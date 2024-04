Nebulossa desvela si habrá cambios en ‘Zorra’ en Eurovisión: «Hemos dado clases de canto»

Quedan muy pocos días para que se celebre la gran final de Eurovisión 2024 el próximo sábado 11 de mayo en Malmö (Suecia), sede anfitriona del festival después de que el año pasado Loreen ganase por segunda vez en la historia. El grupo Nebulossa, con la canción ‘Zorra’, representará a España este año tras ganar el Benidorm Fest 2024.

En el caso de España, nuestro país ha participado de manera ininterrumpida desde 1961, cuando debutamos la cantante Conchita Bautista y su mítica canción ‘Estando contigo’. Ahora, casi 63 años después, España quiere seguir haciendo historia con una candidatura única.

De la mano del grupo valenciano Nebulossa, Europa entera bailará y cantará al unísono un grito social que ha traspasado fronteras desde su victoria en el Benidorm Fest el pasado mes de febrero. Se trata de ‘Zorra’, título de la canción y que esconde un mensaje feminista con el que la candidatura española busca decir basta al machismo.

Y antes de poner rumbo a Malmö, en EL TELEVISERO hemos hablado con Mark Dasousa y María Bas, el batería y la vocalista del grupo Nebulossa y que además son matrimonio. ¿Sueñan con el triunfo en Eurovisión? ¿Cambiarán la escenografía? ¿Y los coros? ¿Habrá referencias a Manuela Trasobares?

ENTREVISTA A NEBULOSSA (‘ZORRA’)

¿Cómo os sentís ahora que estáis más cerca de viajar hacia Malmö?

MARÍA – Pues nos sentimos súper felices y con muchas ganas.

MARK – Espérate, que queda todavía esta semana, que tenemos hoy la despedida. Mañana Barcelona, después nos vamos a Roma, luego volveremos a casa a lavar la ropa y luego ya, si eso, el día 1 y nos iremos para Malmö.

Hablamos hace unas semanas con María Isabel, que como sabéis, ganó hace 20 años Eurovisión Junior. Le preguntamos por vuestra canción y nos dijo que, para ella, ‘Zorra’ era un volumen dos de ‘Antes muerta que es sencilla’. ¿A vosotros os gustaría, en este caso, revivir lo que ella vivió?

MARÍA – Por supuesto.

MARK – Ojalá así sea.

Al final ella ganó, pero contadnos un poco cómo estáis llevando el tema de la puesta en escena, que ya se sabe cosas del vestuario, que vais a tener un nuevo diseñador, contadme cómo está yendo a la puesta de escena, y si van a cambiar los vestuarios de los bailarines, porque como hubo tanta polémica en su momento con el Benidorm Fest.

MARÍA – No, la verdad es que la propuesta va a ser la misma, porque entendemos y creemos que es lo que ha gustado y siempre perfeccionando lo que ya había, siempre mejorando.

Uno de los temas que se habla es del tema de los coros. Eso sí que lo habéis tocado ya, ¿lo habéis mejorado?

MARÍA – Bueno, no, la verdad es que así como hay artistas que nos hemos enterado que van a llevar coros o van a llevar una voz detrás, en nuestro caso, vamos a hacer lo que hicimos, mejorando, yo he estado dando clases y siempre intentando mejorar lo que ya estábamos haciendo.

Vuestra compañera Sofía firmó hace poco con Universal y lo mismo hizo Blanca Paloma el año pasado. ¿A vosotros ya os están empezando a dar esas ofertas de las grandes discográficas?

MARÍA – Sí, lo que pasa es que como nosotros tenemos nuestra propia discográfica y editorial, pues somos independientes.

No sé si conocéis una encuesta de OGAE, la Organización General de Amateur de Eurovisión. Entonces, hay varias OGAE en toda España, en todo el mundo, y vais en el puesto número 9. Cada OGAE está votando a su mejor canción y estáis hoy por hoy en la posición número nueve. ¿Qué os parece?

MARÍA – Creíamos que íbamos los últimos.

MARK – Estábamos preparando el cero points tour para este año en verano. O sea que, bueno, pues vamos bien, ¿no? Qué bien, pues es una buena noticia.

Se ha hablado mucho del último puesto, vosotros incluso habéis bromeado, pero si nos ponemos serios, que a todos nos gustaría que quedarais muy bien, ¿habéis pensado en soñar a lo grande?

MARÍA – Yo creo que lo que ha pasado con la canción ya estamos tan felices porque el traspasar fronteras… no sé si algún artista del Benidorm Fest le ha podido ocurrir, pero a nosotros el mensaje ha llegado y la gente se ha sentido identificada. Es un mensaje, que sin pretenderlo es un mensaje de esperanza. La gente nos escribe y nos dice que está feliz de oír esta canción cada mañana cuando se levanta. Para nosotros eso es lo más grande que nos podía pasar porque no lo esperábamos. De hacer la inscripción en el Benidorm Fest para dar visibilidad a nuestro grupo, a que de repente la canción se haya hecho viral, ¿qué podemos pedir más?

Nebulossa, en su concierto de despedida antes de Eurovisión 2024.

Mery, ¿le vas a poner el micro al público para que cante ‘Soy más zorra todavía’ en Malmö?

MARÍA – Bueno, pues aún no lo sé, me lo estoy pensando. Primero veré la semifinal, a ver qué pasa. Ya desde luego en Estocolmo y en Ámsterdam, la verdad es que fue algo alucinante que no esperábamos. Entonces, ¿quién sabe? Pues a lo mejor igual sí.

Y de todos los concursantes, ¿con quiénes habéis hecho más migas de todos los países?

MARÍA – Pues con un montón, porque hay muchos de ellos que nos han venido a cantar la canción. Ha sido algo muy bonito. Con Olly, con los gemelos, con Besa, con Marcus y Martinus.

MARK – Bueno, quizá con Olly hicimos un poco más de migas porque estuvimos tapeando aquí en Madrid con él y fue algo más cercano, ¿no?

Y Mary, ¿habrá alguna referencia en Malmö a Manuela Trasobares?

MARÍA – Tenemos que agradecer a nuestra directora que también tuvo muy buena idea el hecho de hacer un guiño en el videoclip, pero tenemos que respetar lo que habíamos hecho y la verdad es que se va a quedar igual que estaba.

¿Y un consejo que os deis vosotros mismos?

MARÍA – Un consejo, pues, tener mucha paz y tranquilidad y disfrutar del momento.

Mark, vemos que visualmente tú adoras mucho a tu esposa. Nos preguntamos ¿es así siempre? ¿Siempre estás detrás de las cámaras y el público se pregunta un poco cómo lo llevas también a nivel profesional y personal?

MARK – Para mí es fantástico poder disfrutar del éxito de mi mujer en este proyecto. Yo ser partícipe y ayudarla es… toda pareja querría eso, creo.

¿Qué importancia le dais al cuerpo de baile?

MARÍA – Pues mucho, yo le doy importancia a todo y me gustaría incluso tener muchas más horas para poder practicar y perfeccionar todo. Lo que pasa es que el hecho de tener que compaginar promoción, viajes, pues hemos practicado y ensayado mucho, pero estoy un poco limitada.

Habrá que fantasear con que Loreen nos dé el premio a nosotros.

AMBOS – Bueno, ojalá.