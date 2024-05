‘Vamos a ver’ deja estupefacto con lo revelado de Finito de Córdoba y la novia de Ángel Cristo

Alexia Rivas ha advertido sobre la polémica que vincula a Finito de Córdoba y Arantxa del Sol con Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo: «Quiero decir una cosa que no había dicho hasta el momento y la voy a decir«. Con este rotundo aviso, la colaboradora ha provocado un silencio generalizado en el plató de ‘Vamos a ver’.

Todo se ha producido cuando se ha debatido acerca de qué es lo que pasó realmente entre el torero y Ana tras publicarse en algunos medios que tuvieron una presunta relación más allá de la amistad sin determinar el espacio temporal. Sobre ello, Ana Herminia decía esto en ‘De Viernes’: «Yo no puedo decir relación porque no hubo. Yo vivía en Venezuela, él vivía en España. Éramos amigos. ¿Que había cariño especial? Sí lo hubo. Ya está. Yo lo que quiero es que Arantxa venga y hable con su marido. Y su marido le explique y le diga todo lo que ha pasado».

Unas palabras con las que la futura esposa de Ángel Cristo jugó a la ambigüedad de una manera muy clara. Así lo ha recalcado Joaquín Prat: «Es que no hubo un desmentido. Ana Herminia fue muy clara en ‘De Viernes’. Fue elegante, pero a todos nos quedó claro qué tipo de cariño especial tuvieron y, a partir de ahí, como dice Ángel, es el teléfono escacharrado».

«Fue elegante de ‘De Viernes’, pero hizo un directo en el que Ana dice que Arantxa del Sol tiene un ataque de cuernos. Tú no dices eso si no ha habido nada o no quieres insinuar nada. Lo que está haciendo Ana Herminia es tirar la piedra y esconder la mano y lo hace muy bien», ha sentenciado Alexia Rivas.

La revelación de impacto de Alexia Rivas y Pepe del Real en ‘Vamos a ver’

Acto seguido, la periodista ha pedido la palabra para detonar una bomba bíblica que explicaría muchas cosas. «Esta información de la que estamos hablando nos llega a varios periodistas y a mi antes de que empezara Supervivientes. Me llega que han tenido una relación Finito de Córdoba y Ana Herminia. Como a mi me parece que no tiene nada que ver con el reality y no hay nada contrastado, paso. No me dicen la fecha exacta, pero me dicen que ha sido hace relativamente poco», ha relatado Alexia.

«Me consta que otros compañeros tenían esa misma información y que esa información entra a la isla desde fuera«, ha revelado la tertuliana de ‘Vamos a ver’. «Yo no le di veracidad, pero otros compañeros sí le han dado veracidad», ha añadido. Así, se empieza a entender el origen de ese desconcertante conflicto entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo. Al parecer, este último, según Carmen Borrego, habría dejado caer a otros supervivientes que la mujer con la que está actualmente (Ana) tuvo algo con el marido de la expresentadora. De ahí esa traición imperdonable que ha sostenido Arantxa en las últimas semanas y de la que, por su parte, no ha querido hablar bajo ningún concepto.

«A mi alguien en la isla me comenta el tema en la preconvivencia, pero se comenta como un rumor, nadie le da veracidad al asunto», ha apuntado Borrego. Al hilo, Pepe del Real ha ido más allá estallando otra bomba que se ha sumado a la de Alexia Rivas: «Recibimos una fotografía en la que aparece Finito acompañado de Ana Herminia, sentados en un sofá y tiene el uno la mano en la pierna del otro«.

Y ojo, que la cosa no se ha quedado ahí. Al respecto de esa imagen de la discordia, Sandra Aladro ha arrojado más luz, señalando la existencia de un topo dentro de la familia de la propia Ana Herminia: «Yo he investigado y esa fotografía de Ana y Finito se hace en una discoteca de Madrid en un viaje que ella hace a España. Hay más gente en el sofá y la ha hecho llegar a los periodistas malintencionadamente una prima de Ana Herminia con la que no se habla«.