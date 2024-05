Laura Madrueño pone en su sitio a Ángel Cristo con este palo en directo en ‘Supervivientes’

Ángel Cristo no deja a nadie indiferente durante su paso por ‘Supervivientes 2024‘. El polémico concursante ha vuelto a dar muestra de su carácter aguerrido debido al último enganchón que ha tenido con Laura Madrueño. El concursante se encontraba participando en el juego de prelíder, dinámica de la que Madrueño era responsable.

Sin embargo, éste ha decidido saltarse sus indicaciones. Una actitud que ha tenido consecuencias para él en forma de un rapapolvo severo por parte de la presentadora, que, por primera vez, ha borrado la sonrisa de su boca y se ha puesto tremendamente seria.

Dicho episodio se ha vivido durante el juego en el que se preseleccionaba al líder semanal. Para ello, la organización ha rescatado una de las pruebas míticas del reality: aquella en la que los concursantes debían comer lo justo de una hamburguesa para dejarla en un peso en concreto. Una habilidosa prueba que pone en juego la resistencia mental de los concursantes. Y es ahí donde Ángel Cristo ha decidido esquivar las indicaciones de la presentadora.

En concreto, Laura Madrueño ha llamado a Ángel para que se personase con su plato frente a la báscula. Desde el primer momento, el concursante ha mostrado síntomas de dejadez. Una vez el superviviente le ha entregado el plato, éste se ha acercado demasiado, viendo, por tanto, la cifra de gramos que marcaba esa báscula a pesar de estar contraindicado por la conductora de ‘Supervivientes’. Una trampa en toda regla por la que el superviviente ha sido reprendido severamente en directo.

Al haber cometido esta infracción, Laura Madrueño no lo ha dejado pasar por alto. «Eh, pero bueno. No digas ni mu. Has hecho trampas delante mío y eso no me gusta nada Ángel, que lo sepas. Aquí se me quita a mí la sonrisa. Coge tu plato y siéntate. Ya tenemos tu peso», le ha arreado con dureza la presentadora. Por su parte, el concursante se ha excusado diciendo: «Sólo he visto ceros».