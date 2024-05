Isabel Rábago se desmarca de raíz de ‘Vamos a ver’ por este motivo: «Jamás me atrevería»

Isabel Rábago se ha desmarcado de la corriente de opinión que ha prevalecido en ‘Vamos a ver’ contra el padre de Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, que concedió el martes unas controvertidas palabras a ‘Así es la vida’ como reacción a su boda en ‘Supervivientes’ que han dado que hablar.

«Le exijo que sea un hombre» y «yo también soy un león» son algunas de las declaraciones que ofreció y han sido rescatadas en el programa de Joaquín Prat este jueves. «No entiendo muy bien lo que dice el padre de Ana. ¿Por qué le exige que sea un hombre?», ha planteado descolocada Adriana Dorronsoro.

«Es la forma de expresarse de alguien que es de Venezuela y del mundo taurino», ha apuntado Sandra Aladro. «¿Qué estás diciendo, que el mundo taurino es primitivo?», le ha confrontado Alessandro Lequio. «Yo creo que habla en un tono de padre súper protector», ha matizado la periodista.

«Sandra, no podemos confundir eso con el catetismo profundo. Me parece súper arcaico y un comentario que en el siglo en el que estamos. Diciendo que son de raza. ¿Perdona? ¿Quién eres tu para decir quién es de raza y quién no es de raza? Yo puedo ser más de raza que tu siendo como yo quiera. Me parece que flaco favor le hace a su hija. Yo le diría: ‘papá, mejor cállate y ya hablamos en casa'», ha sentenciado Alexia Rivas.

«Me parece un señor un poco primitivo y sus palabras pueden sonar a amenaza, que le faltó decir que le iba a inyectar raza a base de látigo», ha comentado Lequio. Unas críticas demoledoras de las que se ha desligado completamente Isabel Rábago, que se ha plantado ante sus compañeros del programa.

«Yo desconozco cuál es la formación y la educación de este señor. Jamás me atrevería a descalificar a una persona por cuatro frases que ha dicho. Habrá que ver cuál es su entorno, cuál es su educación, qué concepto tiene de vida y me niego a sacar más allá de que es un padre que está pidiendo que cuide a su hija. Y la manera de expresarse pues es la que tendrá él y eso no me hace a mi ni mejor ni peor. Insisto, no soy capaz de juzgar más allá de esto que lo veo como un padre protector hacia su hija», ha verbalizado.

«Hombre, un poco de otra época sí que es», le ha rebatido Joaquín Prat, que también se ha sumado a las críticas. «Pero es que a lo mejor es una persona que no ha tenido una formación y una educación y vive en un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, desde el máximo respeto hay que respetar a todas las personas», le ha contrariado sin ceder Isabel Rábago.