Ramón García no puede seguir y rompe en llanto por lo que ha vivido en pleno directo en su programa

Mucho se ha hablado de la gran labor que programas como ‘En compañía’, de Castilla-La Mancha Media, realizan cada tarde al acompañar a las personas mayores en sus casas. Una labor que su presentador, Ramón García, ha querido reivindicar este miércoles, 2 de octubre. Y lo ha hecho sin poder contener las lágrimas.

El espacio vespertino recibió la visita de Timoteo, un hombre de 92 años, ganador de uno de los jamones que sortea el programa. Acudió al plató junto a su nieto David, de 27 años. Al escuchar a ambos, Ramón García no pudo evitar emocionarse. Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, el presentador explicó el motivo de su emoción.

«Antes de empezar el programa, ellos estaban así sentados, y estábamos todos mirando… Y les decía a mis compañeros que si alguien todavía tiene una duda de por qué hacemos este programa es por esto. Por encontrar imágenes como esta», contaba el comunicador vasco a la audiencia.

Ramón García reivindica la labor de ‘En compañía’

«Somos parte de su compañía, con una familia extraordinaria que tiene, que lo cuida y se preocupa por él», añadía Ramón García, reivindicando la enorme labor que hace el equipo de su programa. «Si alguno de ustedes que están en casa o gente con poca sensibilidad, que los hay, dudan de para qué es este programa es para esto. Para acompañar a nuestros mayores que están en casa y encuentran en este programa un ratito de entretenimiento y de pasarlo bien y de escuchar las historias», concluyó el presentador.

Esta no es la primera vez que el comunicador se emociona en directo al tratar un tema de especial sensibilidad. El pasado mes de julio, ya se le saltaron las lágrimas al hablar de la violencia machista tras un fin de semana negro en lo que asesinatos se refiere: «Algo no estamos haciendo bien. En la sociedad de la que todos formamos parte, algo no estamos haciendo bien». «Se siguen matando mujeres, se están matando niños. En lo que va de año, llevamos 19 mujeres y 9 menores asesinados. Año 2024. Algo no funciona. Algo no va bien», sentenció, entre lágrimas, Ramón García.