Antonio Rossi no se muerde la lengua y lo que suelta va por Jorge Javier y ‘Supervivientes’

Antonio Rossi ha criticado fuertemente lo que ‘Supervivientes’ y Jorge Javier Vázquez hicieron con Gorka Ibarguren en la gala once de este jueves. El vasco, muy afectado por el falso e irrefrenable rumor del beso con Marieta propagado por Kiko Jiménez, se tiró toda la Palapa intentado leer una carta hacia su novia Andrea para mostrarle sus sentimientos, pero al final no tuvo el momento de hacerlo porque no le dejaron.

Jorge Javier le cortó hasta en tres ocasiones y pidió quemar esa carta para que no diera tanto «por saco». Luego prometió que no iba a hacer falta que leyese esa misiva tan importante para él porque el equipo había preparado un vídeo sobre ello que, finalmente, no se emitió, siendo una gran falta de respeto hacia el concursante.

Y eso es precisamente lo que ha reseñado Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’. «Me dio mucha pena y en algún momento determinado me pareció una falta de respeto ya hacia Gorka. Todo lo que hicieron con la carta, no dejársela leer, reírse de ella, chotearse y ridiculizarlo de aquella de manera», ha sentenciado. «Parece que no le dejan ser como es», ha añadido el colaborador.

De esta forma, el tertuliano ha dado un tirón de orejas a la organización de ‘Supervivientes’ y, por ende, a Jorge Javier, que fue el que lideró esas mofas sobre la carta de Gorka y el que le censuró para leerla hasta tres veces.

Por su parte, Isa Pantoja se ha mostrado en línea con Antonio Rossi: «Que no se resuma el concurso de Gorka en si hubo beso o no porque ha sido muy capaz como superviviente y también ha generado sus tramas. Es decir, que no solamente ha hecho supervivencia, es un concursante bastante completo y me da mucha pena que todo eso se vaya a quedar en la nada por un beso en la comisura».