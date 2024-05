La injusticia en ‘Supervivientes’ con quién ha sido el concursante salvado de la expulsión

‘Supervivientes 2024’ ha vuelto a vivir una frenética velada con motivo de la salvación semanal. Una salvación que se vive a menos de 24 horas de la expulsión definitiva, que se torna determinante tras más de 50 días de convivencia. Junto a Laura Madrueño, Carlos Sobera ha comunicado el nombre del salvado: Arkano. Una decisión que ha polarizado a los espectadores puesto que son muchos los que critican al joven por su poca implicación con las dinámicas del concurso.

Al comienzo de la gala presentada por Carlos Sobera, el reality ha dado a conocer los porcentajes ciegos: 50%, 17%, 18% y 15%. Cabe reseñar que los espectadores llevan votando desde el pasado jueves tras las nominaciones en las que Miri Pérez Cabrero, Arantxa del Sol, Arkano y Rubén Torres salieron expuestos. Un reparto marcado por la presencia de estos dos últimos en el televoto puesto que se trata de la primera vez que aparecen.

Así ha sido la ceremonia de salvación de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’

Para llevar a cabo la salvación, el reality ha apostado por repetir la fórmula empleada hace ahora una semana. En concreto, los supervivientes se han colocado en una estructura sobre el mar. Laura Madrueño debía cortar la cuerda al concursante que continuase como nominado en el televoto. Por ende, éste caería súbitamente al mar. Tras llevar a cabo los alegatos, la presentadora ha asegurado que Arantxa del Sol y Miri Pérez continúan en la lista de nominados.

Después de comunicar la permanencia de Arantxa del Sol y Miri Pérez Cabrero en el televoto, Laura Madrueño ha comunicado la decisión final de los espectadores. «El superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de mañana es Torres», fueron las palabras empleadas por la presentadora, quien también ha reseñado que se ha salvado con el porcentaje más elevado de toda la edición.

Por lo tanto, Arkano consigue aunar el mayor apoyo del público y recibe la mejor de las noticias puesto que se mantiene en el reality a diferencia de sus otros tres compañeros. Las reacciones por su parte no se han hecho esperar. «Lo fácil es estar con alguien cuando está triunfando, fuerte y tal y yo que he estado débil, me habéis demostrado mucho muchísimo amor en todas las pruebas. ¡Voy a darlo todo en todas las pruebas!», ha compartido el salvado de la noche

Arkano se convierte en el concursante salvado por la audiencia 👏🏻



🏝️ #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/QycIPDGxD5 — Supervivientes (@Supervivientes) May 1, 2024

El dilema que coloca contra las cuerdas a Arkano en ‘Supervivientes 2024’

La salvación de Arkano en ‘Supervivientes 2024’ no ha llegado en un momento especialmente bueno para el joven. De hecho, los espectadores del reality han podido comprobar cómo el náufrago se ha venido abajo en más de una ocasión. Junto a Miri, Arkano ha compartido: «Estoy preocupado por si no me voy. Estoy como fantaseando con comer, con ir fuera… Ha sido una experiencia en la que yo he recibido cosas, yo he dado cosas, pero ya está. Dos meses, ya está».

Para sorpresa de todos, el rapero ha proseguido diciendo: «Me da rabia porque llevo luchando toda mi vida y soy un luchador. Me he enfrentado a un montón de retos y he hecho cosas difíciles, pero es que no puedo de verdad. La noche que he pasado, ansiedad por sentir que nada depende de mí, que no puedo salir, no puedo dormir bien, que no puedo estar con mi gente…». Incluso Arkano ha repetido en un sinfín de ocasiones: «No quiero, no quiero estar aquí. No quiero».