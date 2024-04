Esperanza Aguirre explota por lo ocurrido con su marido en la boda de Almeida: «En ese momento…»

Esperanza Aguirre ha explotado contra su marido este lunes en ‘La mirada crítica’. La ex política conectó en directo con Ana Terradillos para aclarar las polémicas declaraciones de su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés tras la boda de Almeida este sábado. Y es que la pareja acaparó la atención de todos los medios a su salida.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid paró su coche para charlar con los medios tras la celebración, pero rápidamente fue interrumpida por su marido, que aseguró entre risas que había «bebido mucho». «Mi marido hace unas bromas que no tienen ninguna gracia… Lo dice para hacerme rabiar», explicó Aguirre este lunes en el programa de Telecinco.

Esperanza Aguirre: «No me hace ninguna gracia»

Y aunque en un primer momento la popular lo intentó excusar, Esperanza Aguirre acabaría explotando contra su marido en pleno directo. «¿Ha visto que yo me parta de risa?… En ese momento me hizo gracia, ahora ya no me hace ninguna gracia», espetó muy seria la política después de que Ana Terradillos recordase el momento en el programa.

Esperanza Aguirre y Ana Terradillos en ‘La mirada crítica’

Aguirre tampoco se cortó en dejar las cosas claras a su cónyuge, llegando a bromear incluso con una posible separación. «Vamos a celebrar bodas de oro, pero veremos a ver si llegamos porque son en octubre», advirtió la expresidenta, que quiso aclarar también el motivo de las declaraciones.

Al parecer, según confesó Esperanza Aguirre en ‘La mirada crítica’, ella no fue la que tuvo la idea de parar el coche para atender a la prensa, sino que fue su pareja quien quiso frenar y atender a los medios. «Entonces, él dijo esa gracieta», explicó la íntima amiga de Almeida, que en su momento también estalló contra su pareja.

Ana Terradillos se pronunció entonces y le pidió a la política que no rompiese su matrimonio por este incidente, pero entre broma y broma, Aguirre parecía muy decidida a contar su versión. «Pues sí, porque le dije ¡¿Por qué has dicho eso?! y me dijo que no lo sabía», explicó la popular, aún muy enfadada por el comentario de su marido.