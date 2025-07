Anita Williams desvela la secuela que está arrastrando tras 'Supervivientes 2025' y lo que le han diagnosticado

Para muchos, Anita Williams era la gran favorita para ganar 'Supervivientes 2025'. Sin embargo, se tuvo que conformar con la cuarta posición, por detrás de Montoya, Álvaro Muñoz Escassi y Borja González, que se convirtió en el ganador. Una vez en España, la joven va retomando poco a poco su rutina. Desde que llegó de Honduras, se ha refugiado en su ciudad, Barcelona, junto a los suyos y, sobre todo, volcada en su hijo.

Pero, al igual que les sucede a la mayoría de concursantes de 'Supervivientes', volver a la vida real tras más de tres meses en Honduras no le está resultando nada fácil. Ella misma ha revelado a sus seguidores de Instagram la secuela que está sufriendo y que no consigue superar, pese a que ya hace dos semanas que acabó el programa.

"No me acabo de acostumbrar a este pelo ni tampoco a no dormir. Creo que ya no es el jet lag lo que tengo, sino que tengo bastante insomnio", ha reconocido Anita Williams en sus stories de Instaram, visiblemente agotada por la falta de sueño. Además, también ha revelado que ya ha hecho su primera compra en el supermercado: "Voy a hacer la compra después de tres meses y medio, casi cuatro. No sé si habrá novedades, si habrá cosas nuevas… Tengo ganas".

El trastorno que le han diagnosticado a Anita Williams tras 'Supervivientes'

Aparte de las secuelas comunes que suelen padecer todos los que pasan por el reality de Telecinco, la catalana también ha revelado que sufre un trastorno. Algo que ha descubierto durante el control médico que le han realizado tras regresar de Honduras. Ahí le diagnosticaron belonefobia. Es decir, el miedo irracional a las agujas, a los objetos punzantes y a los procedimientos médicos que los involucran, como inyecciones o extracciones de sangre.

"Me dan miedo las agujas. ¿A alguien más le pasa? Os juro que no se me fue la fobia ni siendo madre", reconocía Anita Williams en sus redes sociales. Por tal motivo, según confiesa, sus visitas al hospital le resultan un infierno, por ese temor a que le hagan un análisis. Para de mostrar lo mal que lo pasa, la joven compartió un vídeo en Instagram, grabado por su compañero Borja, en el que aparece en el hospital esperando a que los sanitarios le realizaran la extracción.