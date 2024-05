El incidente por el que María Verdoy ha aparecido así en ‘Socialité’ en pantalla

Aunque no tenía nada fácil sustituir a María Patiño al frente de ‘Socialité’, en apenas cuatro meses María Verdoy ha conseguido hacerse con el cariño de toda la audiencia del programa. Sin embargo, este sábado 18 de mayo, la presentadora entraba al plató de una forma totalmente inusual.

La periodista llegaba cogida a caballito por uno de sus compañeros. El motivo no era otro que la lesión que sufrió ayer durante la boda de Iván Reboso. Así lo explicaba ella misma: «Ayer me fui de boda, a la de Iván Reboso, y lo di todo, nivel que me hice un señor esguince. ¿Qué es lo bueno? Que me enteré de todo», bromeaba, haciendo referencia a todos los ‘salseos’ que hubo en la celebración.

Pese a este contratiempo, María Verdoy ha podido continuar el programa con normalidad. Eso sí, desde la silla y sin levantarse demasiado. La boda de Iván Reboso, colaborador de ‘Fiesta’, con el fotógrafo Joan Crisol en pleno centro de Madrid congregó a un nutrido grupo de caras conocidas de la pequeña pantalla.

Entre los famosos asistentes no podían faltar Emma García, la presentadora de ‘Fiesta’. Junto a ella, otros muchos como Amor Romeira, Rosa Benito y su hija, Chayo Mohedano, Rosa López, Makoke o María Verdoy. La conductora de ‘Socialité’ deslumbró al más puro estilo Carrie de ‘Sexo en Nueva York’, precisamente una de las series favoritas de Iván Reboso.

El homenaje de María Verdoy a Iván Reboso con el ‘outfit’ elegido en su boda

Guapísima con un minivestido rosa de pronunciado escote en forma de corazón y falda de tul, lo acompañó de una chaqueta torero en color satén. Como complemento, la periodista lució un bolso con cadena. Al parecer, la presentadora se dejó llevar por la emoción del momento y sufrió una aparatosa caída en plena calle que le provocó un esguince.

María Verdoy se tomó el percance con humor. «Los adoquines de La Plaza Mayor no son los mejores amigos de los tacones. Me he caído y me hecho un esguince. Me he tenido que comprar unas alpargatas monísimas», comentó ante los medios de comunicación. Pese a todo, se lo pasó en grande, como así ha develado en ‘Socialité’.