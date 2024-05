Entrevista a Marlena: de su recado a RTVE por el Benidorm Fest a su opinión de Nebulossa

Causan furor por las letras de sus canciones, tan sinceras como sus melodías. Quizás por ello, fueron seleccionadas para el Benidorm Fest 2024, con su tema ‘Amor de verano’, un single al que muchos fans no dudaron en analizar, supuestamente, indirectas a Dulceida, la ex de Ana Legazpi, vocalista de la banda. Junto a Carolina Moyano, conforman el grupo Marlena y han sido las estrellas invitadas del festival Desalia 2024, arrasando junto a otros artistas, en Maspalomas (Gran Canaria).

Con ellas dos hemos hablado en exclusiva sobre el nuevo álbum que están preparando, la honestidad de sus letras, la participación de Nebulossa en Eurovisión y sobre su experiencia en el Benidorm Fest, entre otros temas. ¿Qué mejorarían del programa musical, y a la vez preselección española de Eurovisión, en futuras ediciones? ¿Se volverían a presentar en unos años? ¿Cómo recuerdan su paso por ‘Factor X’?

Las Marlena llegan a Desalia 2024. ¿Cuál es vuestro secreto? ¿Cuál es vuestra sorpresa en este festival?

ANA LEGAZPI – Pues justo la sorpresa que tenemos preparada es cantar a las cuatro de la tarde aquí en Maspalomas para animar a la gente. Y la verdad es que es nuestra primera vez aquí. Estamos muy contentas.

Además, vuestras canciones valen para verano, valen para invierno, para cuando estás triste, cuando estás feliz, para todo, ¿no?

CAROLINA MOYANO – Sí, es guay. Un concierto nuestro, en general, te lo puedes llevar a cualquier mundo en el que estés en ese momento genial con tu pareja o con tus amigos, o fatal. Entonces, yo creo que para cualquier hora y para cualquier mood.

ANA – Esta es nuestra mejor época del año, yo creo, el veranito.

¿Cómo se presenta el verano? ¿Qué me podéis contar?

ANA LEGAZPI – Muchos festivales y muchas canciones nuevas y, después de verano, un disquito.

¿Sabemos el nombre del álbum?

ANA LEGAZPI – ¿Del disco? Ya lo diremos. Ahora mismo no se puede decir.

Y de las canciones que sí que han salido nuevas, ¿qué nos podéis contar?

CAROLINA MOYANO – Sale el 14 de junio una canción que va a ser también muy focus single del álbum y que tiene un videoclip de la leche que queremos ver ya el resultado. Tiene mucha historia, como todas nuestras canciones, y un sonido muy Marlena, además, porque la hemos producido con la misma persona que en ‘Me sabe mal’ y en ‘Gitana’. Esa canción, además, es también muy para junio.

Yo os preguntaría, ¿cuál es el secreto de vuestro éxito? Ya os lo digo yo. Y es que creo que sois sinceras y a mí, particularmente, eso me gusta un montón de un cantante, porque estamos en un momento de la industria, en cualquier sector, que cansa eso de que muchos artistas no cuenten nada porque «no pueden contar nada».

ANA LEGAZPI – Siempre diré que en la vida en general, cuando tú vas con la verdad por delante… yo tenía un lema en mi colegio que decía «La verdad os hará libres». Y realmente te ganas al público cuando tú estás contando la verdad y tus experiencias. Cuando eres tú. Y se quedan y se aferran a ti. Entonces, eso es bueno. Aunque te ganes haters por otra parte, es bueno.

En la vida, si eres tú mismo, vas a tener gente que te odia, gente que te quiere… Y yo creo que con vuestra música lo conseguís. De hecho, sois un poco, dicen, las Shakira de España (risas)

ANA LEGAZPI – Nos han comparado con Fletcher, de estilo de lesbiana, igual que no nos soporta mucha gente.

CAROLINA MOYANO – Yo creo que esa comparación es como por contar verdades y no poner tanta tapadera, en general, a historias por ser quien pueda ser la gente a la que va dirigida nuestras canciones, o lo que dices, sin tapujos, contar las historias.

ANA LEGAZPI – Son cosas que se hacen antes de Shakira. Quiero decir, Shakira ha puesto el nombre como al red flag, al ‘Shakirazo’, pero se hace desde siempre.

De hecho, tenéis una que se llama ‘Red flags‘, justo. ¿Qué hay detrás de esa letra que me podáis contar?

ANA LEGAZPI – ¿Pues que no sepáis? Yo creo que ya lo sabéis todo, la verdad (risas). Es una canción que salió literal del alma y que se hizo en una toma. Se grabó en una toma, o sea que es súper sincera desde el principio, desde el momento de grabarla, de componerla y de hacerla en los conciertos, la verdad. Todo el speech que hay detrás que creo que hablan mucho de los traumas y a la gente le llega mucho eso. Son cosas un poco tabú que a los artistas les cuesta hablar y a la gente en general, y cuando tú lo expresas, dices «Hostia, se lo agradezco».

No sé la intrahistoria, por ejemplo, de ‘Corazón partido’ de Alejandro Sanz, pero esa seguro que iba por algo…

ANA LEGAZPI – Y por alguien, seguro.

Os queremos preguntar por vuestra experiencia post Benidorm Fest, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo habéis valorado toda esta trayectoria tras la preselección de Eurovisión?

