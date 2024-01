Jorge Javier Vázquez sentencia lo que muchos piensan de Antonia Dell’Atte en ‘Bailando’

Jorge Javier Vázquez, que se encuentra actualmente en el banquillo a la espera de regresar a lo grande con ‘Supervivientes 2024’, ha reconocido que está siguiendo el nuevo formato de Telecinco que triunfa en la noche de los sábados. Hablamos de ‘Bailando con las estrellas’.

El talent de baile que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza se ha consolidado en el sexto prime time de la semana. Y es que el concurso está dando mucho juego por su explosivo y muy variopinto casting de concursantes y por su jurado guerrillero en el que se hace notar sobre todo Antonia Dell’Atte.

«Antes de nada: mi madre dice que va a ganar Bruno porque «aunque se nota que le falta, pobrecico, la gente le quiere mucho»», confiesa Jorge Javier Vázquez. ·Escrito lo cual: me hace mucha gracia Antonia Dell’Atte, no lo puedo remediar. Ella se desenvuelve con maestría en el terreno de la frivolidad y el descaro», ensalza el presentador.

«Tiene una virtud excelente para trabajar en televisión: es capaz de sacar de sus casillas al mismísimo Santo Job. No escucha ni falta que le hace porque entonces no sería esa Dell’Atte tan entretenida», añade en su blog de Lecturas. Sin embargo, no todo le gusta y hay algo que le ha indignado profundamente. «Lo malo de ella es cuando se pone intensa porque entonces sale esa Antonia contradictoria que tiene poca defensa». sentencia. Una intensidad que, de hecho, está siendo muy criticada por los espectadores del programa.

Jorge Javier ha recuperado un titular que la italiana dio en la presentación de ‘Bailando con las estrellas’ a la prensa: «Tenemos que reeducar a la audiencia para que se divierta con respeto y educación». «Antonia, cariño, ¿qué hechos éticos y estéticos jalonan tu vida para arrogarte esa colosal tarea? Qué manía con pretender dotar a nuestra existencia de elementos épicos», concluye el catalán de un modo inapelable.