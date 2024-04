Carlos Franganillo opina con esta máxima claridad sobre el fichaje de David Broncano por TVE

Parece que Carlos Franganillo tiene una opinión muy clara sobre el acuerdo contractual al que ha llegado TVE con David Broncano. El presentador de ‘Informativos Telecinco’, que se despidió en diciembre de la cadena pública, se ha pronunciado sobre su llegada a la programación de La 1 en la próxima temporada.

Así, el que fuera presentador del ‘Telediario 2’ no ha dudado en compartir lo que opina del controvertido fichaje de David Broncano por RTVE cuando le han preguntado por ello. «Me parece un tío muy ingenioso, muy rápido. Y creo que el programa es muy interesante, de verdad», señala el periodista sobre ‘La Resistencia’ en una entrevista para The Objective.

Aun así, Carlos Franganillo confiesa no ser un seguidor habitual del formato que aún continúa emitiéndose en Movistar Plus+. «No lo veo tan a menudo, más bien veo fragmentos que me llegan sobre todo a través de redes sociales», aclara el presentador de ‘Informativos Telecinco’.

Carlos Franganillo, sobre David Broncano: «Tiene un sello muy definido»

También se le ha preguntado por los efectos que tendrá su incorporación en el ente público. «No tengo ni pajolera idea, la verdad. No hago predicciones porque no tengo ni idea», sentencia el periodista, que aclara por encima de todo que lo que destaca del jiennense es que es «un autor».

«De alguna manera él y su equipo tienen un sello muy definido. Eso es bueno en televisión», incide Carlos Franganillo, para acabar hablando sobre la decisión de TVE. «No me meto en si esto es conveniente, no conveniente, no voy a entrar en eso. Pero sí creo que muchas veces la televisión en España es más homogénea y hay menos atrevimiento, y menos personalidad», recalca el comunicador.

Según Franganillo, ‘La Resistencia’ podría ser un factor diferencial para TVE entre una parrilla llena de «concursos clónicos, un montón de programas clónicos y tertulias infinitas». «Todo se parece a todo también porque la industria audiovisual ha cambiado y cada vez queda menos espacio para la televisión en directo», señala el presentador.

«Tú puedes invertir un montón de dinero en una gran serie, en una gran película, la emites a las 22:00 de la noche y la audiencia es muy baja. Sin embargo, en una plataforma ese mismo producto a lo mejor es el producto más visto», termina añadiendo Carlos Franganillo sobre «la lucha» contra el streaming que vive la televisión tradicional.