Bárbara Rey cruza los límites en ‘Espejo Público’ con Javier Chicote y se va del plató a las bravas

Bárbara Rey ha descolgado el teléfono y ha llamado a ‘Espejo Público’ este viernes con una vehemencia verbal muy pocas veces vista y con graves faltas de respeto. La vedette ha interrumpido el programa de Susanna Griso para enfrentarse a Javier Chicote, autor del famoso libro ‘El jefe de los espías’ en el que escribe precisamente de la relación de Bárbara con el Rey Emérito y de los presuntos chantajes al Estado.

La tensión en ‘Espejo Público’ ha estallado cuando Sofía Cristo ha irrumpido en el plató cuando aún no le correspondía entrar, encarándole con extrema fiereza. «Aquí sabéis mucho todos, tú y tú. ¿Sabéis mucho, no? No tienes ni puta idea de nada«, le ha espetado con muy malos modales. «Con las pruebas de mierda que tienes. ¿Te pones nervioso ahora? ¿Viene la familia y te pones nervioso?», le ha desafiado con un tono un tanto macarra mientras Chicote le reclamaba respeto en todo momento.

«Estás diciendo que mi madre no ha tenido miedo hasta que no ha empezado a chantajear al rey. ¿Pero tú qué sabes lo que ha tenido que hacer mi madre para sacarnos adelante? ¿Y lo que ha tenido que hacer mi madre para sobrevivir?», le ha seguido confrontando la DJ. «A mí me hablas con respeto o no me hablas, ¿de acuerdo? Yo no he venido aquí a pelearme con nadie», ha replicado Javier Chicote muy tajante.

En el fragor de la batalla, Bárbara Rey ha llamado a Gema López y ha entrado en escena, pidiendo a su hija que no la defienda más en televisión: «Lo primero, por favor Sofía, te agradezco toda la defensa que haces de mí, pero te voy a pedir un favor, no sigas discutiendo con este señor porque de nuestra vida ni este señor ni nadie tiene ni idea. Parece que este señor puede decir lo que quiera de tu madre, pero tú no».

Acto seguido, le ha reprochado al periodista que hable de su historia, y le ha tratado de amedrentar comunicándole una decisión legal: «Te voy a demandar«. Sin embargo, el colaborador se ha mantenido incorruptible ante las amenazas: «Yo hablo con libertad, soy un periodista y hablo con las pruebas que pongo encima de la mesa. Insisto, a mí me hablas con respeto. Yo soy un periodista que vengo aquí a trabajar, no a que utilicen palabras gruesas para referirse a mí, ni nada parecido«.

Javier Chicote se planta en ‘Espejo Público’: «No tengo por qué aguantar esto, Susanna Griso»

Javier Chicote ha intentado así pararle los pies, pero Bárbara ha perdido los nervios en un momento dado, ha echado por tierras esas pruebas y ha verbalizado algunas cosas muy desafortunadas utilizando su nombre. «Se lo voy a decir a todos, también a Perote o Chicote, como se llame, que tiene nombre de club de alterne«, ha llegado a decir en directo, escalando la tensión considerablemente. «Yo esto no lo tengo por qué aguantar. A maleducadas, no. No, de verdad que no, no tengo por qué aguantar esto, Susanna«, se ha plantado al no querer confrontar con ella. Por su parte, Griso le ha dado la razón y el beneplácito para salir de las instalaciones: «No tienes por qué, levántate si quieres».

En ese instante, Chicote ha dejado el estudio quitándose abruptamente el micro. «Te vas porque sabes que no puedes soportar lo que te voy a decir y te lo voy a decir con mucha educación. La educación que tú no tienes. Te quedas ahí para hablar de mí, pero cuando te voy a decir algo das la escapada por respuesta. Te voy a demandar», ha insistido Bárbara Rey.

«Jamás en mi vida he recibido ese dinero que dicen y, si lo he recibido, habrá tenido que ir a algún sitio. Si consideráis que me tienen que dar trabajo en cualquier programa me consideráis muy poco como artista. Yo tenía mucha fama porque la prensa ni me dejaba caminar por la calle. Si han tocado hilos o no no, no lo he sabido porque he considerado que yo me merecía trabajar. Lo que sí sé son los hilos que han tocado para que no me dieran trabajo», se ha defendido la murciana.

En mitad del cisco, Susanna Griso, desbordada, ha tratado de poner paz, sacando la cara por el compañero y dando un toque de atención a Bárbara Rey: «No mates en este caso al mensajero, que es Javier Chicote, quien se ha limitado a reproducir unos diarios«. Tras la exacerbada intervención de su madre, ya algo más calmada, Sofía Cristo ha pedido disculpas por su actuación pero justificándose una vez más por sus desmanes: «Siento haber entrado así. No venía a esto. Estaba detrás de cámaras viendo el programa, pero yo no puedo ya más con este señor, sentándose en todos los platós porque ha escrito un libro. Me da igual que sea un periodista serio. Lamento haberme puesto así, pero estamos hablando de mi madre. Yo no soy una maleducada, soy una hija dolida que está harta«.