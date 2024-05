Patricia Pardo eleva la voz ante Joaquín Prat tras lo emitido en ‘Vamos a ver’: «Cállate, por favor»

Patricia Pardo vivió un momento un tanto desagradable este jueves en ‘Vamos a ver’ cuando Joaquín Prat dio comienzo a la sección de vídeos virales del programa. El presentador describió uno de los clips que mostraban en el programa cuando la periodista comenzó a revolverse en su asiento por los detalles tan escabrosos que estaba ofreciendo su compañero.

«Es un poco desagradable, yo se lo aviso, y lo peor de todo es que este hombre es un político», comenzó advirtiendo Joaquín Prat a los espectadores y a la presentadora de ‘Vamos a ver’, que pronto se derrumbaría ante los detalles del clip. «Es alemán y se ha grabado vídeos como este, chupando retretes y la escobilla del baño», reveló el periodista.

Patricia Pardo tiene que llamar la atención a Joaquín Prat

Patricia Pardo, cada vez más incómoda, continuaba escuchando los incómodos detalles tapándose los ojos desde su asiento. «De momento, que se sepa, él no se ha pronunciado, pero sus vídeos se han hecho virales», señaló Prat sobre las imágenes del político Martin Neumaier, que tuvieron que ser, en parte, censuradas por el programa de Telecinco.

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«¡No contento con chupar urinarios, chupa escobillas de váter que no son de su casa ni de casa de un amigo!», exclamó sorprendido el presentador colmando la paciencia de Pardo, que ya no sabía donde meterse. «Ay, cállate, por favor ¡con lo bien que estábamos con las trufas», espetó la comunicadora refiriéndose a un reportaje anteriormente emitido. Y el resto de la mesa tampoco lo estaba llevando con entereza.

Rocío Ramos-Paul se unió a Patricia Pardo y se sinceró sobre cómo le habían afectado las imágenes mostradas. «No puedo cambiar la cara de lo que me ha producido por dentro», confesó la psicóloga. Pero la colaboradora no se quedó ahí, y se atrevió a ofrecer una explicación más «profesional» sobre la conducta del político.

«Yo creo que hay llamadas de atención. Él no hace daño a nadie. Visualmente, a mí me hace mucho daño, pero no sé si antes le ha dado lejía o la escobilla la acababa de comprar», señaló Ramos-Paul despertando la duda en plató. «Ver para creer», terminó sentenciando Joaquín Prat para poner fin al tema que tanta repulsión había despertado en Pardo y sus compañeros.