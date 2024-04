Gonzalo Miró frena lo que Juan del Val señala para desmentirle en ‘La Roca’: «Esto es grave»

Este domingo, ‘La Roca‘ ha abordado la última hora en torno a Mónica Oltra después de que la justicia haya archivado su implicación en el caso de los abusos de su ex marido a una menor. Un asunto que ha motivado que Gonzalo Miró y Juan del Val hayan vuelto a vivir un desencuentro.

En un primer momento, Juan del Val ponía el foco en cuando debe dimitir un cargo público si es imputado en alguna causa o se le está investigando. «Yo no creo que a Mónica Oltra haya que pedirla perdón por haber exigido su dimisión. Mónica Oltra tenía que dimitir según las exigencias de la propia Mónica Oltra a otras personas con casos similares», destacaba el colaborador.

«Yo no creo que el baremo para dimitir esté en la imputación pero tú también te tienes que marchar cuando a ti te imputan si lo pides en otros casos», insistía el escritor. Además, Juan del Val recalcaba que Mónica Oltra se fue porque Ximo Puig le obligó a irse de una manera atroz.

Después, era Gonzalo Miró el que tomaba la palabra para dejar claro lo que pensaba que habían hecho con Mónica Oltra. «Es que a mí me parece muchísimo más grave de lo que estamos hablando», exponía el colaborador. «Yo he escuchado Juan varias declaraciones de ella diciendo que no había que dimitir por estar imputado, que dependía de la imputación. Hay varias y cualquiera que lo busque lo puede encontrar», le corregía Gonzalo a Juan del Val.

«Pero independientemente de todo eso, esto es grave porque todo este caso ha contribuido en el cambio de Gobierno de la Comunidad Valenciana. Esto es un caso de lawfare de manual. Cuando hubo un acuerdo del PSOE y Junts y había gente que se llevaba las manos a la cabeza porque desde Cataluña se hablaba de Lawfare, esto es lawfare», defendía Gonzalo.

«A esta mujer más allá del daño personal que se le ha hecho hay que decir que todo esto ha servido para que se cambiase el gobierno en la Comunidad Valenciana. Y ya no gobierna el pacto del botánico, ahora gobierna el PP con Vox. Esto es bastante más grave que si lo que dijo ella en su día. Es un caso de lawfare de manual. Jueces jugando a la política», insistía Gonzalo Miró.

Juan del Val y Gonzalo Miró, a la gresca por Mónica Oltra

Y justo después, Juan del Val trataba de contradecir lo que había dicho su compañero. «Podemos estar de acuerdo o no porque luego la gente vota y vota lo que quiere. ¿De qué manera interviene Ximo Puig en que Mónica Oltra dimitiera?», le preguntaba. «En lo que podría afectar todo esto en el pacto del botánico», respondía Gonzalo.

«Tú dices que la responsabilidad está en lo que dijo Mónica Oltra y lo que hizo Ximo Puig, yo no lo creo», aseveraba Gonzalo Miró. «Yo creo que esto es un acoso y derribo a una mujer para cambiar un Gobierno», volvía a defender el colaborador. «Ahora ya es tarde y hay que pedirle perdón a Mónica Oltra, pero el Gobierno ya está en otras manos», destacaba. «Estás presuponiendo que todo esto afectó al Gobierno», le contestaba Juan del Val.

«¿Crees que no influyó en las elecciones?», le preguntaba Gonzalo. «Decirlo categóricamente que influyó es tu opinión y que el Gobierno de la Comunidad Valenciana por el caso de Mónica Oltra es mucho decir», sentenciaba Juan del Val.