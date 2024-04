Iñaki López, en el disparadero por lo que señala del fichaje de Broncano: «Populismo y demagogia»

El fichaje de David Broncano por RTVE está dando mucho que hablar. Y es que toda la guerra interna que se ha vivido en la Corporación para sacar adelante la contratación del humorista para luchar contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos está generando mucho debate. Uno de los que no dudó en criticar el presupuesto que destinará RTVE en ‘La resistencia’ ha sido Iñaki López.

Según se ha apuntado, RTVE desembolsará 28 millones de euros por las dos temporadas de ‘La resistencia’ en el access prime time de La 1. En concreto, el espacio de David Broncano tendrá un coste de 87.000 euros por entrega, lo que supone unos 23.000 euros menos que lo que cuesta actualmente ‘4 estrellas’, cuyo presupuesto es de 110.000 euros por capítulo.

Pues bien, Iñaki López no dudó en manifestarse en contra del dinero que va a pagar RTVE por el fichaje de David Broncano. «La de cosas realmente importantes y urgentes que se pueden hacer con 28 millones de euros de dinero público», escribía el presentador de ‘Más vale tarde’.

Un argumento demagógico pues cabe recordar que el presupuesto de RTVE es algo cerrado y que independientemente de para lo que se use, no es dinero que salga de otras partidas del Estado y que por ende pueda ser utilizado para otras cuestiones como pide Iñaki López.

Por ello, son muchos los que no han dudado en contestar a Iñaki López criticando que utilice la demagogia para atacar a TVE cuando él sabe perfectamente cuales son los costes de los programas en televisión y como son los presupuestos de las cadenas públicas pues el presentó en ETB.

Javier Olivares responde alto y claro a Iñaki López

Uno de los más beligerantes ha sido Javier Olivares, que ya expresó su opinión del fichaje de David Broncano, no ha dudado en tirar por tierra y desmontar el mensaje de Iñaki López. «Con todos los respetos, este tipo de comentarios me resultan un tanto demagógicos. Porque no es una subvención especial: sale de los presupuestos de TVE Se podría debatir si gastarlos en Broncano o en series, otros programas. Sin más», le responde el director y creador de ‘El ministerio del tiempo’.

«Y si la publicidad de TVE no hubiera desaparecido para beneficio de las privadas, daría para diez Broncanos más. E incluso alguna temporada de El Ministerio del Tiempo. Este tipo de comentarios son el preludio de pedir que desaparezca la televisión pública. Total», sentenciaba Javier Olivares.

Pero no solo Javier Olivares, son numerosos los usuarios que no han dudado en tachar de «populismo barato» y «demagogia» la reacción de Iñaki López al fichaje de David Broncano por RTVE.

Me parece fuerte este tuit simplón de un profesional del sector que viene de ETB, la verdad. Debería saber más sobre la financiación de RTVE y que genera una industria cultural en la que él mismo participa. De hecho, de TVE se quitó la publi para que pudiera existir su canal… https://t.co/646Tk7YXYl — Borja Terán (@borjateran) April 10, 2024

Con el dinero que no es público también se podría hacer algo mejor que entretener con unas hormigas y un corrillo de gente opinando sin saber en una tertulia. — Carlos (@carlosgaper) April 10, 2024

Sí, entre ellas devolver la publicidad a TVE que seguro que en donde trabajas les gusta la idea.

Pero más allá de eso @_InakiLopez_ , en esa decisión hay un compañero tuyo de profesión y un equipo de gente que alimenta a sus familias y sale del presupuesto de pgms. https://t.co/rFJzus0pyD — Iñigo Pérez (@ipt34) April 10, 2024

Ese dinero es parte del presupuesto asignado a RTVE. Se puede gastar en un proyecto, en otro o en quince. OK a que no te guste, pero no se ha quitado de partidas contra el cáncer, carreteras o educación primaria. Flaco favor para un profesional de la informacion ponerse demagogo https://t.co/NdFjSeNeYQ — Miguel Ángel (@Miguel_R_Lopez) April 11, 2024

Esos 28M van en los presupuestos de RTVE e irian para otro programa si no, es decir una reducción a la absurda



La subvención de 15M que se dio a las privadas en 2020 para aumentar su cobertura del 90% al 96% también se podría haber usado para cosas más importantes puestos así https://t.co/m1acVcByAr — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) April 10, 2024

Dijo Fabra cuando cerró Canal Nou. O lo que podría decir Pradales para cerrar EITB.



Populismo baratísimo. https://t.co/hhZasL22VC — Carlos Sobrín (@CGSobrin) April 10, 2024

Suenan los tambores de guerra en Atresmedia. Están nerviosos. Hacen populismo. https://t.co/i1GncYxluE — Josean Telemóveis (@joseantlmv) April 10, 2024

Esto es tan demagogo, y mira que suelo coincidir con Iñaki, pero en esto no. TVE, de hecho, ahorra dinero en esa franja poniendo a La resistencia en lugar de lo que tienen. https://t.co/Yz0heKARUZ — Asier Manrique (@AsierManri) April 10, 2024

Broncano ha fichado por TVE y ha salido la cifra final de lo que supone la contratación del programa -todo un equipo- por 2 años. Y la gente se escandaliza.

Pero si dividimos por programa la cifra es irrisoria. Crónicas marcianas costaba más hace 20 años.



La cosa es criticar https://t.co/CFHCl8BojU — JP Pérez-Padial (@Jp3motril) April 11, 2024