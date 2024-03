El incidente de Ana Terradillos por el que ha aparecido así en pantalla en ‘La mirada crítica’

Este martes 12 de marzo Ana Terradillos sorprendía a la audiencia de ‘La mirada crítica’ dándoles la bienvenida, como cada mañana, pero con un dedo vendado. Y es que la presentadora había sufrido un accidente que le había llevado a Urgencias apenas unas horas antes de ponerse al frente del programa de Telecinco.

«¿Cómo estáis?», les preguntaba la comunicadora a los colaboradores de la mesa que la iban a acompañar durante la mañana. «Mejor que tú», le respondían ellos, fijándose en la lesión de la mano de la presentadora. En ese momento, ella misma explicaba el incidente que había sufrido y por el que había tenido que acudir de urgencia al hospital.

«Pues, ando… Bueno, a mi madre se lo voy a explicar, que no se lo he contado», comenzaba diciendo Ana Terradillos, antes de proceder a relatar los hechos. «Es que ayer tuve un incidente en el parque con los perritos y me mordió un perro, explicaba la periodista a la audiencia, dejando muy sorprendidos a todos sus compañeros.

El agradecimiento de Ana Terradillos al personal sanitario

Ana Terradillos presenta ‘La mirada crítica’ con un dedo vendado.

Acto seguido, la presentadora siguió relatando su incidente: «Me mordió un perro, también le mordió a Trufita, mi perra. Se enzarzaron e hice lo que no se debe hacer. ¿Qué es? Meter la mano. Entonces me dio un bocado». Después, aprovechaba para destinar unas palabras de agradecimiento hacía el personal sanitario que le había atendido en el hospital: «Dicho esto, muchas gracias a todo el personal sanitario no solo por cómo me atendieron, sino por cómo atienden a todo el mundo».

«La Fundación Jiménez Díaz estaba ayer que no les quiero contar cómo estaba. Médicos jóvenes, con muchísimas ganas, de verdad, ¿eh? Creo que siempre es bueno subrayar la labor que hacen nuestros médicos. Más deberían pagarles a estos señores por toda la labor que hacen de forma habitual todos los días», reivindicaba Ana Terradillos en ‘La mirada crítica’, antes de dar comienzo el programa.