuve ese pequeño fuego ardiendo en mí y, cuando llegó esta película, estaba preparada", comentó Anderson en una entrevistas para Fotogramas. "Me dije: 'Vale, hagámoslo, puede que nunca vuelva a tener esta oportunidad'. Sentí que era cuestión de vida o muerte en cuanto leí el guion. Fue la primera vez que un material me ponía nerviosa por pura necesidad de hacerlo. Me moría de ganas de comenzar a rodar, nunca me habían ofrecido un buen guion de verdad. Y, ahora, siento que acabo de empezar una nueva etapa".

Plataforma: Movistar Plus+

Tetris

Sinopsis: Basada en la historia real del comercial de videojuegos estadounidense Henk Rogers y su descubrimiento del Tetris en 1988. Cuando se dispone a hacer que el juego sea disponible en el mundo, se mete en una peligrosa red de mentiras y corrupción que hay detrás de la Cortina de Hierro.

El nombre de Alekséi Pázhitnov puede que no te suene mucho, pero su principal creación seguramente sí. El juego del 'Tetris', según medios como Forbes, es el más vendido de a historia, considerando todas sus variantes. En total unas 500 millones de copias. Una auténtica bestialidad. El año pasado se cumplieron 40 años desde su creación, y para celebrarlo tenemos la película creada por Apple, en la que Taron Egerton da vida al comercial de videojuegos estadounidense Henk Rogers, responsable de descubrir el 'Tetris' en el mundo occidental.

Basado en un rompecabezas tradicional llamado "pentaminó", no hay nadie en el mundo que no haya jugado, al menos una vez, al popular videojuego. Pero, cuando dio el gran salto a todos los rincones del mundo, fue cuando Nintendo compró la licencia e incluyó el popular juego en su Gameboy. Dirigida por Jon S. Baird, se trata de una película muy bien rodada, y que arroja luz sobre el creador de uno de los juegos más influyentes de la historia.

Plataforma: Movistar Plus+

El banquete de boda

Sinopsis: Un hombre gay hace un trato con su amiga lesbiana: contraer matrimonio para que él obtenga permiso de residencia, a cambio de un costoso tratamiento de fecundación in vitro para ella. Los planes se complican cuando la abuela de ella les sorprende con un banquete de boda coreano.

Ang Lee, director de 'Brokeback Mountain', es uno de los directores más influyentes de finales de los 90 y comienzos de los 2000. En su paso del cine taiwanés a Hollywood, dirigió 'El banquete de boda', que ahora llega con un remake que cuenta con el mismo guionista, James Schamus. En esta ocasión, a todo se le da un giro más Generación Z, con un reparto encabezado por Bowen Yang, Kelly Marie Tran y Lily Gladstone. Una típica comedia de enredos que funciona como un reloj, y que está pensada para disfrutar sin pensar mucho más allá.

"Lily Gladstone me demostró que no tiene por qué haber ningún artificio cuando se trata de actuar. Venía de una temporada de premios increíble por 'Los asesinos de la luna' y se comportó con una elegancia impecable: fue amable y serena durante todo el proceso. En mi cabeza, parecía la gran favorita, y no ocurrió —y eso no le afectó en absoluto—. Ahí fue donde entendí su manera de afrontar las cosas: no hay espacio para el ego", explicó Bowen en una entrevista para ELLE sobre cómo fue el rodaje con una nominada a los Oscar.

Plataforma: Movistar Plus+

Incógnito

Sinopsis: Un prometedor agente encubierto asignado para atraer y detener a hombres homosexuales desafía las órdenes de sus superiores cuando se enamora de un objetivo.

Tom Blyth y Russell Tovey protagonizan este thriller policiaco centrado en el estado de Nueva York de finales de los 80, y que fue premiado en Sundance (Premio Especial del Jurado al Mejor Reparto). Con una premisa similar a la película de Al Pacino 'La caza', Carmen Emmi debuta con esta ópera prima sobre la homofobia que reinaba en esa época ya no solo en Estados Unidos sino en medio mundo, donde se seguía viendo la homosexualidad con recelo, e incluso como si fuera un delito. "Me inspiró un caso ocurrido en Long Beach, California, donde unos policías atraparon a hombres en el baño de un parque. Leí el artículo dos años después de que ocurriera, poco tiempo más tarde de mi salida del armario. Estos sentimientos de ansiedad, que creía haber superado, empezaron a resurgir", contó su directora en la presentación en Sundance, sobre cómo fue la concepción de la historia.

Plataforma: Filmin

Jurassic World: Dominion

Sinopsis: Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios ahora conviven -y cazan- con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

La trilogía de 'Jurassic World' hizo muchos millones en taquilla, desde luego. Pero, ¿consiguió ser relevante? ¿Consiguió hacer sombra a la obra maestra de Steven Spielberg? La respuesta es: a ratos. Con un Chris Pratt cada vez más desganado, la única que parece entender en qué película está es Bryce Dallas Howard, y Jeff Goldblum, por supuesto. Esta última entrega supuso el reencuentro del reparto original, es decir, el propio Goldblum con Laura Dern y Sam Neill, pero el guión es tan caótico que no se sostiene. Demasiadas tramas opacándose unas a otras, y la peor decisión de la saga: las langostas mutantes. Tiene momentos bastante divertidos y interesantes a nivel visual (ese momento de Dallas Howard huyendo de un dinosaurio metiéndose en un pequeño riachuelo). Pero todo queda a medio gas, cuando debería haber sido la gran despedida que merecían los personajes. Una oportunidad perdida.

Plataforma: Netflix