Paz Padilla irrumpe en este programa de TVE mientras sus ex compañeros de ‘Sálvame’ le linchan

Este viernes Paz Padilla dio el salto de Telecinco a TVE. La cómica y actual colaboradora de ‘TardeAR’ concedió una entrevista a la sección ‘plano secuencia’ del programa ‘Mañaneros’ para promocionar su nuevo libro y, de paso, hacer balance de su extensa carrera profesional.

La que no se perdió esta entrevista fue su excompañera de ‘Sálvame’, Lydia Lozano, colaboradora del magacín matinal presentado por Jaime Cantizano. Pese a que su relación es nula desde que Paz Padilla abandonara abruptamente el programa vespertino de Telecinco tras un duro enfrentamiento con Belén Esteban, la periodista no dudó en alabar la trayectoria de Paz Padilla.

«Lydia, te deberías ir a la India con Paz», le sugirió el presentador. La colaboradora reconoció que ese podría ser «un viaje muy intenso». Pese a esto, describió a la gaditana como una mujer «generosa» que «ayuda mucho» a su familia. Por ello le deseó «todo el éxito del mundo» y recordó que «ha dado momentazos en televisión».

🤓Paz Padilla en 'plano secuencia'



La actriz y presentadora responde al test más intenso de la televisión



🧵parte 2@AsierNavarro_#Mañaneros17M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/lwxChoZ3BJ — Mañaneros (@MananerosTVE) May 17, 2024

Los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ cargan contra Paz Padilla

Los que no hablan tan bien de Paz Padilla son el resto de sus excompañeros de ‘Sálvame’, la mayoría de los cuales el pasado miércoles estrenaron ‘Ni que fuéramos’ en Canal Quickie. Fue precisamente en este programa donde no dudaron en cargar contra la humorista, de la que no tienen un buen recuerdo.

«Parece que reniega del programa como si le diera vergüenza», comentó María Patiño durante la primera entrega de ‘Ni que fuéramos’. Y a la presentadora no le falta razón, pues su compañera dice haber superado ya esa etapa en ‘Sálvame’, donde reconoció hacer cosas que no le agradaron en absoluto.

También en este nuevo programa, Lydia Lozano comentó que había leído entrevistas a Paz Padilla en las que «ponía a parir» al equipo de ‘Sálvame’. «Ella dice que no haría una tele donde se hace daño a las personas», añadió María Patiño a modo de crítica hacia su ex compañera.