Joaquín Torres deja su puesto en ‘Espejo Público’ por las duras acusaciones de Susanna Griso

El plató de ‘Espejo Público‘ es a menudo testigo de momentos llenos de polémica y tensión. Pero este jueves por la mañana, el programa presentado por Susanna Griso, ha presenciado una encontronazo entre la presentadora y Joaquín Torres. Un cruce de opiniones subido de tono que ha acabado con la espantada del arquitecto en pleno directo, por las acusaciones de la presentadora.

Nando Escribano revelaba este miércoles en su sección de ‘Espejo Público’ una lista de los famosos que más seguidores falsos o comprados acumulan en sus redes sociales. Encabezando ese ranking, se encontraba Joaquín Torres, con el 36% de sus followers de Instagram siendo falsos. El arquitecto no se lo pensó y acudió la mañana del jueves a dejar las cosas claras al programa.

«Es como de risa, es como burlarse del espectador y de nosotros«, espetó el invitado a la presentadora en mitad de la entrevista. Aseguró que el programa de Antena 3 engaña a su público al calificar como «falsos» a ese rango de seguidores. «La televisión se ha llenado de personajes que no tienen oficio ni beneficio, nada más que venir aquí a hablar de los demás», apuntó Joaquín Torres, enfadado por lo que se especula más allá de su carrera profesional. Fue entonces cuando la cosa se puso seria.

El desplante de Joaquín Torres en ‘Espejo Público’

La conversación fue calentándose a medida que el invitado se despachaba contra la presentadora por las acusaciones del programa anterior. «Claro que me perjudica que se me compare con Carmen Lomana, con Camila o cómo se llame esa niña«, apuntó el arquitecto sobre el resto de famosas que componían el ranking. Torres, con libreta en mano, se ciñó a los datos para demostrar la veracidad de sus cifras en Instagram.

Joaquín Torres abandona el plató de ‘Espejo Público’

«Tengo más de diez publicaciones con más de 1 millón en cuatro meses. Ninguno de ellos tiene esto. Comparen y vean quien tiene perfiles falsos y compra, desde luego yo no», sentenció Joaquín Torres. Además, cargó contra los colaboradores del programa anterior que habían justificado su supuesta compra de seguidores excusándose en su edad. «Obviamente tengo que tomar medidas», advirtió el arquitecto.

Susanna Griso trató de tranquilizarlo, pero Joaquín estaba decidido. «Esto es hacer espectáculo de los colaboradores, y asumo que con él, con Ruben, no lo vais a hacer, pero conmigo tampoco», dijo justo antes de levantarse del sofá y abandonar el plató. «Joaquín, me duele que digas esto pero si te quieres ir», insistió la presentadora, lo que rápidamente vino seguido de otro reproche del colaborador.

«¿El qué te duele?. A ti te he protegido y te he dejado al margen de esta polémica», espetó Joaquín a la presentadora de ‘Espejo Público’. «Me duele que te haya afectado a ti, no por mi», explicó la comunicadora. «A mí, y a mi estudio de arquitectura», replicó el colaborador antes de salir de plató. «Joaquín, entiendo lo que dices y te pido disculpas en nombre del programa», aseguro Susana para zanjar el asunto.

El cabreo de Joaquín Torres por acusarle de tener perfiles falsos en redes . Se ha ido de #EspejoPublico pic.twitter.com/7Z7cdeLOKU — TVMASPI (@sebas_maspons) November 23, 2023

