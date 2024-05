Ángel Cristo violenta al público ante lo grabado por las cámaras de ‘Supervivientes’ con precisión

Ángel Cristo continúa con su particular trifulca familiar. Desde que aterrizase en los Cayos Cochinos, el concursante de ‘Supervivientes‘ se ha encargado de marcar distancias con su madre, Bárbara Rey. Sin embargo, el náufrago nunca había sido tan tajante contra su hermana: Sofía Cristo.

Ha sido a través de una conversación con Gorka Ibarguren donde Ángel Cristo ha dinamitado la relación con su hermana. Sin cortarse ni un pelo, el concursante ha comenzado cargando contra su madre. «Yo antes de venir, mi madre dijo por todos lados que yo estaba muerto», ha recordado Ángel visiblemente enfadado.

«¿Crees que no puede haber ninguna disculpa por parte de ella?», le ha preguntado Gorka ante lo que Ángel le ha soltado: «Ella ya se disculpó con una carta burocrática a través de sus abogados que yo no quise ni escuchar». Una demoledora intervención con la que dejaba bastante clara su postura respecto a su madre: «Yo lo único que le tengo que decir a mi madre que yo ya lo dejé claro que el cordón umbilical está totalmente cortado, que yo no existía. Que deje de resucitarme cuando le conviene. Si estoy muerto, estoy muerto».

Lejos de quedarse callado, Ángel Cristo ha continuado echándole leña al fuego: «Para mí ella no está muerta, pero ella ya no es mi familia». Acto seguido ha proseguido enumerando los que él considera familia. Una lista en la que no estaba su madre ni tampoco su hermana y es que Sofía Cristo ha sido la siguiente víctima de la afilada lengua del concursante.

«No hay vuelta atrás ni para ella ni para mi hermana. Cuando entré aquí decía que mi hermana tenía las puertas de mi casa abiertas. No es así, Después de haber hablado con Ana no las tiene porque ella hizo algo muy muy feo», ha comentado. Cabe recordar que el mismo concursante ha señalado a Ana Herminia, su pareja, como responsable de este cambio.

Por su parte, Gorka lamentaba escucharle decir eso. Sin embargo, Ángel le ha contestado cargando nuevamente contra su hermana: «No lo sientas, para mí ha sido una liberación. Para mí es una liberación no tenerlas en mi vida. Me he quitado una carga, una mochila, un lastre de negatividad y, lo siento, de maldad. Ahora quiero luz y alegría».