Laura Madrueño habla en exclusiva del giro inesperado con Montoya, Borja y Escassi en 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' ha llegado a su desenlace como un éxito en audiencias, logrando la final más vista desde hace cuatro años. Emoción en cada gala y una entrega absoluta tanto del equipo como de los concursantes. La gran final fue seguida con enorme expectación, alcanzando uno de los picos de audiencia más altos de la temporada. Una vez más, el reality estrella de Telecinco ha demostrado su fuerza como fenómeno televisivo, manteniendo en vilo a millones de espectadores durante más de cuatro intensos meses.

La victoria de Borja González contra Escassi fue el colofón a una edición llena de giros inesperados, alianzas cambiantes y momentos de alta tensión. La incertidumbre se mantuvo hasta el último momento, reflejando la esencia del formato: en 'Supervivientes', nada está escrito. La emoción vivida en la gala final fue compartida tanto por los concursantes como por los presentadores, que eligieron vivir cada momento en directo con el público, sin adelantos ni favoritismos.

Una de las grandes sorpresas fue la ausencia de Montoya en el duelo final, a pesar de haberse consolidado como uno de los favoritos del público desde el inicio. Su popularidad y apoyo durante semanas hacían pensar que llegaría más lejos, pero la imprevisibilidad del concurso volvió a imponerse. El resultado no hizo sino subrayar el componente humano del reality, en el que la evolución de los concursantes y la conexión con la audiencia marcan el rumbo de la aventura.

Con el anuncio del próximo 'Supervivientes All Stars' previsto para otoño, el interés en torno al formato se mantiene al alza. No obstante, tras una edición tan intensa, tanto física como emocionalmente, los finalistas necesitan tiempo para recuperarse. El desgaste ha sido evidente y la experiencia, tan transformadora como extenuante. Por ahora, es tiempo de celebración, de cerrar una etapa brillante… y de "prepararse, quizás, para lo que está por venir", nos decía Laura Madrueño, con quién hemos podido hablar en exclusiva.

Laura Madrueño, se acaba 'Supervivientes', ¿cómo estás?

LAURA - Asimilándolo todavía. Si te digo la verdad, estoy totalmente abrumada por el éxito, afortunadamente que hemos tenido, ha sido un trabajazo. Estoy súper satisfecha a nivel personal y profesional porque esto es una experiencia vital y tengo que dar la enhorabuena al equipo que he tenido allí en Honduras, porque ha sido increíble el trabajo que hemos hecho entre todos y abrumadísima de la gran final que tuvimos y de cómo ha salido todo, así que muy contenta.

Borja ha resultado ganador contra Escassi, ¿cómo viviste esto?

LAURA - Pues como todos, yo creo que todos hacemos nuestras quinielas y yo creo que lo más bonito de lo que pasó fue la emoción que mantuvimos hasta el final, que en 'Supervivientes' no está nada escrito, que siempre lo decimos, que mucha gente sí que lo cree y no es así. Yo creo que lo más bonito fue vivir esa emoción y esos giros tan inesperados para casi todo el público, que yo fui la primera en sorprenderme porque a mí no me gusta nada saber, siempre les digo: "A mí no me digáis nada, yo me entero con ellos", igual que cuando expulsamos en Palapa para vivirlo con ellos y con todos vosotros al 100%, así que yo creo que fue absolutamente épico lo que vivimos en la final.

Uno de los grandes favoritos de la edición ha sido Montoya, a mucha gente le sorprendió que finalmente no acabara ni en el duelo final, a ti se te veía también sorprendida. ¿Cómo lo viviste?

LAURA - Sí, muy sorprendida porque todos sabemos el apoyo que ha tenido Montoya a lo largo de toda la edición, que es una persona que se volvió viral y, obviamente, eso iba ya con él, pero ha sido salvado reiteradamente en multitud de ocasiones a lo largo de los meses allí, con lo cual, por eso te podías esperar una cosa u otra. Pero también es lo bonito del programa que la audiencia siga la aventura a lo largo de los cuatro meses y siga la evolución del personaje que se convierte al final en esa parte humana también. Vemos lo más humano de cada uno de los supervivientes y que al final el público es el que decide quien gana porque lo considere más justo o le considere mejor superviviente.

Se ha anunciado 'Supervivientes All Stars' para otoño. ¿Tú te ves dentro de esta nueva edición?

LAURA - Yo creo que hoy es un día para celebrar el final de estos cuatro meses que han sido muy largos, ha sido mucho trabajo y ahora toca parar, descansar y ya veremos qué pasa. No os adelantéis, ya veremos qué pasa en la próxima temporada.

¿Verías a alguno de los finalistas en la nueva edición 'All Stars'?

LAURA - No creo. Llevan mucho trote. Ya visteis anoche que estaban totalmente agotados, Borja vino con un principio de hipotermia ya enfermito en el avión, a Escassi le duele absolutamente todo... Están llenos de heridas de guerra, Montoya está igual... Han perdido muchísimo peso, necesitan recuperarse, ya no solo físicamente, sino mentalmente porque es una experiencia durísima, con lo cual yo creo que tendrán que hacer un break, sí.