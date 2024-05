‘Socialité’ destapa la chocante opinión del hijo de Manu Tenorio sobre ‘Zorra’ y hay lío

Uno de los rostros famosos que más críticos se mostraron con la elección de Nebulossa y su ‘Zorra’ para representarnos en Eurovisión 2024 fue Manu Tenorio. El concursante de ‘OT 1’ se deslenguó contra nuestros representantes tras su victoria en el Benidorm Fest.

Pero sin duda fueron sus palabras al ser preguntado en un photocall las que dieron mucho que hablar poco antes de que Nebulossa viajara hasta Malmö. «Es que la verdad es que me parece una canción que, evidentemente, si es reivindicativa me parece muy bien, pero que vaya a un festival de la canción de autor… Ese festival también lo ven muchos niños«, aseveraba el cantante.

Después Manu Tenorio dejó claro que «mi hijo no va a ver el festival este año porque no me parece». Así, el cantante andaluz aseguraba que no iba a dejar a su hijo ver el festival por propuestas como la de «Zorra» al considerar que no eran valores para los más pequeños.

Asimismo, sentenció que a Mery Bass, la vocalista de Nebulossa por su forma de cantar. «Con todo mi respeto, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran. Entonces, tú en un festival de la canción no puedes llevar a gente que desafina. Y eso no es cuestión de gusto. Yo soy más del estilo de una Pastora Soler», prosiguió diciendo.

Unas palabras que generaron auténtico revuelo y a las que incluso quiso contestar Iñaki López. Tras estas opiniones, ‘Socialité’ volvió a coincidir en un photocall con Manu Tenorio y quiso preguntarle por su opinión de «Zorra» pero el participante de ‘OT 1’ se negó a contestar.

‘Socialité’ filtra la sorprendente opinión del hijo de Manu Tenorio sobre Nebulossa

Eso sí, ‘Socialité’ ha destapado algo que sin duda sorprenderá a muchos y que al propio Manu Tenorio no le gustará nada. Y es que en dicho photocall el artista estaba junto a su hijo, ese al que no iba a dejar ver Eurovisión. Pues lo más curioso de todo es que el hijo si quiso pronunciarse y su opinión de «Zorra» es completamente inesperada.

«Me han chivado que efectivamente hemos visto que Manu Tenorio no ha querido hablar con nosotros del tema Nebulossa pero creo que hay una anécdota bastante curiosa que me gusta», advertía María Verdoy al conectar con Arnau Martínez.

«Recordemos que Manu Tenorio ha sido muy crítico, que sepa que él se puede presentar a ver si el público le escoge pero lo cierto es que hay una anécdota muy curiosa porque mientras le estaba preguntando a Manu Tenorio y Manu se iba, su hijo y su hijo con toda la libertad que hay en casa de Manu cogía el micro de Yola Berrocal y decía que a él le encantaba la canción, le encantaba el mensaje y le encantaba Mery de Nebulossa«, explicaba Arnau en ‘Socialité’.

«Pues a mí lo que me encanta es que en esa casa haya libertad de expresión porque sabemos que el padre no opina así y el hijo tiene su propia opinión formada y que nos ha compartido además. Qué bien que en una casa pueda haber libertad», recalcaba María Verdoy. Justo después, Arnau Martínez explicaban que no emitirían esas imágenes porque aunque el hijo de Manu Tenorio había posado con él en el photocall tenían que pedir permiso para sacarle en televisión y habían preferido no hacerlo.