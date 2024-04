Javier Olivares clama al cielo por este rótulo de ‘Al Rojo Vivo’ y se despacha contra Ferreras

No hay duda de que Javier Olivares, el creador de ‘El ministerio del tiempo’ no tiene pelos en la lengua. El director de series es muy activo en redes sociales y no tiene ningún reparo en mojarse en política como ha demostrado en numerosas ocasiones. Ahora también demuestra que no tiene problema en criticar a otros profesionales de la televisión como Antonio García Ferreras.

Así, después de que en las últimas semanas Javier Olivares haya estado pronunciándose sobre la guerra interna que se ha vivido en TVE por el fichaje de Broncano; ahora el guionista y director no ha dudado en opinar sobre lo que ha visto este viernes en ‘Al rojo vivo’.

Y es que Javier Olivares no ha podido contenerse al ver uno de los rótulos que se han podido leer en la entrega de ‘Al rojo vivo’ de este 26 de abril. Un rótulo sobre las críticas y ataques que se están lanzando entre el PP y el PSOE sobre las familias de sus líderes a raíz de la decisión de Pedro Sánchez de reflexionar sobre si seguir siendo el Presidente del Gobierno o no.

El rótulo de ‘Al rojo vivo’ que cuestiona Javier Olivares

Dicho rótulo rezaba lo siguiente: «La sagrada familia pero solo si es la mía». Junto a él el siguiente texto: «PP ha agitado a la mujer, al suegro y al hermano de Sánchez; PSOE a la mujer, a la hermana y cuñado de Feijóo». Todo ello mientras Ferreras entrevistaba a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno.

Tras ver dicho rótulo, Javier Olivares ha sido contundente contra La Sexta y Antonio García Ferreras a través de su cuenta de «X». «La Sexta, esa cadena de izquierdas. Y Ferreras su mesías y mago de la equidistancia trilera. Es burdo, pero vamos a por ello», escribía el creador de ‘El ministerio del tiempo’ e ‘Isabel’.