Carlos Franganillo anuncia la expulsión de este rostro de ‘Informativos Telecinco’ y la razón

Carlos Franganillo confirmó en el informativo de este miércoles que Xavier Colás, enviado especial de El Mundo y corresponsal también para Telecinco en Rusia, ha sido expulsado por las autoridades rusas después de 12 años trabajando allí sin problemas hasta ahora.

Sin embargo, su visado ha sido revocado y deberá salir del país de forma inminente: «Rusia no renueva el permiso al periodista Xavier Colás. Las autoridades rusas rechazan la renovación y eso supone su expulsión del país en la práctica», indicó y lamentó el presentador de ‘Informativos Telecinco‘.

«Las autoridades rusas no van a permitir que el colaborador de Telecinco, corresponsal de El Mundo, continúe su labor periodística en Moscú», añadió. Eso significa que no se le volverá a ver informando desde allí, Además, Carlos Franganillo explicó el detonante por el que se le ha denegado la renovación de su permiso de residencia en Rusia.

El también director de ‘Informativos Telecinco’ reveló que, hace muy poco tiempo, Xavier Colás recibió un requerimiento de la policía del país «por cubrir una protesta de mujeres de soldados rusos» contra el régimen de Putin.

El propio Xavier Colás dio cuenta de su marcha de Rusia en redes con esta publicación: «Después de 12 años informando desde Moscú las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y sólo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada. Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede. Un corresponsal tiene que ser alguien que escribe sin miedo sobre el gobierno como si el gobierno no le vigilase y que al mismo tiempo escribe con cuidado sobre gente corriente como si de verdad pudiesen leerle al día siguiente. Nunca al revés».