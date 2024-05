El polémico excolaborador de ‘Espejo Público’ que denunció a su dirección salta a ‘Mañaneros’

Joaquín Torres ha protagonizado este lunes su vuelta a la televisión, y lo ha hecho de la mano del gran competidor de ‘Espejo Público’. El arquitecto ha dado el salto a TVE concediendo una entrevista exclusiva a Jaime Cantizano en ‘Mañaneros’, donde ha aclarado todo lo sucedido durante estos meses.

El ‘arquitecto de los famosos’ no ha podido evitar romper a llorar este lunes durante su entrevista a Jaime Cantizano. Primero fue su incendiaria salida de ‘Espejo Público’ en noviembre de 2023 después de abandonar el plató y denunciar el trato por parte del programa y su director, Alberto Díaz, pero más tarde llegó la muerte de su madre, los problemas judiciales y una grave crisis en su matrimonio.

«El dolor de mamá fue inhumano. Sufrió lo indecible», ha explicado Joaquín Torres entre lágrimas, llegando a recordar las últimas palabras de su madre. «Quiero morir en paz… ¿Qué tiene que pasar una madre para decir eso?», señalaba el nuevo colaborador de ‘Mañaneros’ entre sollozos, queriéndose pronunciar también sobre los problemas judiciales con su hermano, Julio Torres.

Joaquín Torres aclara su relación actual con Raúl Prieto y su demanda a ‘Socialité’

Joaquín Torres en ‘Mañaneros’

«Todas las demandas contra mi hermano son de mis padres. Mis padres eran enfermos y vulnerables. Mi madre se fue porque no aguantaba más el dolor físico ni el emocional», continuaba relatando el antiguo tertuliano de Susanna Griso, que lanzó entonces un negro augurio sobre su hermano. «Tendrá sus paraísos fiscales, pero su codicia no quedará impune», ha clamado Torres.

Algo que también ha querido aclarar en su vuelta a los platós después de tantos meses fue todas las especulaciones sobre los problemas en su matrimonio. «Quiero aclarar que no hay crisis con Raúl Prieto. Hay muchísimo dolor, porque han sido 5 meses muy duros, donde tenía un dolor físico que no me podía mover, donde me estaba tomando morfina, donde no tenía vida, pues lo acabas pagando con tu marido, al que tienes al lado, al que te cuida. Lo único que dije en un programa de televisión es que creía que tenía que tomar distancia para salvar nuestro matrimonio», asegura Joaquín Torres, que aún así tiene un nuevo conflicto abierto con su pareja.

Torres también ha utilizado su intervención en ‘Mañaneros’ para hablar de la demanda que ha interpuesto a ‘Socialité’ por haber emitido una grabación sin su permiso. «Raúl no está de acuerdo en muchas cosas que hago y al revés. La demanda que puse a ‘Socialité’, mientras él trabaja en Telecinco, fue algo muy conflictivo, pero al final tengo que defender mis derechos», ha manifestado el marido de Raúl Prieto.

«Él lo entendió, pero no está de acuerdo. Me pidió que no lo hiciera, pero le dije que no, porque he hecho muchas cosas, por cosas que tú me has perdido, que no han llegado a ningún lado. Nos respetamos, no hay ninguna crisis. La relación ha salido reforzada tras todas estas situaciones», ha sentenciado Joaquín Torres.