Eduardo Inda cruza la raya con Ana Terradillos tras su falta de respeto en directo

Eduardo Inda y Ana Terradillos han tenido un pequeño rifirrafe este lunes en ‘La mirada crítica‘. Y es que el colaborador del programa no ha podido soportar que la presentadora le intentara corregir cuando estaba lanzando una de sus opiniones y no dudaba en pararle los pies a Terradillos.

La nueva petición de Puigdemont al Gobierno fue uno de los grandes temas de ‘La mirada crítica’ este lunes. El programa de Telecinco puso sobre la mesa de debate el tema de los impuestos en Catalunya. «Un sistema bilateral que es lo que piden los nacionalistas catalanes para establecer un sistema de gestión y recaudación 100%. El gobierno dice que no, que hasta ahí no va a llegar», adelantó Ana Terradillos.

«Estos mensajes hay que interpretarlos en un contexto de competición entre ERC y Junts», señaló entonces una de las colaboradoras. Entonces, la presentadora quiso dejar el tema para más tarde. «Luego hablaremos de lo que ha dicho Marta Rovira, pero fácil no se lo están poniendo al ejecutivo, están todo el día apretando», comentó la presentadora antes de ser interrumpida por Eduardo Inda.

«¿De quién depende Pedro Sánchez?», preguntó de forma retórica Inda. Sin embargo, Ana Terradillos no tardó en recoger las palabras de su compañero de programa. «Hacía mucho que no lo decías, dilo», señaló la conductora de ‘La mirada crítica’. «Pues ya está, él para seguir en Moncloa va a descuartizar, ya se está descojonando, hablando mal y pronto, al estado y va a seguir descojonándolo, es evidente», explicó el director de Okdiario.

Pero estas últimas palabras del tertuliano hicieron que Terradillos se llevase las manos a la cabeza. «Habla bien, hombre», espetó la comunicadora afeando el comentario de Eduardo Inda. Lo que no sabía es que el periodista no iba a quedarse de brazos cruzados ante su llamada de atención. «Yo hablo como me da la gana», sentenció el colaborador muy serio.

Lejos de dejarlo pasar, el Inda acabó estallando con la presentadora. «Eso lo entiende todo el mundo, a ver si va a resultar ahora que eres mi madre. Está descojonando al estado», señaló el periodista, que no pensaba relajarse para seguir explicando su punto de vista sobre el asunto.