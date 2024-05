Arantxa del Sol dice basta a ‘Supervivientes’ por su encerrona y aborta la gala: «Dejadme en paz»

Después de ser expulsada de ‘Supervivientes 2024′, Arantxa del Sol ha reaparecido en plató junto a Carlos Sobera. A través de una dura entrevista, la exconcursante ha abordado sus polémicas más sonadas tras su periplo por los Cayos Cochinos; siendo los enfrentamientos con Ángel Cristo los más destacados. Y es que la que fuese presentadora se ha visto obligada a ahondar en su particular trifulca con el hijo de Bárbara Rey.

Después de ver un vídeo sobre las peleas que ha mantenido contra Ángel Cristo, la principal aludida se ha mostrado firme en su postura de no hablar sobre el tema. «Nadie sabe qué es lo que te ha pasado con Ángel, qué es lo que ha motivado este cambio de actitud», ha remarcado Sobera. «No quisiste decir nada», ha apuntillado ante lo que Arantxa del Sol ha rematado: «No y voy a seguir fiel a mi manera de pensar».

Visiblemente incomoda, Arantxa del Sol ha dado más pinceladas sobre el conflicto que le enfrenta a Ángel Cristo: «Tiene que ver con mi vida personal y con mi familia. Me lo han contado varios, es la versión de varios y es que no quiero entrar en eso, de verdad. Entiendo que es todo ambiguo y que la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me ha costado estar aquí, seguramente, pero voy a seguir siendo así».

Consciente del lío generado, Carlos Sobera ha interpelado a Arantxa del Sol para intentar poner luz. «No te estoy diciendo cuéntame el motivo. Pero la situación sería que en un momento determinado Ángel cuenta a alguien algo. Ese alguien en singular o en plural, te lo cuenta a ti. ¿Tú te sientes traicionada por ese hecho o porque cuente el hecho?», ha repreguntado el presentador.

Ante ello, Arantxa del Sol ha arrojado más luz pero sin querer entrar al trapo. «Es porque, primero, no habló conmigo ni me contó ciertas cosas. Segundo, porque lo contó cuando a mí me expulsaron la primera vez. Hizo como una puesta en común y luego también habló. Es la misma versión en diferentes concursantes y cuando llegué le pregunté a todos directamente. Pero no hay imágenes de eso…». «Tú no tienes dudas de que él contó lo que a ti te ha molestado que contara», ha apuntado el presentador.

El enfado de Arantxa del Sol contra ‘Supervivientes’

Durante toda la entrevista, que ha tenido que ser cortada en más de una ocasión por Carlos Sobera, la exconcursante se ha mostrado visiblemente incómoda. De hecho, sin cortarse un pelo, Arantxa del Sol ha concluido su intervención con un dardazo hacia la organización por ponerle imágenes de Ana Herminia durante su última intervención en ‘De viernes’.

«Lo que me gustaría es que me dierais otra bienvenida. Acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no es este. Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto», ha declarado visiblemente molesta. Tras ver el polémico vídeo en el que la pareja de Ángel Cristo hablaba sobre la posibilidad de haber tenido una «amistad especial» con su marido, Finito de Córdoba, la concursante ha acabado explotando en directo.

«Tengo la cabeza, de verdad, estoy aterrizando. ¡Dejadme en paz! Por favor te lo pido, déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas sacarlos asi… Entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de ciertas cosas y ponerlas en otro contexto. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo la personal», ha clamado.

Tal ha sido el cabreo de Arantxa que ésta no ha dejado de insistir en cambiar de tema: «No quiero seguir hablando de esto, me incomoda un montón. Va en contra de mi forma de ser». Así pues, la superviviente ha concluido su entrevista abruptamente. Consciente de ello, Sobera ha tenido que abortar el guion previsto y ha dado por zanjado el tema cortándolo ipsofacto: «Lo paramos».