Ángel Cristo deja en la estacada a ‘Supervivientes’ y la dirección toma estas medidas

Vuelven las discrepancias entre Ángel Cristo y la organización de ‘Supervivientes 2024‘. El concursante, que ha protagonizado más de un encontronazo con el programa, ha rehusado participar en la última prueba planteada por la organización. Una decisión que ha pillado de imprevisto a Laura Madrueño, quien le ha tenido que comunicar la drástica decisión que la dirección ha tomado respecto al juego de Ángel.

Todo ha comenzado cuando Laura Madrueño se ubicaba en la playa de los juegos dispuesta a explicar una nueva prueba de las olimpiadas. En concreto, los concursantes debían arrastrar a sus compañeros haciendo un esfuerzo titánico en la arena enganchados con arneses por la cintura. Al ver la complejidad y el riesgo de la prueba, Ángel Cristo ha mostrado su rechazo frontal a formar parte activa de ésta.

«Yo tengo que pedir disculpas al público porque esta prueba es muy exigente y no la puedo realizar debido a la dolencia que tengo en la espalda y pido disculpas y espero que gane el mejor. Yo voto por Arkano», ha comentado en un primer momento frente al asombro de Laura Madrueño. De hecho, la presentadora no ha dudado en dejar en evidencia al concursante al trasladar una versión radicalmente opuesta.

«Bueno, tengo que contaros que el equipo médico de ‘Supervivientes’ en ningún momento ha desaconsejado esta prueba, pero Ángel ha decidido no hacerla», le ha atizado la conductora del reality desde los Cayos Cochinos. Por su parte, Ángel Cristo ha recordado que no es la primera vez que se niega a participar en pruebas del mismo estilo: «No la hice el primer día y no voy a poner en peligro mi concurso».

A pesar de ello, el concursante no ha conseguido salir indemne, puesto que Laura le ha comunicado la tajante decisión que ha emprendido la dirección: «La organización me pide que estés eliminado de la odisea de Poseidón». Una decisión que ha implicado estar eliminado de la recompensa. Ángel no ha tenido más remedio que aceptarla: «Por supuesto, por supuesto».