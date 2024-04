Laura Madrueño abandona súbitamente la gala de ‘Supervivientes’ por problemas de salud

A pesar de comenzar la gala con normalidad, Laura Madrueño ha hecho saltar las alarmas durante la última entrega de ‘Supervivientes‘ emitida en Telecinco. La presentadora, que forma tándem cada jueves junto a Jorge Javier Vázquez, ha tenido que abandonar la emisión en pleno directo. Al parecer, la presentadora ha sufrido una indisposición que le ha obligado a dejar atrás sus funciones en los Cayos Cochinos.

Así lo ha comunicado Jorge Javier a los espectadores. Casi una hora después de que diese comienzo la séptima gala, el presentador ha tenido que informar de la baja de su compañera. «Laura Madrueño está indispuesta, hace un calor tremendo en Honduras. O sea que voy a tener que llevar el juego desde aquí«, ha comentado en un primer momento el comunicador catalán.

Consciente de la alarma que iba a generar esta información, rápidamente el presentador ha matizado: «Ella está bien eh, para toda la familia, por favor, que no se preocupen, está muy bien, todo está en orden. Pero está un poquito indispuesta. En cuanto se recupere, volverá al concurso».

Cabe recordar que Laura Madrueño ha comenzado la gala con naturalidad sin hacer presagiar que algo sucedía relativo a su estado de salud. De hecho, Laura Madrueño se ha hecho cargo de la reestructuración de los equipos y la explicación del posterior juego de localización.

Precisamente por ello su ausencia ha disparado todas las alarmas por parte de los espectadores más fieles. De hecho, no se recuerda la última vez en la que una presentadora haya tenido que abandonar un directo de ‘Supervivientes’.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez, desde Madrid y como la dificultad del retorno, ha sido el encargado de conducir la prueba de localización de los equipos ante la imposibilidad de Laura Madrueño de reincorporarse a la misma.

La reaparición de Laura Madrueño y su importante mensaje

Poco más tarde, justo cuando los concursantes iban a entrar en La Palapa, Laura Madrueño se ha reincorporado a sus tareas como presentadora. Visiblemente emocionada, la presentadora ha querido poner en valor el papel de los concursantes. «Gracias a todos. Estoy bien, estoy aquí dando guerra otra vez. Poco a poco, he tenido un mareo por el calor… Tranquilidad, estoy mejor. Tranquilidad sobre todo. mi familia, que lo he pasado fatal», ha comentado en un primer momento.

Acto seguido, Madrueño ha compartido: «La verdad es que lo que más me gustaría es poner en valor el esfuerzo impresionante que han hecho los concursantes porque hoy el calor es insoportable y en un duelo prácticamente me he venido abajo y ellos están sin comer y sin dormir».