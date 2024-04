Iñaki López lanza la pregunta que muchos se hacen de Manu Tenorio tras lo dicho de Nebulossa

Hace unos días Manu Tenorio, en declaraciones a Europa Press, volvía a cargar duramente contra Nebulossa y su tema, ‘Zorra’, cuando quedan apenas dos semanas para que nos representen en Eurovisión. Sus palabras fueron muy criticadas por los usuarios de las redes sociales y ahora, ha sido Iñaki López el que ha respondido contundentemente al cantante.

Nada más ganar el Benidorm Fest, Manu Tenorio ya se mostraba muy duro con la canción elegida por el público. «‘Zorra’: cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza… Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: ‘lo importante es que hablen'», escribía el sevillano en su cuenta de X.

Estas palabras no gustaron nada a muchos usuarios de la red social, que se lanzaron en tromba contra él. Hasta tal punto que el exconcursante de ‘OT 1’ llegó a decir que estamos en una «dictadura soterrada». Pues bien, hace unos días, el artista volvió a arremeter duramente contra la canción. En esta ocasión lo hizo ante los micrófonos de Europa Press: «La verdad es que me parece una canción que… si es reivindicativa, a mí me parece muy bien. Pero que vaya a un festival de canción de autor».

Iñaki López contesta a Manu Tenorio

Además, aseguraba que este año no dejará a su hijo ver el Festival, al considerar que la canción que nos representará no es apta para menores. Incluso se atrevió a criticar a la vocalista de Nebulossa, Mery Bas, por su, según él, falta de afinación: «Tú en el festival no puedes llevar a gente que desafina y eso no es una cuestión de gustos». «Yo soy más del estilo de Pastora Soler, de Daniel Diges… pero es que es mi gusto, y los gustos son como las narices, cada uno tiene la suya», sentenciaba Manu Tenorio

Estas declaraciones del cantante sobre ‘Zorra’ y Nebulossa hizo que los usuarios de las redes sociales se echaran en tromba contra él. Entre quienes han criticado sus palabras se encuentra Iñaki López. El presentador de ‘Más Vale Tarde’ ha contestado de forma contundente al sevillano.

«¿Artistas reclamando la censura?», ha preguntado a través de su cuenta de X. En su opinión, Manu Tenorio no puede decirle a Nebulossa qué puede hacer y qué no, sobre todo, porque son compañeros de profesión, y, por lo tanto, debería tener un mínimo de respeto hacia ellos.