CAROLINA MOYANO – La verdad es que era algo que teníamos ganas de hacer. Además, la canción fue muy bien acogida, la de ‘Amor de verano’, y ha sido una experiencia más para las Marlena, que hemos crecido, también queríamos volver a ese punto de la televisión, de hacer un show para la televisión. Ha sido como mucho aprendizaje, la verdad.

ANA LEGAZPI – Y fue salir de la zona de confort, vernos en plan raras, sin gorras, más femeninas y tal. Una puesta de escena que a mucha gente le gusta, a mucha gente no… Sobre todo cuando tienes un público ya y una carrera detrás, es como que la gente que te sigue de siempre te veía rarísima. Incluso nuestra familia o amigos, pero fue una experiencia súper guay. Parecíamos dos Polly Pockets. Sí. Pero guay, muy guay la experiencia.

Encima con los eurofans, que es otro fandom intenso. No sé si se toca con el vuestro.

CAROLINA MOYANO – Hay un poco de todo, pero sí, yo creo que en general había mucho público eurofan que no nos conocía y yo creo que, en general, funcionamos bien, al final, yo creo que, los eurofans buscan mucho espectáculo, pero también buscan una verdad.

¿Cómo habéis vivido todo el paso de Nebulossa por Eurovisión.

ANA LEGAZPI – A mí me han encantado. A pesar de las críticas y todo, a mí me encanta cuando siempre hay algo de crítica, porque lo estás haciendo bien. Hay algo que le pica a alguien, pero se está haciendo bien. Y que sean ellos dos, que son espectaculares como personas, y la lección que han dado, el mensaje que han querido transmitir, me ha parecido maravilloso.

¿La habéis cantado mucho vosotras?

ANA LEGAZPI – Muchísimo. Ha sonado en discotecas, Mucho, mucho.

CAROLINA MOYANO – De hecho, recuerdo el día de la final del Benidorm Fest, era todo el pabellón, a grito de ‘Zorra’, brutal, brutal.

¿Os planteáis el volver al Benidorm Fest? Esta es una pregunta que siempre se les hace a los que habéis pasado por allí.

CAROLINA MOYANO – No, yo creo que no. Era un check. Y fenomenal. Y nos quedamos con la experiencia, pero vamos, ya está. Es como que siempre decimos «No más TV Shows, desde Factor X».

ANA LEGAZPI – Y volvimos a darle otra oportunidad a eso, a la tele, y creo que ya nuestra carrera va por otro lado, y fenomenal. Y quien se presenta allí es una experiencia maravillosa.

¿Estáis ahora enganchadas a alguna serie?

ANA LEGAZPI – Estoy ahora con la nueva esta que se llama ‘El problema de los tres cuerpos’, en Netflix.

CAROLINA MOYANO – Y yo estoy viendo Los ‘Bridgerton’ y no sé por qué la estoy viendo, porque la está viendo todo el mundo. Me salté la temporada 2…

¿Qué personaje de serie seríais si pudierais elegir?

CAROLINA MOYANO – Yo iba a decir Najwa, es que cualquier papel que haga Najwa a Nimri, pues Alicia en ‘La casa de papel’. O Zulema en ‘Vis a vis’.

ANA LEGAZPI – ‘Lioness’, ¿la habéis visto? Buenísima. No me sé el nombre de la chica, pero sería la que se infiltra. Me encanta. No sé si querría ser o estar con ella.

No sé si habéis visto que el voto va a ser gratuito el año que viene en el Benidorm Fest, a través de una App. Y al hilo de esto, vosotras que habéis pasado por allí, ¿alguna propuesta de cambio a la organización de TVE, que desde dentro lo habéis vivido, para el año que viene o para próximas ediciones?

ANA LEGAZPI – Yo diría, sobre todo, que se cuide más el sonido. Eso me parece fundamental y creo que ya sea un artista más consolidado en la industria o un artista nuevo, el respeto por el sonido y cómo tú suenes en la tele de cada persona, porque es distinto a cada tele. En Estados Unidos se cuida muchísimo eso y creo que aquí se debería cuidar.

CAROLINA MOYANO – En la propia Eurovisión se cuida también mucho y sí que fue esa sensación de cómo sonaba cualquier candidato del ‘Benidorm Fest’ en el pabellón, a después de verlo en casa… Lo escuché súper bien y lo vi en la tele y dije «¿Yo canto?. Incluso María Peláe, la admiro con total y tiene un vozarrón al ver el vídeo, perdía en la tele, era espectacular igualmente, pero es como cuidar un poco más el sonido de las actuaciones.

¿Os ha gustado la canción que ha ganado en Eurovisión?

ANA LEGAZPI – No. A mí me gusta mucho el francés. Y la cámara y todo. Me pareció brutal. Es el tipo de música que me encanta, además. El otro no me… Muy muy riquiño elle, muy mone, pero no me transmitió nada, la verdad.

CAROLINA MOYANO – Las dos chicas de Ucrania este año, sí me gustaron, mira que cuando ganó Ucrania fue por lo que fue, desgraciadamente.

Chicas, muchísima suerte, os deseamos una trayectoria muy guay, aunque no os veamos en la tele, que a nosotros nos encanta, pero os vamos a seguir escuchando a tope y el disco que sale pronto. ¿El título cómo será? Alguna pista, un color, aunque no me digáis el título.

ANA LEGAZPI – Un color va a ser Burdeos. Y una pista de título es… cuarto.

Muchísimas gracias, chicas.