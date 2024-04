Antonio García Ferreras paraliza La Sexta por lo de Pedro Sánchez y su sentencia es irrefutable

Pedro Sánchez ha dado un vuelco a toda España este miércoles cuando ha publicado una carta en el que anuncia que podría valorar su dimisión y que se retira de la vida pública hasta el lunes tras los «ataques» y las «falsedades» contra su mujer, Begoña Gómez. Una carta que ha pillado a todas las televisiones con programas en directo. Era el caso de La Sexta con ‘Más vale tarde’ donde incluso se ha colado Antonio García Ferreras después de que otros colaboradores como Gonzalo Miró se manifestaran.

Así, el director y presentador de ‘Al rojo vivo’ llamaba en directo al espacio que presentan Iñaki López y Cristina Pardo para dar su visión sobre esta carta de Pedro Sánchez y lo que puede suponer que el Presidente del Gobierno tire la toalla.

«La verdad es que esta carta no la encontramos en ninguna parte del anual de Resistencia. Esto ha llamado la atención incluso de sus adversarios políticos que dicen que esto es una estrategia electoral de cara a las próximas elecciones. ¿A ti qué te parece, cómo se te ha quedado el cuerpo?», le preguntaba Iñaki López a su compañero.

«Ahora mismo nadie lo sabe. Efectivamente Iñaki esto quiebra absolutamente el manual de resistencia habitual de Pedro Sánchez de resistir ante todo. Y ahora no sabemos si va a resistir o no, la cuestión es que va a debatir sobre si sigue o si se aparta. Lo paradójico de todo esto que es absolutamente inédito es que son cuatro días de reflexión donde este asunto político va a monopolizar el debate de España», destacaba Antonio García Ferreras.

«A mí me gustaría saber Antonio si crees que esto de alguna manera se puede interpretar como una decisión desde el punto de vista humano pensando que si él se va puede frenar las investigaciones o las andanadas políticas contra su mujer», le cuestionaba Cristina Pardo.

Antonio García Ferreras, alto y claro sobre la denuncia a la mujer de Pedro Sánchez: «Es chapucera»

A lo que García Ferreras se mostraba un tanto dubitativo. «Es algo que tendremos que descubrir porque hoy ha habido un salto cualitativo. Pero el salto cualitativo es una denuncia muy chapucera. La denuncia es una denuncia de la ultraderecha pero hecha con corta y pega de recortes de medios de comunicación y algunos de los recortes con noticias falsas. Entonces no parece que sea el elemento y el factor más determinante«, aseveraba.

«Pero es verdad que yo he hablado con magistrados y expertos y la denuncia no parece ser una denuncia especialmente sólida, otra cosa es que esto sea una jugada preventiva por lo que pueda venir», añadía Antonio García Ferreras. «Y no olvidéis que Antonio Costa, primer ministro de Portugal hizo algo parecido hace unos meses, se retiró después de unas denuncias de corrupción en el entorno de su gabinete y después convocó elecciones», concluía.