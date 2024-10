Ramón García emite esta imprevisible sentencia ante lo de Bárbara Rey: «No me di cuenta»

Ramón García ha sido el último en dar su opinión al respecto del supuesto chantaje al que Bárbara Rey sometió a Juan Carlos I. Al parecer, la ex vedette le exigió una millonaria cantidad a cambio de no sacar a la luz imágenes y grabaciones que probarían su relación, allá por el año 1994, cuando él era rey de España.

Además, también se especula con la posibilidad de que Bárbara Rey habría pedido al rey emérito que le consiguiese trabajo en televisión a cambio de su lealtad. Algo que habría conseguido ya que, precisamente en ese año de 1994 presentó el programa de TVE ‘Esto espectáculo’, junto a Ramón García.

El presentador ha sido el último en opinar sobre el presunto chantaje de la madre de Ángel Cristo a Juan Carlos I. Tal y como ha declarado en Europa Press, jamás se hubiese imaginado que su compañera hubiese obtenido trabajo gracias a su amistad especial con el Rey: «Yo no soy quien para hablar de esas cosas. Yo trabajé con Bárbara en el año 1994, hace justo treinta años, en el programa que tanto está saliendo, y yo de eso no me di cuenta«.

Ramón García sobre el tema Bárbara Rey: «El primer sorprendido soy yo»

«A mí me contrataron para trabajar, me dijeron que mi compañera iba a ser Bárbara Rey, yo hice profesionalmente mi trabajo como lo hago siempre y se acabó, ¿no?», ha asegurado Ramontxu, reconociendo, además, que «el primer sorprendido cuando está saliendo todo esto soy yo«.

Ramón García ha insistido en que «yo no tenía ni idea y me entero ahora con todas estas cosas que están saliendo. Pero yo no soy quien para hablar de esos temas«, ha concluido, intentando mantenerse al margen de toda la polémica que rodea a la vedette después de que su hijo, Ángel Cristo, vendiese las fotos de su madre junto al rey emérito a la revista holandesa ‘Privé’.