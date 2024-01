Jorge Javier arroja luz al veto en TVE a Belén Esteban y hace esta apelación a los altos cargos

Esta semana, algunos medios se hacían eco del supuesto veto que RTVE habría implantado a Belén Esteban después de que su nombre sonase como una de las posibles concursantes de ‘Baila como puedas’. Sobre esta polémica se ha pronunciado Jorge Javier Vázquez en su blog de ‘Lecturas’.

«La historia es más o menos así: una productora quería fichar a Belén Esteban para ser jurado de un concurso de baile. Pero aseguran que la presidenta de RTVE se ha negado. Se habla de la ‘salvamización’ de la cadena estatal como algo despectivo cuando si haces un programa de entretenimiento lo más lógico es acudir al caladero de ‘Sálvame’, son valores seguros», comienza escribiendo el comunicador catalán.

Aunque añade: «Pero claro, que cómo vamos a pagar con nuestros impuestos a gente como Belén». Para Jorge Javier, este es «un argumento tan idiota que cae por su propio peso». «También habrá televidentes que paguen sus impuestos que deseen ver en la televisión de todos a Belén, digo yo», prosigue el que fuera presentador de ‘Sálvame’. Según él, el hecho de no contratarla «tiene un nombre: prejuicio».

Jorge Javier quiere ver a Belén en ‘Masterchef’ «como jueza»

«Entiendo que la gente se echara las manos a la cabeza si se la fichara para sustituir a Franganillo, pero veo muy adecuado que Belén esté en un concurso de baile», asegura el de Badalona, que recuerda, además, como su compañera «se alzó con el triunfo en el ‘Más que baile’ de Mediaset frente a Edurne», allá por el año 2010.

Por todo ello, Jorge Javier Vázquez pide a RTVE que recapacite y la contraten: «Espero que enmienden la equivocación fichándola para ‘MasterChef’. Nadie más que ella merece estar en un programa de cocina. ¿O nos hemos olvidado de las impagables recetas que nos brindó durante la pandemia?», se pregunta el presentador.

«Porque yo no le he logrado borrar de mi cerebro uno de los ingredientes que Belén Esteban enumeró para confeccionar una tortilla de patata: una tortilla de patata. La princesa del pueblo comunicó en directo con todo su papo que para hacer una tortilla de patata era necesario una tortilla de patata. Eso es entretenimiento en estado puro», reconoce, haciendo referencia a las recetas televisadas que la de Paracuellos realizó desde su casa para ‘Sálvame’ durante el confinamiento.

El dardo del presentador a Ana Obregón

«Quiero a Belén en el programa de baile de La 1, en ‘Maestros de la Costura’ y en ‘MasterChef’. Pero en ‘MasterChef’, dada su sabiduría, la quiero como jueza», dice con sorna Jorge Javier. Y es que, según él, «si nos ponemos puristas también habrá muchos chefs que digan: ‘Ya está bien de que siempre cobren los mismos. No a los sueldos vitalicios’. Aunque si por mi fuera, a los puristas que les vayan dando. A saber la que podrían llegar a liar si me fichara RTVE».

El comunicador aprovecha también la ocasión para dejar claro que «en contra de lo que se está especulando, nadie se ha puesto en contacto conmigo para trabajar en la pública». «Recordemos que se llegó a asegurar que yo aceptaba presentar el libro de Pedro Sánchez a cambio de fichar por la española. Pues ya se está viendo que no. Llegado el momento creo que ficharía solo por escuchar el lamento de los agoreros. Aunque fuera para hacer de chico del tiempo y poder anunciar con mis ojitos entrecerrados ‘nubosidad variable en el corazón de los enamoradizos», añade.

Por último, Jorge Javier no duda en lanzar un demoledor dardo contra Ana Obregón, a la que compara con Belén Esteban: «Lo que pasa con Belén, fíjate, no pasa con Ana Obregón. A Belén la quieres ver. A Ana, no tanto. No es una opinión, es información: Ana vende más cuando Lequio habla de ella que ella misma en carne viva».