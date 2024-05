Iñaki López deja esta inapelable reflexión sobre el ganador de ‘Pasapalabra’ y su pago a Hacienda

No hay duda de que la victoria de Óscar Díaz en ‘Pasapalabra’ y que haya completado el Rosco llevándose el bote de 1.816.000 euros está dando para mucho. Este viernes, ‘Más vale tarde’ debatía sobre ello con Iñaki López y Cristina Pardo junto a sus colaboradores, centrado en el dinero que se lleva Hacienda del premio del concursante.

Y es que después de que Óscar Díaz se haya mostrado encantado de tener que pagar a Hacienda con lo que ha ganado del bote de ‘Pasapalabra’ en numerosas entrevistas como la de El Televisero, el espacio de La Sexta quiso saber lo que tenía que decir sobre este asunto el economista y habitual colaborador de la cadena, Gonzalo Bernardos.

En este sentido, el economista no dudó en cuestionar la actitud de Óscar Díaz. «Se equivoca. Creo que es injusto que a Óscar se le grave más de lo que se le gravaría por ganancias en Bolsa e inmobiliarias. Y creo que hay que darle ejemplo a la población porque, en España, nos sobran listillos y nos faltan inteligentes», sentenciaba Bernardos tras escuchar las palabras de Óscar Díaz.

Tras escuchar a Gonzalo Bernardos, Cristina Pardo reconocía que le parecía llamativo que «estemos en un país que se considere un mérito decir que uno está encantado de pagar los impuestos que le corresponden». A lo que Iñaki López luego lanzaba una poderosa reflexión sobre cuál es el debate en torno a todo esto.

La reflexión de Iñaki López sobre pagar impuestos

«El debate es otro cuando estamos en un país donde no hemos tenido tampoco mucho ejemplo, donde el antiguo jefe de Estado ha invadido impuestos, donde uno de los partidos de Gobierno ha pagado su sede en B pues al final a la gente le parece que no pagar impuestos forma parte del deporte nacional, si lo hace la gente de arriba como no lo vamos a hacer nosotros», recalcaba Iñaki López.

Después era Beatriz de Vicente la que cuestionaba que Hacienda se llevara tanto porcentaje de lo que se ingresa. «Bueno esto tiene que ser progresivo», le replicaba el presentador. «Pero eso duele para un bolsillo medio», insistía la abogada. «Pero luego te lo revierte», defendía Afra Banco. «A mi me encantaría ver donde se revierte porque yo creo que la gente se lo lleva calentito», sentenciaba la abogada y criminóloga.

Justo entonces se producía un debate sobre lo necesario que es pagar impuestos para tener una buena sanidad y educación públicas. Algo que Beatriz de Vicente volvía a cuestionar poniendo de ejemplo lo mucho que había que tenido que esperar su madre que la llamaran de la sanidad pública. «El tratamiento de un cáncer es una cosa carísima y en este país lo tienes gracias a la sanidad pública, en EEUU te mueres en una esquina», le espetaba Iñaki López a su colaboradora.