Vuelve esta mítica serie española con Antonio Resines y Ana Obregón en Netflix y ya hay fecha para el estreno

La década de los 90 nos dio una gran cantidad de sitcoms en España. Como siempre, llegábamos un poco más tarde que Estados Unidos, pero más vale tarde que nunca. Así que, en ese boom se estrenaron series como 'Pepa y Pepe' con Tito Valverde y Verónica Forqué. O 'Médico de familia', la mítica ficción de Emilio Aragón, que contaba en su reparto con Lydia Bosch, Gemma Cuervo o Ana Duato. Si algo tenían en común, era precisamente su modelo de familia. Generalmente de una manera más blanca, más edulcorada. Hasta que llegó una serie que rompió con el molde (aunque de forma cómica, por supuesto). Estamos hablando de 'A las once en casa', que a partir del próximo 19 de marzo, estará disponible en Netflix.

La serie de TVE estaba protagonizada por un trío de ases: Antonio Resines, Carmen Maura y Ana Obregón. Resines ya era uno de los actores más importantes del cine español, al igual que Carmen Maura, chica Almodóvar por excelencia junto a Verónica Forqué. Y, para unir a ambos, el rostro más popular de nuestra televisión en los 90: Ana Obregón. La popular actriz y presentadora arrasaba con el programa de '¿Qué apostamos?' junto a Ramón García. Su posado veraniego era lo más esperado del año en las revistas del corazón. Incluso su romance con Alessandro Lequio (y posterior enfrentamiento con Antonia Dell'Atte) ocupaban horas y horas de programas como 'Tómbola'. O su relación con el jugador del Real Madrid Davor Šuker.

'A las once en casa', una de las series más míticas de los 90 en TVE. / RTVE

Así que juntar a los tres intérpretes en una serie atípica pero con tintes de comedia familiar parecía una fórmula para el éxito. 'A las once en casa' mostraba una familia un tanto desestructurada. La protagonista era Lucía, a la que daba vida Lidia San José. Vivía con sus padre, Resines, que tenía una nueva pareja, Paula, interpretada por Ana Obregón. Pero también andaba por ahí Gloria (Carmen Maura), la exmujer, que entraba en la casa siempre que quería. Una relación a tres que traía multitud de desencuentros. Dirigida por Eva Lesmes, con la producción de Juan Carlos Caro, la ficción tuvo sesenta y cinco episodios, estructurados en dos temporadas.

Pero es que el éxito fue brutal. Entre 1998 y 1999, sus audiencias siempre discurrían cerca de los 4 millones de espectadores, convirtiéndola en un valor seguro para TVE. Además, Lidia San José se convirtió en uno de los rostros más famosos de nuestra televisión. Por sus episodios pasaron actores y actrices como Pedro Alonso ('Berlín'), Beatriz Rico, Mariola Fuentes, Jorge Sanz, Pilar Castro, Liberto Rabal... Incluso los mismísimos Backstreet Boys. La popular boyband estaba en su apogeo a finales de los 90 y, al igual que las Spice Girls, tenían en España una fuerte base de fans. Así que, en uno de los episodios de la segunda temporada, daban un concierto en Madrid, y el personaje de Lucía se quedaba a solas con Howie (el único miembro de la banda que hablaba español).

Un jovencísimo Pedro Alonso junto a Lidia San José en 'A las once en casa'. / RTVE

La banda subía a Lucía al escenario mientras cantaba su tema 'As long as u love me' y, la adolescente protagonista, se desmayaba de la emoción. Se despertaba en el camerino junto a Howie, que por supuesto, se comportaba como todo un caballero. Un hito de nuestra televisión. Casi similar al cameo de Britney Spears en 'Médico de familia'. 'A las once en casa' se despidió con el capítulo 'Tú a Hollywood y yo a Alpedrete', emitido en junio de 1999.

Así es 'A las once en casa'

Lucía es una adolescente que tiene una familia un poco menos normal de lo habitual; sus padres, Ángel y Gloria, están separados, y ella y sus hermanos viven con su padre y con la nueva pareja de éste, Paula. Juntos harán frente a una nueva vida en familia con todas las alegrías y sinsabores que surgen del día a día.

Desde el próximo 19 de marzo, 'A las once en casa' estará disponible en Netflix. Aunque también podemos encontrarla al completo tanto en Prime Video como en la plataforma de RTVE Play.