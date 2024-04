El vaticinio de Gonzalo Miró ante lo que va a pasar con Pedro Sánchez en ‘Más vale tarde’

Este miércoles a última hora de la tarde Pedro Sánchez ha publicado una carta para la ciudadanía en sus redes sociales en la que anuncia que se retira de la vida pública y que comparecerá el lunes 29 y reflexionará sobre si renuncia a ser Presidente del Gobierno tras las informaciones que están afectando a su mujer Begoña Gómez. Un asunto que ‘Más vale tarde’ ha tratado en directo con Gonzalo Miró o Afra Blanco.

Tras hacerse eco de la carta publicada por el Presidente del Gobierno, Cristina Pardo e Iñaki López preguntaban a sus colaboradores si creen que esto puede suponer que Pedro Sánchez disuelva las cortes y convoque nuevas elecciones. «Esto no va a parar, si se va Pedro Sánchez esto continuará con quien venga después, hemos iniciado una deriva en política que no sabeos donde nos va a llevar o sí», aseveraba Iñaki López.

Justo después era Gonzalo Miró el que se pronunciaba alto y claro sobre esta noticia de impacto. «El tono de las legislaturas lo suele marcar la oposición. Esto le interesa mucho a la derecha. El PP no sabe asumir las reglas de la democracia, no sabe asumir que las urnas no le han dado el poder de gobernar estos cuatro años y está dispuesto a arrasar con absolutamente todo sin ningún tipo de moralidad», destacaba el colaborador.

«A mí si realmente a Pedro Sánchez le da por tirar la toalla por este asunto que le toca personalmente creo que sería un grave problema para la democracia y diría bastante poco de que vivamos en un país donde realmente seamos los ciudadanos quién elegimos a nuestros dirigentes», añadía Gonzalo Miró.

«Si que hace falta más nivel desde luego en la política española», apostillaba Iñaki López después de escuchar a su colaborador y de hacerse eco de las palabras de Teresa Ribera, la vicepresidenta del Gobierno y de otros mensajes. «A mí es un anuncio que me parece interesante políticamente porque humaniza la situación que él está viviendo con respecto a su mujer y él humanamente puede pensar que frena las investigaciones aunque no sea así», añadía Cristina Pardo.