La frase de Esperanza Aguirre que indigna a Iñaki López como pocas veces en ‘Más vale tarde’

Esperanza Aguirre la ha vuelto a liar señalando a los socialistas como responsables del estallido de la Guerra Civil. Unas declaraciones que ‘Más vale tarde’ ha querido recoger este lunes con Iñaki López pronunciándose alto y claro contra la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todo se producía en un acto de las NNGG del PP en el que Esperanza Aguirre con una bandera de España detrás culpaba directamente al PSOE de ser el origen de la guerra civil española. «El Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder y como no lo acepta hace el golpe de Estado», sentenciaba la ex presidenta de Madrid.

«No le conocíamos veleidades de profesora de historia a la señora Aguirre pero es lo que nos faltaba por escuchar«, recalcaba Iñaki López de primeras tras ofrecer el vídeo con las declaraciones de Esperanza Aguirre. «Esto es revisionismo peligroso y del más bajo nivel«, proseguía señalando el presentador de La Sexta.

Iñaki López sentencia a Esperanza Aguirre: «Es lo que nos faltaba por escuchar»

«Porque además trata de descargar responsabilidades de un grupo de militares fascistas con el apoyo de la dictadura nazi de la época para dar un golpe de Estado sangriento, una guerra posterior de tres años y una dictadura posterior de cuarenta que son detalles que a la señora Aguirre se le olvida dar por lo que sea«, destacaba Iñaki López sin cortarse.

«Están en ello, nunca son fáciles los análisis históricos y los hechos traumáticos en ningún país pero en este es muy claro. Es decir se proclama una República de la forma más pacífica que se ha producido un cambio de régimen en cualquier país del mundo y el rey Alfonso XIII silbando diciendo ‘ahí os quedáis’. Luego lo que se produce es un golpe de Estado fascista y lo que se ha penado es la represión posterior», apostillaba por su lado Chema Crespo.

Tras ello, María Claver volvía a tratar de dar la cara por Esperanza Aguirre. «El revisionismo va por barrios, cada uno revisa la historia como le da la gana. A mí me parece que la historia está ahí para los historiadores que son los que deben reflexionar sobre ello y los demás dedicarnos a las cosas de hoy en día», destacaba la colaboradora.

Pero Iñaki López insistía en su crítica a la ex presidenta madrileña. «Lo que es indudable y lo que todos deberíamos tener claro es quién nos regaló cuarenta años de dictadura genocida y corrupta que son los que dieron el golpe de Estado», sentenciaba el presentador.