Javier Olivares dice no ser fan de Broncano y no puede evitar dejar este alto recado a TVE

Tras un es de idas y venidas y con una guerra interna como nunca ha habido dentro de RTVE, este miércoles el Consejo de Administración ha cerrado finalmente el fichaje de David Broncano para llevar ‘La resistencia’ al access de La 1 para luchar contra ‘El hormiguero’. Un fichaje que está dando mucho que hablar y sobre el que se ha pronunciado Javier Olivares.

El creador de ‘El ministerio del tiempo‘ ya se manifestó hace un mes sobre la guerra que vivía RTVE por el fichaje de David Broncano a raíz de los ceses de José Pablo López y Elena Sánchez y el nombramiento de Concepción Cascajosa como presidenta interina de RTVE.

Después de que Iñaki López se haya mostrado crítico con la contratación de David Broncano por parte de RTVE, Javier Olivares también ha querido dejar clara su visión sobre la llegada del humorista al access de La 1 a partir de la próxima temporada.

En su primer mensaje en su cuenta de «X», Javier Olivares deja claro que él no es fan de David Broncano pero su fichaje por RTVE le parece bien por varios motivos. «No soy precisamente fan de Broncano, pero me alegro: – por la habilidad final de conseguirlo en un campo lleno de minas. que, me guste o no (y como bien dice, como siempre Borja Terán), Broncano es autor y sello propio. Y de eso no sobra en la 1», recalca.

La profunda reflexión de Javier Olivares sobre las audiencias en TVE

Pero lejos de quedarse ahí, Javier Olivares también reflexiona sobre lo que está sucediendo en torno al fichaje de Broncano por la cadena pública y su lucha con Pablo Motos. «Toca reconceptualizar dos términos: audiencia y TVE. Me parecen muy optimistas los que piensan que va a competir con Motos en audiencia. Como me parecen MUY TORPES los que creen que competir es sólo cuestión de audiencia«, asevera.

«Y MÁS TORPES todavía los que creen que la audiencia se gana de un día para otro. Sin publicidad ni posibilidad de grandes promociones (que los otros si tienen) se trata de sembrar. De crear un sello. De hacer que la tele pública sea para todos, sean de la generación que sean. Y que siempre crea que su público es inteligente. Poco a poco y sin ansiedad. Ésa es la manera. Y aguantar mientras truene. Exactamente, como está haciendo la 2″, sentencia Olivares.

«¿Competir? Siempre. Pero no sólo se compite en audiencias. Se compite en prestigio, calidad, críticas, proyección… Y no a cualquier precio ni usando las mismas armas que las privadas. Yo vengo de dos TVE. La que competía y ganaba (cuando hice la primera temporada de Isabel) Y la que no ganaba en audiencias del día siguiente pero era diferente ganaba las batallas después (El Ministerio del Tiempo). En las dos, orgullo y sentido de pertenencia a TVE fueron claves. Sin ellos, todo se pierde como lágrimas en la lluvia. Que no se pierdan. Nunca», concluye el director de series.

