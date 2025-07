Telecinco ha tirado la toalla y ha decidido cancelar 'Socialité' tras ocho años en antena por sus insuficientes audiencias. Su final se ha fijado para el domingo 27 de julio. Esta información la publicó en exclusiva El Televisero el pasado domingo. Y una semana después, los presentadores de la última etapa del formato, María Verdoy y Antonio Santana, han reaccionado en directo con varias pullas.

En un momento determinado de la emisión de este sábado, 12 de julio, ambos comunicadores han mantenido un diálogo cargado de sorna y que se trataba de una clara alusión a esta fulminación de la programación en tres semanas. "Antonio, te voy a hacer una pregunta que tiene tela", ha comenzado Verdoy.

"Miedo me das", ha reaccionado Antonio Santana. "¿Cómo andas de planes veraniegos?", le ha preguntado María Verdoy entre risas a su compañero. "Pues a partir de agosto tranquilo, a partir de agosto estoy más tranquilito", ha replicado él con cierta retranca dado que, a partir de entonces, ya se habrán quedado sin su puesto en Telecinco.

"No me contestes si no quieres que me lo sé", ha apostillado María, que, justo a continuación, ha aprovechado la prescripción promocional del nuevo concurso de la cadena -en relevo de 'Reacción en cadena'- para hacer otra referencia a la cancelación de 'Socialité'.

María Verdoy: "Efectivamente, nosotros vamos a descansar sí o sí en breve"

"A ver, efectivamente, nosotros vamos a descansar sí o sí en breve, pero seguro que nuestros socialiteros se apuntan a uno de los mejores planes del verano, 'Agárrate al sillón'", han sido las palabras exactas de María Verdoy. Por si no fuera suficiente, la periodista valenciana también ha utilizado una pausa para ironizar al respecto: "Nos vamos, pero por ahora solo a publicidad".

Recordamos que la desaparición de 'Socialité' se ha programado para el domingo, 27 de julio. Será entonces cuando el equipo se despida para siempre de un formato que ha ido cayendo en picado ante los cambios que se fueron introduciendo desde finales de 2023.

En El Televisero también avanzamos en exclusiva que Telecinco no posee un recambio. El grupo audiovisual no tiene previsto poner en marcha, por el momento, la producción de ningún nuevo formato para ocupar la franja que antecede a 'Informativos Telecinco'. Así, según verificamos, el relevo temporal de 'Socialité' serán reposiciones de programas de la cadena.