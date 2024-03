Carlos Sobera se manifiesta así frente a lo que Ángel Cristo hizo contra ‘Supervivientes’

Fue el momento más tenso de la gala del pasado lunes en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, y uno de los mas tensos de la historia del reality. El protagonizado por Ángel Cristo Jr. y Carlos Sobera. El presentador comunicaba al concursante que su madre, Bárbara Rey, le había escrito una carta y le animaba a que la leyese en directo.

Sin embargo, Ángel Cristo se negaba categóricamente a hacerlo, encarándose, incluso, con Carlos Sobera. «No voy a participar en esto. No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre. Y os lo debo hacer saber, y es lo que pienso. Que sea la última vez, por favor», llegaba a advertir al equipo del programa.

Un tenso momento que Bárbara Rey ha tachado de «show» por parte de su hijo y sobre el que el presentador se ha pronunciado este miércoles durante los premios de la revista Sevilla Magazine. El comunicador vasco, que era uno de los galardonados por su labor al frente de ‘First Dates’ y ‘Supervivientes’, optaba por quitarle hierro al asunto.

«Mi papel en general no es fácil porque uno tiene que intentar ser lo más sereno posible y lo más ecuánime posible y a veces hagas lo que hagas, aunque no hagas nada, pues las críticas siempre están ahí porque parece que los presentadores favorecemos a uno cuando en realidad nos da igual quien pueda ganarlo, ¿no? Lo importante es que gane quien se lo merezca y eso lo decide el público», empezaba diciendo Carlos Sobera ante los micrófonos de Europa Press.

El pronunciamiento de Carlos Sobera sobre Ángel Cristo

Además, no dudaba en salir en defensa del hijo de Bárbara Rey y del resto de concursante: «A veces cómo están en una situación tan vulnerable todos, lógicamente su comportamiento no es normal. Están, no digo que fuera de sitio, pero de alguna manera sí, esto les produce nerviosismo y tienen reacciones que hay que saber aceptarlas, atemperarlas y, bueno, y correr con ellas. Y no es fácil».

Sobre Ángel Cristo, Carlos Sobera cree que «está fuera de su zona de confort, lejos de la familia, nervioso, pasando hambre, con picaduras de mosquitos, con problemas de convivencia. Y como el resto de sus compañeros pues es lógico que estén alterados y es lógico también que tengan reacciones que sean alteradas».

«Entonces, esto, lo ideal es que uno lo sepa y que juegue con ello de la mejor manera posible también para no herir sus sensibilidades y mucho menos para no machacar tampoco a los concursantes que bastante mal lo pasan», ha sentenciado el presentador de Mediaset, empatizando con los participantes.