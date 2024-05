¿Cuánto dinero exacto se queda Hacienda del bote de ‘Pasapalabra’ que ha ganado Óscar Díaz?

Tras un año y un mes desde que Rafa Castaño hiciera historia de la televisión al llevarse el bote más alto de ‘Pasapalabra’ de 2.272.000 euros; el concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3 ha vuelto a entregar otro bote millonario este miércoles 15 de mayo, en concreto de 1.816.000 euros.

Tras un reñidísimo duelo ha sido Óscar Díaz el que ha conseguido completar el Rosco y acertar las 25 palabras en el que ha sido su entrega 157 frente a Moisés Laguardia, que se ha quedado a 22 aciertos en su programa número 245. Un rosco que tu también puedes intentar completar aquí.

Cabe recordar que los ganadores de los botes de ‘Pasapalabra’ tan solo se llevan el dinero del mismo, es decir no reciben la cuantía que han conseguido a lo largo de su estancia en el programa. Ese dinero solo lo reciben si los concursantes son eliminados. Que es lo que le ha pasado a Moisés Laguardia, que se va del concurso con 160.800 euros.

Como suele ser habitual que cada vez que alguien se lleva el premio de un concurso; los espectadores se preguntan cuanto dinero de la cuantía total se lleva Hacienda. Hay que decir que todos los premios en metálico de la televisión incluyen una retención del IRPF del 19% como adelanto de los impuestos que hay que pagar en la renta. Después, al hacer la declaración el ganador deberá pagar el porcentaje restante, en función de la cuantía del premio y de la comunidad autónoma en la que lo tribute.

El dinero que se lleva Hacienda del bote de ‘Pasapalabra’

El 19% de 1.816.000 es 345.040 euros, una cifra que será retenida de inmediato por la productora de ‘Pasapalabra’. Por tanto, el dinero que recibirá Óscar Díaz de primeras en su cuenta por haber completado el rosco del concurso es de 1.470.960 euros.

No obstante, esto no es todo pues este tipo de premios no están exentos de tributar en el IRPF, ya que se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que hay que incluirlos en el apartado de la base imponible general en la declaración de la renta del año siguiente a su consecución. Aunque cabe señalar que ahí se tendrán en cuenta todos sus ingresos y no solo sus ganancias en el concurso de Antena 3.

En este caso, como Óscar Díaz reside en Madrid tributará por un lado un 24,5% de la escala estatal y, por otro, un 21% en su comunidad autónoma. En definitiva tendrá que tributar un 45,5% en total.

Es decir, la Agencia Tributaria estatal recaudaría 444.920 euros del premio y la Hacienda autonómica de Madrid 381.360 euros. Por todo ello, ambos organismos se quedarán con 826.280 euros del bote y a Óscar le quedaría un premio neto de 989.720 euros.